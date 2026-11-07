7°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Megérkeztek az első felvételek: pusztító csapást mért Ukrajna Oroszország fontos hadiüzemeire
Globál

Megérkeztek az első felvételek: pusztító csapást mért Ukrajna Oroszország fontos hadiüzemeire

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Több oroszországi célpontra, köztük hadiipari létesítményekre és olajfinomítókra mért csapást az ukrán haderő az orjoli, a szaratovi és a rosztovi régióban. A támadások következtében több helyszínen tűz ütött ki, az ukrán vezérkar szerint pedig a találatok jelentősen megnehezítik majd az orosz rakétagyártást - számolt be a Kyiv Independent.

Az Oroszország nyugati részén fekvő Orjol városában közvetlen találat érte a Proton-Elektroteksz nevű elektronikai üzemet, ahol a robbanások után tűz keletkezett. Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint a gyár vezető szerepet tölt be az optoelektronikai berendezések előállításában, így

a mostani csapás komoly fennakadásokat okoz az ukrán városok támadásához használt robotrepülőgépek és ballisztikus rakéták alkatrészeinek gyártásában.

A létesítmény ellen a haditengerészet Neptun partvédelmi rakétarendszerét vetették be. Ez a saját fejlesztésű, szárazföldi indítású hajóellenes rakéta legfeljebb 300 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, és azzal vált világszerte ismertté, hogy 2022 áprilisában ezzel süllyesztették el az orosz fekete-tengeri flotta zászlóshajóját, a Moszkvát.

Ezzel párhuzamosan ukrán megfigyelőcsatornák beszámolója szerint

Még több Globál

Lángba borult egy tankerhajó a Hormuzi-szorosban

Orosz rakétatámadás érte Kijevet szombatra virradóra; pusztító csapást mért az orosz hadiüzemekre is Ukrajna

Bénító akció Oroszország ellen: elérhetetlenné váltak a kiemelt statisztikai adatbázisok

kigyulladt a szaratovi olajfinomító is, amelyet már szeptemberben is ért dróntámadás.

Roman Buszargin, a szaratovi régió kormányzója a Telegramon közölte, hogy a támadásban több lakóépület megrongálódott, de személyi sérülés nem történt, a kárfelmérést pedig már megkezdték a helyi szakemberek. Egy nappal korábban egy másik déli létesítményben, a Krasznodari határterületen található afipszkiji olajfinomítóban is tűz ütött ki egy ukrán dróncsapás nyomán.

A dél-oroszországi Rosztov-na-Donu városában az Almaz hadiipari gyár területén csaptak fel a lángok. Jurij Szljuszar, a rosztovi régió kormányzója arról számolt be, hogy a légvédelem a térség hat körzetében több mint ötven drónt semmisített meg. Emellett az ukrán határ közelében fekvő Belgorodból is robbanásokat jelentettek, ahol az orosz légvédelem a beszámolók szerint a lakóövezetek felett fogta el a támadó drónokat.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!

Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo

Pán Péter Stop

Generációk a munkahelyen

A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Állóháború Brüsszelben és Strasbourgban - Ezen múlik, mennyi uniós forrás jut Magyarországnak a következő években
Nyilvánosságra került dokumentumok: a miniszterelnök fizetésének többszörösét keresték a magyar kutatóhálózat csúcsvezetői
Kiadta a NATO Magyarországra az ALPHA-riasztást: akcióba léptek a magyar légierő Gripenjei
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility