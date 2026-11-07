Lépett az Egyesült Államok: új stratégiával szorongatja meg Iránt

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy az új szervezet szorosan együttműködik más kormányzati szervekkel, köztük a pénzügyi, a külügyi és az igazságügyi tárcával, valamint a hírszerzéssel.

Brad Cooper tengernagy, a CENTCOM parancsnoka szerint a szorosabb koordináció tovább szűkíti Irán mozgásterét a terrorizmus finanszírozásában, a hadiipari üzemek újjáépítésében és a haderő utánpótlásának biztosításában.

A lépés hátterében a Reuters tényfeltáró riportja áll, amely szerint Irán egy titkos katonai hálózaton keresztül 2025 januárja óta legalább kétmilliárd dollár értékben importált különféle eszközöket, robbanóanyagokat és nehézgépjárműveket.

A tengeri blokádot és a nyugati szankciókat megkerülve a szállítmányok Oroszországból teherhajókon a Kaszpi-tengeren át, Közép-Ázsiából teherautókon, Kínából pedig teherszállító repülőgépeken jutottak be az országba.

Washington több mint nyolc hónappal az Izraellel közösen indított háború kezdete után is keresi a módját, miként növelhetné a nyomást a teheráni vezetésen.

Bár a légicsapások súlyos károkat okoztak az iráni haderőnek, a Hormuzi-szorost és az Arab-tengert érintő blokád pedig több mint 25 milliárd dollárnyi kőolajexport-bevételtől fosztotta meg az országot, a rezsim továbbra is komoly fenyegetést jelent a régióra, ráadásul belföldön is megszilárdította a hatalmát.

A katonai konfliktus az amerikai belpolitikára is rányomta a bélyegét. A félidős választásokon ugyanis Donald Trump elnök pártja, a republikánusok vereséget szenvedtek, így a Kongresszus irányítása az ellenzéki demokraták kezébe került. JD Vance alelnök az iráni háborút okolta a súlyos választási kudarcért, és megkérdőjelezte a beavatkozás értelmét, miközben Teherán kárörvendve fogadta az eredményeket.

A választások után a közvetítők fokozott erőfeszítéseket tesznek a háború lezárására, mivel

fennáll a veszélye annak, hogy a harcok újra fellángolnak.

Donald Trump újabb offenzívát helyezett kilátásba, ami komoly aggodalmat keltett a Perzsa-öböl menti államokban, Teherán ugyanis a térségbeli infrastruktúra elleni átfogó megtorlással fenyegetőzik. Mindeközben az elmúlt hónapokban készült amerikai hírszerzési jelentések arra jutottak, hogy az újabb csapások sem változtatnák meg alapvetően Irán tárgyalási pozícióját, és a teheráni vezetés bukásához sem vezetnének.

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