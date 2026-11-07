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Bénító akció Oroszország ellen: elérhetetlenné váltak a kiemelt statisztikai adatbázisok
Globál

Bénító akció Oroszország ellen: elérhetetlenné váltak a kiemelt statisztikai adatbázisok

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Kibertámadás érte az orosz állami statisztikai hivatalt, a Roszsztatot, amely továbbra is a rendszerei helyreállításával küzd - írta meg a Bloomberg. Az informatikai incidens miatt több fontos makrogazdasági jelentés megjelenése is csúszik, ráadásul a szervezet honlapjáról számos korábban közzétett adat is eltűnt.

A Bloomberg értesülései szerint a hackertámadás következtében

a kiemelt orosz makrogazdasági adatok publikálása jelentős késedelmet szenved,

a csúszás pedig legalább egy hétig eltarthat. A hivatal működésében tapasztalt fennakadásokat jól mutatja, hogy a Roszsztat pénteken nem tudta az eredetileg tervezett időpontban nyilvánosságra hozni a két szokásos, heti rendszerességű inflációs jelentését sem.

A statisztikai hivatal többször is kénytelen volt elhalasztani a pénteki adatközlést, mielőtt végül sikerült közzétennie a friss számokat. A késedelmek mellett

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a támadás a már meglévő adatbázisokban is kárt tett, a Roszsztat hivatalos weboldalán ugyanis több, korábban már publikált statisztikai adat is elérhetetlenné vált.

Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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