4°C ködös
Budapest
  • Megjelenítés
Elnökváltáshoz vezetett az OTP-t is érintő súlyos bankválság Paraguayban
Globál

Elnökváltáshoz vezetett az OTP-t is érintő súlyos bankválság Paraguayban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Paraguay-ban kitört súlyos bankválság és a jegybankelnök lemondása után felerősödött hatalmi harc nyomán elmozdították hivatalából Paraguay elnökét, a 47 éves Santiago Peñát is. A leváltott államfő házi őrizetbe került, politikai mentora, Horacio Cartes egykori elnök pedig a krízist kihasználva visszaszerezte korábbi befolyását, kijelölve az ország új vezetőjét, Pedro Allianát (címlapképünkön) - írta meg a Bloomberg.

A dél-amerikai országban több mint két évtizede nem látott pénzügyi válságot az Ueno Bank összeomlása váltotta ki. A pénzintézet Peña elnöksége alatt robbanásszerű növekedést produkált, amihez jelentősen hozzájárultak a kedvező szabályozói döntések és a nagy összegű állami betétek, köztük a kormánytól és az állami nyugdíjalaptól származó mintegy 850 millió dollár. Korábban maga a bukott elnök is rendelkezett részesedéssel a bank anyavállalatában.

A pénzintézet problémái hónapok óta nyílt titoknak számítottak, az események azonban akkor gyorsultak fel, amikor a Carteshez hű szenátorok jegybanki adatokat kértek ki a pénzintézetről. A vizsgálat súlyos könyvelési hiányosságokat tárt fel, így a felügyeleti szervek kedden szanálás alá vonták a bankot.

A lépés nyomán minden harmadik paraguayi állampolgár megtakarításait zárolták, ami tömeges tüntetésekhez vezetett.

A bankban a magyar OTP is rendelkezett befektetéssel:

Még több Globál

Ő lehet Izrael új miniszterelnöke

A legnagyobb ketrecharcszervezet éléről igazol sajtófőnököt Donal Trump, a "holdkóros baloldal" ellen küzdenének

Krakkói lövöldözés: már tudják, milyen eszmék kerítették hatalmába a tömeggyilkost

Kapcsolódó cikkünk

Bedőlt az OTP paraguayi befektetése, több millió ügyfél pénze vált elérhetetlenné

A pénzügyi összeomlás valójában egy hónapok óta tartó, éles politikai küzdelem csúcspontja. Cartes, aki 2013 és 2018 között irányította az országot, és hatalmas üzleti birodalommal rendelkezik, a 2023-as elnökválasztáson még saját politikai örököseként támogatta egykori pénzügyminiszterét, Peñát. Idén azonban Peña és Pedro Alliana alelnök önálló frakciót kezdett építeni a kormányzó Colorado Párton belül. Egy ideig úgy tűnt, sikerül háttérbe szorítaniuk a februárban még egészségügyi problémákkal küzdő, 70 éves exelnököt.

A bankbotrány azonban lehetőséget adott a pártelnöki tisztséget is betöltő Cartesnek a visszavágásra.

A törvényhozás az ő irányításával egyhangúlag megszavazta Peña közjogi felelősségre vonását és elmozdítását.

Az 52 éves Alliana alelnök ugyanakkor túlélte a leváltási kísérletet, miután órákkal a bank zárolása előtt nyilvánosan bírálta az államfő válságkezelését, és visszatért Cartes táborába. Péntek délután így őt iktatták be Paraguay új elnökévé.

Cartes politikai túlélőképességét jól mutatja, hogy az Egyesült Államok korábbi szankciói sem tudták megtörni a hatalmát. Washington 2022-ben és 2023-ban súlyos korrupció, törvényhozók megvesztegetése, valamint a Hezbollah terrorszervezethez fűződő feltételezett kapcsolatai miatt vezetett be büntetőintézkedéseket ellene. A Trump-adminisztráció azonban 2025 októberében a vádak ejtése nélkül feloldotta a pénzügyi szankciókat. Szakértők szerint Washington belátta, hogy a kétoldalú kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében nem célszerű fenntartani a korlátozásokat az ország legbefolyásosabb politikusával szemben, különösen azért, mert Dél-Amerikában egyedül Paraguay ismeri el hivatalosan Tajvant.

A mostani hatalomátvétellel Cartes ismét bebizonyította, hogy továbbra is ő a paraguayi politika legfőbb irányítója.

Dionisio Borda volt pénzügyminiszter szerint a jelenlegi krízis egyértelműen a politikai vezető szerepért folytatott harc része volt, ám az Ueno Bank összeomlásáért és az ügyfelek megkárosításáért a túlzott pénzügyi ambíciókkal rendelkező Peñát terheli a felelősség.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb fordulat az OTP paraguayi befektetése körül: a jegybankelnök is benyújtotta lemondását

Bedőlt az OTP paraguayi befektetése, több millió ügyfél pénze vált elérhetetlenné

Címlapkép forrása: Nathalia Aguilar/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!

Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo

Pán Péter Stop

Generációk a munkahelyen

A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tovább esik a benzin ára Magyarországon: jelentős a különbség a gázolajhoz képest
Tisza-kormány: megszólalt a Külügyminisztérium a lövöldözésről
Nyíltan bejelentette a francia elnökjelölt: a választás után kilépne Franciaország a NATO-ból
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility