Azonnal megindulhatnak a dollármilliárdok Kijevbe? – Olyan fordulat jön Amerikában, amit Ukrajnában is megérezhetnek

Ukrajna a háború eddigi legnehezebb telére készül, mivel Oroszország rendszeresen támadja energetikai infrastruktúrát, a Patriot elfogórakétákból pedig továbbra is hiány van.
Kijev támogatói ezért már az új kongresszus januári hivatalba lépése előtti átmeneti időszakot kihasználnák az azonnali segítségnyújtásra.
Az energetikai támogatás "nagyon, nagyon magasan szerepel a listánkon" az átmeneti időszakban - mondta a képviselőház külügyi bizottságának egyik demokrata párti munkatársa, aki a 15 milliárdos biztonsági segélycsomagot is kilátásba helyezte.
Az FT szerint a törvényhozók még az idén elfogadandó éves védelmi költségvetési törvényhez (NDAA) csatolhatnak különböző módosító indítványokat, amelyek az energetikai támogatás mellett a hírszerzési együttműködésre, a légvédelmi rakétákra, valamint a Starlink rendszerre és annak katonai változatára, a Starshieldre is kiterjednek.
A demokrata többségű Kongresszus egyik külpolitikai prioritása a néhai republikánus szenátorról, Lindsey Grahamről elnevezett szankciós törvény módosítása lesz. Bár a kétpárti támogatással elfogadott jogszabály kötelező pénzügyi büntetőintézkedéseket írt elő az orosz védelmi és energiaszektorral szemben, Donald Trump a múlt hónapban mentességet adott Moszkvának, miután megállapodott Vlagyimir Putyinnal az orosz gázolaj világpiacra engedéséről. A demokraták most ezt a kiskaput akarják bezárni.
Mivel a demokratáknak nincs kétharmados többségük az elnöki vétó felülírásához, a republikánusok támogatása nélkül nem tudnak minden törvényjavaslatot átvinni.
A helyzetet nehezíti, hogy Kijev több republikánus szövetségese – köztük Mitch McConnell, Thom Tillis és Susan Collins szenátorok – visszavonul vagy elvesztette mandátumát.
A demokraták szigorúbban felügyelnék Elon Musk Starlink elnevezésű műholdas hálózatát is,
miután Kijev fennakadásokról számolt be a rendszerben, ami akadályoztn az ukrán műveleteket. A szenátus külügyi bizottsága már felszólította Muskot, hogy őrizzen meg minden dokumentumot az esettel kapcsolatban.
Kiemelt figyelmet kap majd Steve Witkoff, valamint Trump veje, Jared Kushner üzleti tevékenysége is, akik elnöki megbízottként az ukrajnai és az iráni tárgyalásokért felelnek. A Fehér Ház közleményében jelezte, hogy az elnök és megbízottjai továbbra is az ukrajnai háború lezárására és a gázai béketerv előmozdítására összpontosítanak, de a Trump-kormányzat a megfelelő csatornákon keresztül válaszolni fog a jogszerű kongresszusi megkeresésekre.
A Financial Times azt írja, hogy
Kijevben óvatosan értékelik a washingtoni erőviszonyok átrendeződését.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön reményét fejezte ki, hogy a demokrata Kongresszussal újrakezdődhetnek a tárgyalások a nagyszabású pénzügyi támogatásról és a fegyverszállításokról. Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament külügyi bizottságának kormánypárti elnöke ugyanakkor rámutatott, hogy
a külpolitika irányítása továbbra is az amerikai elnök jogköre marad.
Kijev ezért elsősorban abban bízik, hogy a helyzet nem romlik tovább, vagyis Washington nem old fel újabb orosz szankciókat, és nem köt újabb háttéralkukat Moszkvával.
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