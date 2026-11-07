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A legnagyobb ketrecharcszervezet éléről igazol sajtófőnököt Donald Trump, a
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A legnagyobb ketrecharcszervezet éléről igazol sajtófőnököt Donald Trump, a "holdkóros baloldal" ellen küzdenének

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Donald Trump amerikai elnök szombaton a Fehér Ház sajtófőnöki posztját ajánlotta fel Dana White-nak, a UFC ketrecharcszervezet elnök-vezérigazgatójának. A felkérés része annak a nagyszabású személycserének, amelyet az elnök a félidős választásokon elszenvedett súlyos republikánus vereség után indított el - írta a CNBC.

Trump a Truth Social közösségi oldalán tette közzé az ajánlatot, amelyet White segítőire is kiterjesztett, megjegyezve, hogy még az sem jelent akadályt, ha néhányan közülük külföldiek. Az elnök a bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy ezekre az emberekre van szükségük a "

holdkóros baloldallal

szembeni védekezéshez. Hozzátette, hogy White-hoz fogható sajtófőnök még sosem volt, és nyilvánosan kérlelte az üzletembert a tisztség elfogadására.

A felkérésre reagálva a UFC vezetője egy olyan fotót osztott meg az Instagram-történetében, amelyen a Fehér Ház sajtószobájának pulpitusa mögött áll. A képhez mindössze annyit fűzött hozzá, hogy

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Irány a következő fejezet.

A szóvivői poszt azután üresedett meg, hogy a korábbi sajtófőnök, Karoline Leavitt utódjaként kinevezett Katie Zacharia mindössze öt nap után távozott a hivatalából. Trump elmondása szerint ő maga javasolta Zachariának a lemondást az első és egyetlen sajtótájékoztatója után, amelyen a szóvivő hat perc alatt mindössze három újságírói kérdésre válaszolt. Az elnök akkor négyszemközt szegezte neki a kérdést, hogy biztosan neki való-e ez a feladat.

A mostani váratlan személyi döntések hátterében az áll, hogy a napokban a demokraták földcsuszamlásszerű győzelmet arattak a félidős választásokon, amivel a képviselőházban és a szenátusban is megszerezték a többséget. A vereség utáni átszervezés részeként már pénteken bejelentették, hogy Susie Wiles kabinetfőnököt az eddigi helyettese, Stephen Miller váltja a poszton.

Donald Trump és Dana White barátsága hosszú évekre nyúlik vissza.

A sportvezető már a 2016-os elnökválasztási kampányban is támogatta a republikánus politikust, akit igazi harcosnak nevezett, amiért annak idején elsőként látott fantáziát a UFC-ben, és az üzlet felépítésére bátorította őket. Jó kapcsolatukat jelzi, hogy az elnök idén júniusban, a 80. születésnapja alkalmából

egy "UFC Freedom 250" elnevezésű ketrecharcgálát is rendezett a Fehér Ház déli gyepén.

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Címlapkép forrása: Ian Maule/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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