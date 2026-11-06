Úgy néz ki, megvan, ki fogja elvinni a balhét az arcpirító republikánus vereség miatt - Össztűz zúdult Trump emberére

Thomas Massie Kentucky állambeli republikánus képviselő – Donald Trump elnök rendszeres bírálója – a Bloombergnek megerősítette, hogy a képviselőház jövő heti visszatérésekor

benyújtja a vádeljárásról szóló indítványt Hegseth ellen.

A politikus korábban is próbálkozott már ezzel, amiért a miniszter a kongresszus jóváhagyása nélkül indított háborút Irán ellen. Massie csütörtökön azt javasolta az elnöknek, hogy mielőbb menessze a tárcavezetőt, így a még republikánus többségű szenátus jóváhagyhatná az utódját, mielőtt a demokraták januárban átveszik az irányítást. A képviselő szerint az indítványa eltörpül amellett a meghallgatás- és vizsgálatsorozat mellett, ami a demokrata többségű kongresszusban vár majd a miniszterre.

A kezdeményezés várhatóan széles körű demokrata és elegendő republikánus támogatást kap ahhoz, hogy átmenjen a képviselőházon.

Ebben az is szerepet játszhat, hogy a héten mandátumot vesztett republikánusok közül sokan valószínűleg már nem térnek vissza Washingtonba a ciklus hátralévő részére, ami növeli a leváltást támogatók szavazati arányát. Ha a képviselőház megszavazza a vádeljárást, a szenátusnak azonnal meg kell kezdenie a tárgyalást. Bár a republikánusok a szenátusban szavazással napirendről levehetnék az ügyet, ezzel lényegében nyíltan kiállnának Hegseth mellett, aki a választási vereséghez vezető iráni háború egyik legnagyobb támogatója volt.

Donald Trump elnök a választási vereség után is kiállt a minisztere mellett, és közölte, hogy nem tervezi a leváltását.

Csütörtökön újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy Hegseth fantasztikus munkát végzett, az ellene irányuló támadásokat pedig annak tulajdonította, hogy a miniszter határozottan fellépett a Pentagon sokszínűségi programjai ellen. Maga Hegseth egy hatperces X-videóban védte meg hivatali idejét, amelyben komolytalannak nevezte a vádeljárást, az előválasztáson – egy Trump által támogatott kihívóval szemben – alulmaradt Massie-t pedig csalódott, vesztes kongresszusi képviselőnek titulálta.

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