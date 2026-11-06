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Újabb vereséget szenvedett Donald Trump: elkaszálták az elnök grandiózus terveit
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Újabb vereséget szenvedett Donald Trump: elkaszálták az elnök grandiózus terveit

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Leállította egy szövetségi bíró a Trump-kormányzat által tervezett hatalmas washingtoni diadalív építését. A döntés alig két órával azután született meg, hogy a szövetségi tervezési bizottság megadta a végső jóváhagyást a beruházásra - írta meg a NPR.

Tanya Chutkan bírónő a 33 oldalas végzésében helyt adott a főváros és Virginia állam közös kérelmének, melyben a diadalív építésének leállítását akarták elérni. Indoklásában élesen bírálta a kormányzat egymásnak ellentmondó érveit, különösen a hirtelen elővett nemzetbiztonsági szempontokat.

Egyetértett az önkormányzatokkal abban is, hogy a kivitelezés azonnali károkat és közlekedési káoszt okozna.

A tervek szerint a 76 méter magas építmény a Lincoln-emlékművet és az Arlingtoni Nemzeti Temetőt összekötő híd körforgalmában épülne fel, a munkálatok pedig két-három éven át, napi húsz órában zajlanának.

A bírósági tiltás előtt a Nemzeti Fővárosi Tervezési Bizottság 8-4 arányban szavazta meg a projektet. A döntést egy közel kilencórás, technikai fennakadásokkal tarkított online meghallgatás előzte meg, amelyen több mint százan – köztük háborús veteránok, hozzátartozók, demokrata politikusok és városvédők – szólaltak fel a terv ellen.

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A felszólalók kifogásolták az építmény tisztázatlan költségeit és jogszerűségét, emellett hangsúlyozták, hogy a diadalív elrondítaná a városképet, veszélyeztetné a főváros bonyolult légterét, és megsértené a közeli temetőben nyugvó katonák emlékét.

A bizottság Trump által kinevezett tagjai azonban lesöpörték a magassági korlátozásokra, valamint a környezet- és műemlékvédelmi törvényekre vonatkozó aggályokat. Azzal érveltek, hogy a kongresszusi felhatalmazás egy 1925-ös, soha meg nem valósult oszloppár terve alapján már adott, emellett Donald Trump elnök és Pete Hegseth védelmi miniszter kijelentéseire hivatkozva a diadalív nemzetbiztonsági szerepét hangsúlyozták.

A demokrata törvényhozók a pár nappal ezelőtti győzelmük után megfogadták, hogy végleg leállítják és kivizsgálják a beruházást, miután januárban átveszik a többséget a kongresszusban.

Don Beyer virginiai képviselő már benyújtott egy törvényjavaslatot a projekt betiltására és forrásainak megvonására, amelyhez az új évben legalább kétszáz támogatót vár. Jared Huffman kaliforniai demokrata képviselő pedig arra figyelmeztette az érintett tisztviselőket és vállalatokat, hogy komoly jogi kockázatot vállalnak, ha részt vesznek a törvénytelennek tartott építkezés előmozdításában.

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Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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