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Donald Trump kiakadt, vizsgálatot indít a demokraták ellen
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Donald Trump kiakadt, vizsgálatot indít a demokraták ellen

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök szombaton arra utasította az igazságügyi minisztériumot, hogy indítson vizsgálatot a demokraták ellen, mert állítása szerint tömegesen fenyegetnek embereket alkotmányos vádeljárással (impeachment) és más büntetésekkel. Az elnök a közösségi médiában közzétett bejegyzésében – bizonyítékok bemutatása nélkül – bűncselekménynek nevezte politikai riválisai lépéseit, alig néhány nappal azután, hogy a demokraták komoly győzelmet arattak a félidős választásokon - írja a Reuters.

A keddi voksoláson a demokrata jelöltek súlyos vereséget mértek a republikánusokra, így januártól átveszik az irányítást a kongresszus felett. A párt vezetői máris megígérték, hogy a hatalomátvétel után

helyreállítják a törvényhozás ellenőrző szerepét a végrehajtó hatalom felett,

ami a gyakorlatban meghallgatások és vizsgálatok sorát jelenti majd a Trump-kormányzat intézkedéseivel kapcsolatban.

Trump a bejegyzésében azzal vádolta meg a demokratákat, hogy

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ártatlan emberek sokaságának küldenek fenyegető leveleket.

A kongresszusi képviselők valóban nyilvánosságra hoztak olyan hivatalos megkereséseket, amelyekben dokumentumokat kérnek be különböző kormányzati ügyekben. Ezek egyike például azt vizsgálja, milyen adományokkal támogatták a technológiai vállalatok a Fehér Házban épülő új, hatalmas bálterem kialakítását.

Az elnök posztjában külön kitért Elissa Slotkin michigani demokrata szenátorra is, aki a múlt hónapban a Chicagói Egyetemen arról beszélt, hogy

a kongresszusnak vizsgálatot kellene indítania azok ellen, akik asszisztálnak Trump politikájához.

A szenátor szerint elrettentő üzenetet kell küldeni a friss diplomásoknak, hogy kétszer is meggondolják, vállalnak-e munkát a Trump-adminisztrációban, mert azzal csak rengeteg felesleges problémát zúdítanának a saját nyakukba.

A félidős választások előtti hetekben elhangzott kijelentés komoly vitát váltott ki. Mike Lee utahi republikánus szenátor a közösségi médiában azzal vádolta meg Slotkint, hogy a politikai pályára készülő fiatalokat fenyegeti, mire a demokrata politikus hazugságnak és műfelháborodásnak minősítette a bírálatot.

A korábban CIA-elemzőként dolgozó Slotkin ellen egyébként nem először vizsgálódik a Trump-féle igazságügyi tárca. A szenátor tagja volt a nemzetbiztonsági háttérrel rendelkező demokrata törvényhozók azon csoportjának, amely ellen azért indult eljárás, mert egy videóban arra szólították fel a katonákat és a hírszerzőket, hogy tagadják meg a kormányzat törvénytelen parancsait. A vádemelési kísérletet akkor a vádesküdtszék elutasította. A mostani elnöki utasításra sem a minisztérium, sem Slotkin szóvivője nem reagált azonnal.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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