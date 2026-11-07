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Ő lehet Izrael új miniszterelnöke
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Ő lehet Izrael új miniszterelnöke

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Jichák Hercog izraeli államfő Gadi Eizenkotot, Benjámin Netanjahu miniszterelnök legfőbb kihívóját bízta meg a kormányalakítással a patthelyzettel végződő parlamenti választások után. Bár a hivatalban lévő kormányfő szövetsége szerezte a legtöbb mandátumot, elveszítette a többségét, az arab pártok pedig a korábbi vezérkari főnököt támogatták a konzultációkon, így ő kapott elsőként esélyt a koalíciós tárgyalások megkezdésére - jelentette a Reuters.

A választásokon Netanjahu pártja, a Likud szerepelt a legjobban 27 mandátummal, ám a mögötte álló vallásos-nacionalista blokk összesen csak 53 helyet szerzett a 120 fős Kneszetben, ami elmarad a kormányzáshoz szükséges 61 fős többségtől.

Eizenkot Jasar nevű pártja a második helyen végzett 21 képviselői hellyel,

a vele szövetséges, balközéptől a jobboldalig terjedő zsidó pártokból álló tömb pedig összesen 48 mandátumot gyűjtött. Az izraeli arab kisebbséget képviselő két párt eközben példátlan sikert elérve 19 helyet szerzett a törvényhozásban.

Noha Eizenkot elzárkózott attól, hogy hivatalos koalícióra lépjen az arab pártokkal – amelyekkel kiegészülve egyébként meglenne a parlamenti többsége –, az arab vezetők mégis őt ajánlották az államfőnek. Döntésüket azzal indokolták, hogy elfogadhatatlannak és rasszistának tartják Netanjahu, valamint szélsőjobboldali szövetségesei politikáját. Ennek a külső támogatásnak köszönhetően

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Eizenkot gyűjtötte be a legtöbb ajánlást, így Hercog elnök őt kérte fel a kabinet felállítására.

A volt vezérkari főnöknek 28 napja van a kormányalakításra, ami szükség esetén további 14 nappal meghosszabbítható. Elemzők szerint azonban mindhárom előtte álló politikai forgatókönyv megvalósulására kicsi az esély:

  • megpróbálhat kisebbségi kormányt alakítani az arab pártok külső támogatásával,
  • koalícióra léphet a szövetségesei által korábban elutasított ultraortodox pártokkal, vagy
  • végső soron nemzeti egységkormányt is létrehozhat Netanjahuval.

Ha Eizenkot kudarcot vall, egy másik jelölt kap lehetőséget, a teljes folyamatra pedig nagyjából száz nap áll rendelkezésre, mielőtt új választásokat kellene kiírni.

A 66 éves, marokkói bevándorlók gyermekeként született Eizenkot sikere esetén

Izrael első mizrachi – azaz közel-keleti és észak-afrikai zsidó gyökerekkel rendelkező – miniszterelnöke lehet.

A visszafogott politikus 2022-ben lépett a politikai színtérre, és a Hamász 2023. október 7-i támadása után rövid ideig részt vett Netanjahu háborús kabinetjében. Később visszatért az ellenzékbe, ahonnan élesen bírálta a kormányfőt a gázai hadjárat vezetése miatt, és megesküdött, hogy soha többé nem ül vele egy kormányban. Társadalmi megítélését nagyban meghatározza a családját ért személyes tragédia is, mivel a fiát és két unokaöccsét is elveszítette a gázai harcokban.

Kampánya során Eizenkot komoly biztonságpolitikai tapasztalatára épített, gyakran hivatkozva a 2006-os libanoni háború idején a Hezbollah ellen kidolgozott úgynevezett Dáhije-doktrínára, amely a támadásokra adott aránytalanul nagy erejű katonai válaszcsapást helyezi előtérbe.

Ugyanakkor határozottan elítéli a palesztinok elleni, 2023 óta egyre gyakoribbá váló telepes erőszakot, és elutasítja Netanjahu szélsőjobboldali koalíciós partnereit, Itamár Ben-Gvirt és Becalel Szmotricsot, akiket több nyugati ország is szankciókkal sújtott a palesztinok elleni erőszakra való felbujtás miatt.

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Címlapkép forrása: Noam Galai/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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