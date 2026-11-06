Úgy néz ki, erős ellenséget szerzett Netanjahu a Fehér Házban: szembefordult az izraeli vezetővel Trump jobbkeze

Vance zárt ajtók mögött egész pontosan úgy fogalmazott, hogy

az izraeli kormányfő a háborúval kapcsolatban mindenben tévedett.

Amellett, hogy az izraeli vezetőt hibáztatta privátban, Vance a választási kudarcért nyilvánosan is az eddig kudarcosnak tűnő iráni háborút tette felelőssé. Az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében egyértelműen kijelentette, hogy a párt a háború miatt veszített, egyúttal pedig arra sürgette Donald Trump elnököt, hogy az újabb katonai csapások helyett inkább tárgyalásos úton próbálja meg rendezni a helyzetet.

Natan Sachs, a Közel-Kelet Intézet vezető kutatója a Fox Newsnak nyilatkozva azt mondta: Netanjahu kritizálása remek stratégiai lépés, hiszen JD Vance a 2028-as választásokra készülve úgy tud elhatárolódni a rendkívül népszerűtlen iráni háborútól, hogy Donald Trump elnököt nem kritizálja.

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