Fegyveres lövöldözött Krakkó főterén: öten meghaltak, tucatnyian megsérültek

A hatóságok az X közösségi oldalon azt közölték, hogy

az eset helyi idő szerint délután 3 óra körül történt.

Egy férfi autóval hajtott be a Rynek Głównyra, vagyis a város főterére, majd a járműből találomra tüzelni kezdett a járókelőkre.

Egy másik rendőrségi közleményből kiderült, hogy az elkövetőt a kiérkező egyenruhások meglőtték, ami következtében kórházba szállítják.

Krakkó önkormányzata a hivatalos közösségi oldalán szintén megerősítette a főtéri lövöldözés hírét. Tájékoztatásuk szerint a mentőegységek már a helyszínen vannak, emellett a rendőrség a közeli Dietla utcában is akciót hajt végre.

A városvezetés arra kéri a lakosokat, hogy a rendőrségi helyszínelés idejére kerüljék el a környéket.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt nyilatkozta, a belügyminiszter folyamatosan tájékoztatja őt a krakkói helyzetről.

A rendőrség vizsgálja a támadás hátterét és minden körülményét

- közölte Tusk.

Frissítés (16:59):

Karol Nawrocki lengyel elnök "mély aggodalmának" adott hangot a tragikus események kapcsán, és gondolataiban az áldozatokkal, a sérültekkel és családjaikkal van.

Továbbra is kapcsolatban állok az illetékes hatóságokkal, és teljes körű magyarázatot várok ezen tragikus esemény körülményeiről

- írta Nawrocki az X-en, majd hozzátette: a nemzetbiztonsági hivatal vezetője úton van Krakkóba. "A lengyelek biztonsága abszolút prioritás!" - szögezte le a lengyel államfő.

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