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Holttesteket találtak annak a tartályhajónak a fedélzetén, amelyet dróncsapás ért Románia területi vizein
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Holttesteket találtak annak a tartályhajónak a fedélzetén, amelyet dróncsapás ért Románia területi vizein

MTI
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Emberi holttestek maradványaira bukkantak annak a tartályhajónak a fedélzetén, amelyet több mint két hete ért dróncsapás a Fekete-tengeren, Románia területi vizein, és amelyet ezt követően egy bulgáriai hajójavító műhelybe vontattak - közölte szombaton a várnai ügyészség.

A hatóság szerint a maradványok állapota miatt egyelőre nem lehet pontosan megállapítani, hány emberről van szó.

Nagy valószínűséggel hat áldozatot találtak, azonosításuk érdekében DNS-vizsgálatot végeznek.

A közleményben nem nevezték meg a San Marinó-i zászló alatt közlekedő járművet, bolgár sajtóértesülések szerint azonban a Wine Trader nevű, vegyi anyagokat szállító tartályhajóról van szó, amely október 15-én adott le vészjelzést a fedélzetén keletkezett tűz miatt egy dróncsapás után 24 kilométerre a kelet-romániai Sulinától. A román tengerészeti hatóság akkor azt közölte, hogy a fedélzeten tartózkodó 12 tengerész közül ötöt biztonságba helyzetek, hét ember azonban eltűnt.

A hajó november elején érkezett Várna kikötőjébe javításra. A jármű ügyében ezzel egy időben Romániában is vizsgálat indult.

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Október eleje óta legkevesebb kilenc kereskedelmi hajót ért dróncsapás Románia és Bulgária területi vizein a Fekete-tengeren.

Az incidensekben 34 ember meghalt vagy eltűnt.

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