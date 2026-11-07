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Fegyveres lövöldözött Krakkó főterén: öten meghaltak, tucatnyian megsérültek
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Fegyveres lövöldözött Krakkó főterén: öten meghaltak, tucatnyian megsérültek

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Öt ember életét vesztette, egy tucatnyian pedig megsebesültek egy lövöldözésben Krakkó főterén szombat délután - írja a BBC. A kis-lengyelországi régió rendőrségének tájékoztatása szerint a sérültek között rendőrök is vannak. A támadót meglőtték és kórházba szállítják.

A hatóságok az X közösségi oldalon azt közölték, hogy

az eset helyi idő szerint délután 3 óra körül történt.

Egy férfi autóval hajtott be a Rynek Głównyra, vagyis a város főterére, majd a járműből találomra tüzelni kezdett a járókelőkre.

Egy másik rendőrségi közleményből kiderült, hogy az elkövetőt a kiérkező egyenruhások meglőtték, ami következtében kórházba szállítják.

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Krakkó önkormányzata a hivatalos közösségi oldalán szintén megerősítette a főtéri lövöldözés hírét. Tájékoztatásuk szerint a mentőegységek már a helyszínen vannak, emellett a rendőrség a közeli Dietla utcában is akciót hajt végre.

A városvezetés arra kéri a lakosokat, hogy a rendőrségi helyszínelés idejére kerüljék el a környéket.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt nyilatkozta, a belügyminiszter folyamatosan tájékoztatja őt a krakkói helyzetről.

A rendőrség vizsgálja a támadás hátterét és minden körülményét

- közölte Tusk.

Frissítés (16:59):

Karol Nawrocki lengyel elnök "mély aggodalmának" adott hangot a tragikus események kapcsán, és gondolataiban az áldozatokkal, a sérültekkel és családjaikkal van.

Továbbra is kapcsolatban állok az illetékes hatóságokkal, és teljes körű magyarázatot várok ezen tragikus esemény körülményeiről

- írta Nawrocki az X-en, majd hozzátette: a nemzetbiztonsági hivatal vezetője úton van Krakkóba. "A lengyelek biztonsága abszolút prioritás!" - szögezte le a lengyel államfő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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