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Váratlan fordulat: hirtelen hajlandó engedni Irán egy fontos témában - Közel lehet a béke?
Globál

Váratlan fordulat: hirtelen hajlandó engedni Irán egy fontos témában - Közel lehet a béke?

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Előrelépés történhet hamarosan az Irán és Egyesült Államok közti béketárgyalásokban, Teherán újonnan nyitottnak mutatkozik arra is, hogy engedjen a nukleáris programmal kapcsolatossan - írta meg a Times of Israel.

A tárgyalások hátterét ismerő diplomáciai forrásokra hivatkozva eredetileg a Bloomberg arról számolt be, hogy

az Amerika és Irán közti egyeztetések biztató szakaszba léptek

Az áttörés esélyét jelentősen növeli, hogy az iráni vezetés hajlandó áttekinteni a katari fél által megfogalmazott javaslatokat, amelyek Teherán által eddig határozottan elutasított nukleáris korlátozásokat is érintenek.

A fejlemények közvetlenül azután láttak napvilágot, hogy Donald Trump amerikai elnök és Tamím bin Hamád ál-Száni katari emír telefonon egyeztetett a feszültség enyhítésének lehetőségeiről, amint az a dohai uralkodó hivatalának közleményéből kiderült.

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A kedvező híreket ugyanakkor nem minden szakértő fogadja lelkesedéssel. Jason Brodsky, a United Against Nuclear Iran nevű szervezet szakpolitikai igazgatója a The Times of Israelnek nyilatkozva óvatosságra és szkepticizmusra intett.

Rámutatott arra, hogy pusztán a tárgyalási hajlandóság még nem jelent tényleges engedményt, hiszen az iráni rezsim már évtizedek óta folytat megbeszéléseket az Egyesült Államokkal az atomprogramjáról.

Brodsky szerint ez önmagában még nem számít valódi áttörésnek, a lelkes közvetítők pedig csupán azért próbálnak túlzóan derűlátó képet festeni a tárgyalások állásáról, hogy időt nyerjenek, valamint visszatartsák Washingtont a konfliktus kiszélesítésétől.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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