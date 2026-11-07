Hackerek támadták meg az európai vezetőt: a családját is célba vették – Sejtik, ki lehetett az elkövető

A tárcavezető - aki egyúttal a miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betölti - elmondta, hogy
személyes adatait a darkweben is közzétették, aminek következtében fenyegetéseket kapott.
Hozzátette, hogy a hackerek a családtagjait is célba vették, és pénzt ajánlottak a velük kapcsolatos információkért.
A válaszom világos: nem hagyom magam megfélemlíteni. Folytatom a tárcám és Olaszország védelmét és tovább erősítem a kapcsolatokat szövetségeseinkkel azért, hogy közösen védjük meg magunkat
- szögezte le.
Tajani világossá tette azt is, hogy a támadás oka Róma Kijevnek nyújtott támogatása, valamint válasz a külügyminisztériumnak az utóbbi hónapokban a kiberbiztonság terén bevezetett intézkedéseire.
Jóllehet a miniszter nem nevezte meg, kiket tart felelősnek a támadásért, hangsúlyozta Olaszország elkötelezettségét Ukrajna támogatása felé.
A bejelentésre reagált Giorgia Meloni kormányfő is, aki oroszbarát hackereket tett felelőssé az esetért és teljes szolidaritásáról biztosította Tajanit. Kiemelte továbbá azt is, hogy komoly aggodalomra ad okot minden olyan kísérlet, amely kormányzati tisztségviselőkkel kapcsolatos információk eladására vonatkozik. Mint mondta, az ilyen jellegű próbálkozások ellen a lehető leghatározottabban fel kell lépni.
Róma az ukrajnai háború kitörése óta többször küldött Kijevnek mind katonai, mind humanitárius segítséget.
Címlapkép forrása: FRANCOIS LENOIR / Európai Bizottság
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