Elnökváltáshoz vezetett az OTP-t is érintő súlyos bankválság Paraguayban

A dél-amerikai országban több mint két évtizede nem látott pénzügyi válságot az Ueno Bank összeomlása váltotta ki. A pénzintézet Peña elnöksége alatt robbanásszerű növekedést produkált, amihez jelentősen hozzájárultak a kedvező szabályozói döntések és a nagy összegű állami betétek, köztük a kormánytól és az állami nyugdíjalaptól származó mintegy 850 millió dollár. Korábban maga a bukott elnök is rendelkezett részesedéssel a bank anyavállalatában.

A pénzintézet problémái hónapok óta nyílt titoknak számítottak, az események azonban akkor gyorsultak fel, amikor a Carteshez hű szenátorok jegybanki adatokat kértek ki a pénzintézetről. A vizsgálat súlyos könyvelési hiányosságokat tárt fel, így a felügyeleti szervek kedden szanálás alá vonták a bankot.

A lépés nyomán minden harmadik paraguayi állampolgár megtakarításait zárolták, ami tömeges tüntetésekhez vezetett.

A bankban a magyar OTP is rendelkezett befektetéssel:

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A pénzügyi összeomlás valójában egy hónapok óta tartó, éles politikai küzdelem csúcspontja. Cartes, aki 2013 és 2018 között irányította az országot, és hatalmas üzleti birodalommal rendelkezik, a 2023-as elnökválasztáson még saját politikai örököseként támogatta egykori pénzügyminiszterét, Peñát. Idén azonban Peña és Pedro Alliana alelnök önálló frakciót kezdett építeni a kormányzó Colorado Párton belül. Egy ideig úgy tűnt, sikerül háttérbe szorítaniuk a februárban még egészségügyi problémákkal küzdő, 70 éves exelnököt.

A bankbotrány azonban lehetőséget adott a pártelnöki tisztséget is betöltő Cartesnek a visszavágásra.

A törvényhozás az ő irányításával egyhangúlag megszavazta Peña közjogi felelősségre vonását és elmozdítását.

Az 52 éves Alliana alelnök ugyanakkor túlélte a leváltási kísérletet, miután órákkal a bank zárolása előtt nyilvánosan bírálta az államfő válságkezelését, és visszatért Cartes táborába. Péntek délután így őt iktatták be Paraguay új elnökévé.

Cartes politikai túlélőképességét jól mutatja, hogy az Egyesült Államok korábbi szankciói sem tudták megtörni a hatalmát. Washington 2022-ben és 2023-ban súlyos korrupció, törvényhozók megvesztegetése, valamint a Hezbollah terrorszervezethez fűződő feltételezett kapcsolatai miatt vezetett be büntetőintézkedéseket ellene. A Trump-adminisztráció azonban 2025 októberében a vádak ejtése nélkül feloldotta a pénzügyi szankciókat. Szakértők szerint Washington belátta, hogy a kétoldalú kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében nem célszerű fenntartani a korlátozásokat az ország legbefolyásosabb politikusával szemben, különösen azért, mert Dél-Amerikában egyedül Paraguay ismeri el hivatalosan Tajvant.

A mostani hatalomátvétellel Cartes ismét bebizonyította, hogy továbbra is ő a paraguayi politika legfőbb irányítója.

Dionisio Borda volt pénzügyminiszter szerint a jelenlegi krízis egyértelműen a politikai vezető szerepért folytatott harc része volt, ám az Ueno Bank összeomlásáért és az ügyfelek megkárosításáért a túlzott pénzügyi ambíciókkal rendelkező Peñát terheli a felelősség.

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