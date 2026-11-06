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Ukrajna lesújtó helyzetbe került: mindössze 7 százalékos hatékonyságot ért el a légvédelem, és még rosszabb jöhet
Globál

Ukrajna lesújtó helyzetbe került: mindössze 7 százalékos hatékonyságot ért el a légvédelem, és még rosszabb jöhet

Portfolio
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Az EuroMaidan Press összegezte az ukrán légvédelem lehetőséget Moszkva legfélelmetesebb rakétái ellen.

Az elmúlt időszakban visszatérő téma volt, hogy az ukránok egyszerűen kifogytak a ballisztikus rakéták ellen is hatékony védelmet jelentő elfogórakétákból. Mindez azt jelenti, hogy az ország lényegében teljesen kiszolgáltatott az orosz csapásokkal szemben. A helyzet különösen annak fényében aggasztó, hogy Moszkva kifejezetten az energetikai infrastruktúrára koncentrálja a támadásait, ami a hideg téli időszak előtt egyre nehezebb helyzetbe hozza a civil lakosságot, olyan alapvető szolgáltatások maradnak ki, mint a víz vagy az áram. A szakértők úgy vélik, hogy

Kijevnek az „eddigi legnehezebb télre” kell felkészülnie.

Fabian Hoffmann német rakétaszakértő és társszerzője, a kijevi székhelyű elemző, Anastasija Lapatina úgy véli, hogy a problémák nem pusztán abban keresendőek, hogy Ukrajna nem rendelkezik elegendő elfogórakétával: az oroszok folyamatosan bővítik a csapásmérésre képes eszköztárukat. A problémák egyik gyökere, hogy az Egyesült Államok 2026 februárjában támadást indított Irán ellen, ennek következtében pedig globális hiányt okozott a PAC-3 rakéták készleteiben, mivel ezek képesek nagy sikerrátával semlegesíteni az ellenséges ballisztikus rakétákat is. Eltérő becslések szerint az amerikaiak a saját készletük mintegy felét elhasználták a konfliktus két hónapja alatt. A gyártó Lockheed Martin tervezi az előállítási kapacitások növelését, ugyanakkor ez komplex folyamat, akár évekig is eltarthat.

Ukrajna számára ez súlyos gondot jelent, mivel a legveszélyesebb rakéták elleni védelmét a Patriotra építette, a meglévő információk szerint nyolc üteggel rendelkezik ezekből. Az ukrán adatok azt jelzik, hogy havi szinten hatalmas mennyiségre lenne szükségük az orosz támadások elhárítására, mivel csak

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októberben legalább 150 ballisztikus rakétát lőttek ki ukrán célpontok ellen. Ebből mindössze 11-t, vagyis a támadások 7 százalékát tudták elhárítani.

A várakozások szerint a következő hónapokban 360 és 440 közötti ballisztikus rakétát lőhetnek ki összesen. További gondot jelenthet, hogy a termelési mennyiség még növekedhet is, ezért úgy vélik, hogy a havi 190 darabos szám sem elképzelhetetlen az Ukrajna elleni ballisztikus rakétatámadások esetén. A megoldást a jelenthetné, ha Kijev önálló elhárítást fejlesztene, erre vonatkozóan zajlanak is a munkálatok, de egyelőre nem áll készen.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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