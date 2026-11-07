Megérkeztek az első felvételek: pusztító csapást mért Ukrajna Oroszország fontos hadiüzemeire

Az Oroszország nyugati részén fekvő Orjol városában közvetlen találat érte a Proton-Elektroteksz nevű elektronikai üzemet, ahol a robbanások után tűz keletkezett. Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint a gyár vezető szerepet tölt be az optoelektronikai berendezések előállításában, így

a mostani csapás komoly fennakadásokat okoz az ukrán városok támadásához használt robotrepülőgépek és ballisztikus rakéták alkatrészeinek gyártásában.

A létesítmény ellen a haditengerészet Neptun partvédelmi rakétarendszerét vetették be. Ez a saját fejlesztésű, szárazföldi indítású hajóellenes rakéta legfeljebb 300 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, és azzal vált világszerte ismertté, hogy 2022 áprilisában ezzel süllyesztették el az orosz fekete-tengeri flotta zászlóshajóját, a Moszkvát.

Ezzel párhuzamosan ukrán megfigyelőcsatornák beszámolója szerint

kigyulladt a szaratovi olajfinomító is, amelyet már szeptemberben is ért dróntámadás.

Roman Buszargin, a szaratovi régió kormányzója a Telegramon közölte, hogy a támadásban több lakóépület megrongálódott, de személyi sérülés nem történt, a kárfelmérést pedig már megkezdték a helyi szakemberek. Egy nappal korábban egy másik déli létesítményben, a Krasznodari határterületen található afipszkiji olajfinomítóban is tűz ütött ki egy ukrán dróncsapás nyomán.

A dél-oroszországi Rosztov-na-Donu városában az Almaz hadiipari gyár területén csaptak fel a lángok. Jurij Szljuszar, a rosztovi régió kormányzója arról számolt be, hogy a légvédelem a térség hat körzetében több mint ötven drónt semmisített meg. Emellett az ukrán határ közelében fekvő Belgorodból is robbanásokat jelentettek, ahol az orosz légvédelem a beszámolók szerint a lakóövezetek felett fogta el a támadó drónokat.

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