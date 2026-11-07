Keményen meghúzta a gyeplőt Trump jobbkeze: már az elnökjelölti indulásra készül?

Szigorúbb irányítás alá vonta az amerikai külügyminisztériumot Marco Rubio tárcavezető, aki egy belső értekezleten világossá tette, hogy mindenkinek a saját hatáskörén belül kell maradnia, és kerülnie kell az összeférhetetlenséget - írja a Reuters. Rubio azután szigorít a minisztériumi fegyelmen, hogy több magas rangú diplomata távozni kényszerült a posztjáról, a Republikánus Párt vezető arcai pedig igyekeznek elhatárolódni a Trump-kormányzattól a félidős választási vereség után.

Az amerikai külügyminiszter a múlt héten, még a republikánusok keddi választási kudarca előtt tartott eligazítást a tárca mintegy két tucat államtitkárának.

Rubio kijelentette, hogy az etikátlan magatartás azonnali elbocsátást von maga után, függetlenül attól, hogy az adott tisztviselő milyen magas szintű politikai kapcsolatokkal rendelkezik.

Emellett kifogásolta, hogy túl sokan hoznak döntéseket előzetes egyeztetés nélkül, ezért előírta, hogy a jelentősebb intézkedéseket mostantól neki vagy helyettesének, Christopher Landaunak kell jóváhagynia. A politikai kinevezettek ló túloldalára áteső külföldi utazásai miatt a jövőben minden utat a miniszteri kabinetnek kell engedélyeznie.

A szigorítás közvetlen előzménye, hogy október közepén nagy port kavart Kimberly Guilfoyle athéni amerikai nagykövet lemondása. A diplomata azután távozott, hogy sajtóértesülések szerint pénzért és különböző szívességekért cserébe hozzáférést árult a Trump-kormányzat tisztviselőihez. Guilfoyle cáfolta a vádakat, a távozását követően azonban Rubio egy belső körlevélben is figyelmeztette a diplomatákat az összeférhetetlenség elkerülésére, bár állítása szerint a dokumentum kiküldése csak bürokratikus okok miatt csúszott erre az időszakra.

Nem sokkal a múlt heti vezetői értekezlet után Jeremy Lewin, a külügyminisztérium politikai tervezésért felelős vezetője is távozott posztjáról. Belső források szerint a mindössze két hónapja kinevezett tisztviselőnek azért kellett mennie, mert felettesei rosszallták az önjáró lépéseit, valamint azt, hogy egyeztetés nélkül nyúlt a hatáskörén kívül eső ügyekhez. Lewin – aki korábban Elon Musk kormányzati hatékonyságért felelős "minisztériumán" keresztül került be, és részt vett az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) leépítésében – tagadta, hogy kirúgták volna. Közleményében hangsúlyozta, hogy távozását már hetekkel korábban eltervezték, és a magánszektorba való visszatérése miatt mondott le, az ügynek pedig semmi köze nem volt semmilyen etikai vétséghez vagy a tárca irányításával kapcsolatos vitához.

Októberben egy másik tisztviselő, a globális partnerségekért felelős különmegbízott, Paolo Zampolli is hasonló okokból veszítette el az állását. A kiszivárgott elektronikus levelezésből az derült ki, hogy Landau miniszterhelyettes azzal vádolta, hogy az utasítás ellenére minduntalan túllépi a kulturális diplomáciára korlátozódó hatáskörét. Zampolli a távozása után a közösségi médiában mindössze annyit közölt, hogy a törvényileg egy évre szóló megbízatását Donald Trump már így is több mint hat hónappal meghosszabbította.

A külügyi tárca rendbetétele politikai szempontból is kulcsfontosságú lehet Rubio számára.

A keddi félidős választások eredménye nyomán a demokraták át fogják venni a Kongresszus irányítását, és máris megindult a helyezkedés a 2028-as elnökválasztásra, amelyen Rubio is a lehetséges indulók között szerepel.

Bár a Trump-adminisztráció következetesen tagadja a tisztviselőit érő korrupciós vádakat, a demokraták már bejelentették, hogy januári hivatalba lépésük után kongresszusi vizsgálatokat indítanak a korrupciógyanús ügyletek feltárására.

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