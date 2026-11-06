Ukrajna lesújtó helyzetbe került: mindössze 7 százalékos hatékonyságot ért el a légvédelem, és még rosszabb jöhet

Az elmúlt időszakban visszatérő téma volt, hogy az ukránok egyszerűen kifogytak a ballisztikus rakéták ellen is hatékony védelmet jelentő elfogórakétákból. Mindez azt jelenti, hogy az ország lényegében teljesen kiszolgáltatott az orosz csapásokkal szemben. A helyzet különösen annak fényében aggasztó, hogy Moszkva kifejezetten az energetikai infrastruktúrára koncentrálja a támadásait, ami a hideg téli időszak előtt egyre nehezebb helyzetbe hozza a civil lakosságot, olyan alapvető szolgáltatások maradnak ki, mint a víz vagy az áram. A szakértők úgy vélik, hogy
Kijevnek az „eddigi legnehezebb télre” kell felkészülnie.
Fabian Hoffmann német rakétaszakértő és társszerzője, a kijevi székhelyű elemző, Anastasija Lapatina úgy véli, hogy a problémák nem pusztán abban keresendőek, hogy Ukrajna nem rendelkezik elegendő elfogórakétával: az oroszok folyamatosan bővítik a csapásmérésre képes eszköztárukat. A problémák egyik gyökere, hogy az Egyesült Államok 2026 februárjában támadást indított Irán ellen, ennek következtében pedig globális hiányt okozott a PAC-3 rakéták készleteiben, mivel ezek képesek nagy sikerrátával semlegesíteni az ellenséges ballisztikus rakétákat is. Eltérő becslések szerint az amerikaiak a saját készletük mintegy felét elhasználták a konfliktus két hónapja alatt. A gyártó Lockheed Martin tervezi az előállítási kapacitások növelését, ugyanakkor ez komplex folyamat, akár évekig is eltarthat.
Ukrajna számára ez súlyos gondot jelent, mivel a legveszélyesebb rakéták elleni védelmét a Patriotra építette, a meglévő információk szerint nyolc üteggel rendelkezik ezekből. Az ukrán adatok azt jelzik, hogy havi szinten hatalmas mennyiségre lenne szükségük az orosz támadások elhárítására, mivel csak
októberben legalább 150 ballisztikus rakétát lőttek ki ukrán célpontok ellen. Ebből mindössze 11-t, vagyis a támadások 7 százalékát tudták elhárítani.
A várakozások szerint a következő hónapokban 360 és 440 közötti ballisztikus rakétát lőhetnek ki összesen. További gondot jelenthet, hogy a termelési mennyiség még növekedhet is, ezért úgy vélik, hogy a havi 190 darabos szám sem elképzelhetetlen az Ukrajna elleni ballisztikus rakétatámadások esetén. A megoldást a jelenthetné, ha Kijev önálló elhárítást fejlesztene, erre vonatkozóan zajlanak is a munkálatok, de egyelőre nem áll készen.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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