Fordulat a legendás amerikai cégbirodalomnál: elképesztő összeget mozgatott meg az új vezetés

A cégbirodalom összesen 9,6 milliárd dollár értékben vásárolta vissza saját papírjait a júliustól szeptemberig tartó időszakban. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor visszafogott aktivitást mutatott a tőzsdén, nettó 426 millió dollár értékben adott el részvényeket.

Ez fordulatot jelent az előző negyedévhez képest, amikor a vállalat több év után először zárt nettó vásárlóként.

A Berkshire Hathaway részvényportfóliójának összértéke 336 milliárd dollárt tett ki az időszak végén, ami éves összevetésben 12,7 százalékos növekedésnek felel meg.

A többek között a Geico biztosítót és a Duracellt is birtokló holding hatalmas készpénzállománya enyhén, az előző negyedévhez képest 2,2 százalékkal 357 milliárd dollárra csökkent. Ez az összeg nem tartalmazza azokat az amerikai állampapírokat, amelyeket a cég már megvásárolt, a tranzakciók pénzügyi elszámolása még nem zárult le.

A Berkshire negyedéves üzemi eredménye éves bázison 5,8 százalékkal, 12,7 milliárd dollárra esett vissza.

A vállalat papírjai az utóbbi hetekben felülteljesítették a piaci átlagot, és az év eleje óta 15 százalékkal drágultak, szemben az S&P 500 index 8 százalékos teljes hozamával. Mindez akkor, amikor az amerikai félidős választások miatt bizonytalanság lett úrrá a technológiai szektorban, ami az elmúlt napokban komoly esést hozott a tőzsdéken.

A befektetők kiemelten figyelik, hogy a tavaly visszavonult Warren Buffett után milyen irányt vesz a cégvezetés.

Buffett hat évtized alatt egy küszködő textilipari vállalkozásból építette fel a több ezer milliárd dolláros birodalmat, utolsó három vezetői évében pedig folyamatosan nettó eladó volt a részvénypiacon. A generációváltás legújabb lépéseként a Berkshire szeptemberben az alapító középső gyermekét, a 71 éves Howard Buffettet nevezte ki az igazgatótanács elnökévé, amire számítani lehetett.

Greg Abel, a Berkshire elnök-vezérigazgatója több nagyszabású üzlettel indította az idei évet. A társaság részt vett az Alphabet 85 milliárd dolláros tőkeemelésében, továbbá 8,5 milliárd dollárért felvásárolta a Taylor Morrison lakásépítő vállalatot. A közelmúltban a Berkshire további 330 millió dollárt fektetett be a többek között az AOL és a Vimeo márkákat is birtokló Bending Spoons technológiai cégbe.

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