Nagy kiakadás lett a nyugati országok nyilatkozatából: az ázsiai nagyhatalom szerint beavatkoztak a belügyeibe

Kína tiltakozott a brit kormánynál, miután tíz ország közös nyilatkozatban bírálta a Joshua Wong hongkongi demokráciapárti aktivistára kiszabott tízéves börtönbüntetést - jelentette szombaton a Hszinhua kínai állami hírügynökség Kína londoni nagykövetségének pénteki közleményére hivatkozva.

A nagykövetség szóvivője Kína belügyeibe való beavatkozásnak nevezte a nyilatkozatot.

Hozzátette: a Wong elleni vádat egyértelmű bizonyítékok támasztották alá, és a hongkongi bíróság a törvényeknek megfelelően járt el. Hangsúlyozta, hogy Hongkong ügyei kizárólag Kínára tartoznak.

A brit külügyminisztérium honlapján pénteken közzétett nyilatkozatban a tíz ország – köztük Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália – úgy foglalt állást, hogy a hongkongi hatóságok a nemzetbiztonsági törvény alapján politikai véleményük kifejezése vagy közéleti szerepvállalásuk miatt vonnak embereket felelősségre.

Az aláírók az általuk igazságtalannak tartott büntetőeljárások azonnali megszüntetését sürgették.

Egyúttal felszólították a kínai és a hongkongi hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a hongkongiak számára az 1984-es kínai-brit közös nyilatkozatban garantált jogokat és szabadságjogokat.

A más ügyben már szabadságvesztését töltő Wongot csütörtökön tízéves börtönbüntetésre ítélték külföldi erőkkel való összejátszás és ezzel a nemzetbiztonság veszélyeztetése miatt.

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