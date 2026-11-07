Krakkói lövöldözés: már tudják, milyen eszmék kerítették hatalmába a tömeggyilkost

A tárcavezető azt is közölte, hogy a támadásban
négy nő és két férfi halt meg,
és megerősítette, hogy a támadó nagy valószínűséggel egyedül cselekedett. Méltatta a rendőrség és a mentők gyors fellépését. Közlése szerint a rendőrök a bejelentés után három perccel már leadták az első lövéseket a támadóra, és gyors reagálásukkal elejét vették egy még nagyobb vérengzésnek. A tűzoltók és a mentők is három percen belül a helyszínen voltak - tette hozzá.
Kierwinski elmondta:
a sebesültek száma 16-ra emelkedett. Őket kórházban ápolják, öt külföldi állampolgár van köztük.
Az elkövető egy 25 éves lengyel férfi volt. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter az X-en a Krakkóban élők elleni terrortámadásnak nevezte az esetet. Azt írta: a támadó nem katona, és nem is volt soha köze a hadsereghez.
Andrzej Fijolek rendőrfőkapitány a TVN24 televíziónak nyilatkozva arról számolt be, hogy a támadónak volt fegyvertartási engedélye, és a lövéseket feltehetően az egyik engedélyezett fegyveréből adta le. A férfinak, aki a délkelet-lengyelországi Szentkereszt vajdaságban lakik, korábban nem volt semmiféle rendőrségi ügye - tette hozzá.
Katarzyna Cislo, a krakkói rendőrség szóvivője elmondta: a támadó katonai jellegű ruhát és golyóálló mellényt viselt, és egy automata lőfegyverrel lőtt.
A rendőrökkel folytatott tűzharcban még azt követően is adott le lövéseket, hogy ő maga megsebesült.
Karol Nawrocki államfő kezdeményezte, hogy november 8-át és 9-ét nyilvánítsák nemzeti gyásznappá. Lukasz Gibala krakkói polgármester bejelentette: november 11-éig gyászidőszakot hirdetnek a dél-lengyelországi városban.
Megelőző biztonsági intézkedéseket foganatosít a cseh rendőrség a krakkói események miatt
- jelentették be szombaton este Prágában.
"Bár a krakkói lövöldözésnek tudomásunk szerint nincs közvetlen kapcsolata Csehországgal, megelőző biztonsági intézkedéseket foganatosítunk" - írja a cseh rendőrség az X közösségi hálózaton megjelent közleményében. A krakkói lövöldözés miatt a cseh rendőrség szoros kapcsolatban van a lengyel rendőrökkel.
A közlés szerint megerősítik az utcai rendőri jelenlétet, és ezentúl több lesz a gépkarabéllyal szolgáló rendőr is az utcákon, a köztereken, elsősorban azokon a helyeken, ahol nagyobb tömegek tartózkodnak. A tömegrendezvényeken pedig számolni kell azzal, hogy több lesz a korlátok által lezárt, rendőrség által ellenőrzött terület. Az utcai területlezárásokat a rendőrség egyeztetni fogja az illetékes önkormányzatokkal - mutatott rá a hatóság.
További részleteket a cseh rendőrség a bevezetendő biztonsági intézkedésekről nem közölt.
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