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Úgy néz ki, erős ellenséget szerzett Netanjahu a Fehér Házban: szembefordult az izraeli vezetővel Trump jobbkeze
Globál

Úgy néz ki, erős ellenséget szerzett Netanjahu a Fehér Házban: szembefordult az izraeli vezetővel Trump jobbkeze

Portfolio
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Zárt ajtók mögött élesen kritizálja JD Vance amerikai alelnök Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt: úgy látja, neki köszönhető, hogy Amerika benne ragadt az iráni háborúban - írta meg a Fox News.

Vance zárt ajtók mögött egész pontosan úgy fogalmazott, hogy

az izraeli kormányfő a háborúval kapcsolatban mindenben tévedett.

Amellett, hogy az izraeli vezetőt hibáztatta privátban, Vance a választási kudarcért nyilvánosan is az eddig kudarcosnak tűnő iráni háborút tette felelőssé. Az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében egyértelműen kijelentette, hogy a párt a háború miatt veszített, egyúttal pedig arra sürgette Donald Trump elnököt, hogy az újabb katonai csapások helyett inkább tárgyalásos úton próbálja meg rendezni a helyzetet.

Natan Sachs, a Közel-Kelet Intézet vezető kutatója a Fox Newsnak nyilatkozva azt mondta: Netanjahu kritizálása remek stratégiai lépés, hiszen JD Vance a 2028-as választásokra készülve úgy tud elhatárolódni a rendkívül népszerűtlen iráni háborútól, hogy Donald Trump elnököt nem kritizálja.

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Címlapkép forrása: Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, Public domain, via Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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