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Lángba borult egy tankerhajó a Hormuzi-szorosban
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Lángba borult egy tankerhajó a Hormuzi-szorosban

Portfolio
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Tengeri aknára futott és kigyulladt egy olajszállító tartályhajó a Hormuzi-szorosban. Az incidensről az iráni haditengerészet tájékoztatása alapján számolt be az ország sajtója.

A szombaton nyilvánosságra hozott jelentések szerint

a baleset a tengerszoros keleti részén történt.

Az iráni haditengerészet közlése alapján a tankerhajón közvetlenül azután csaptak fel a lángok, hogy a vízi jármű nekiütközött a robbanószerkezetnek.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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