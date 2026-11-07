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Odacsapna a riválisoknak Trump: világra szóló megarendezvénnyel mutatja meg Amerika az erejét
Globál

Odacsapna a riválisoknak Trump: világra szóló megarendezvénnyel mutatja meg Amerika az erejét

MTI
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Donald Trump amerikai elnök és az amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal (NASA) pénteken bemutatta egy új amerikai űr- és repülőipari rendezvény terveit, amely az elnök ígérete szerint a világ más országaiban tartott legnagyobb légibemutatókat is felülmúlja.

Trump a floridai Kennedy Űrközpontban tartott beszédében közölte, hogy a CapeWeek elnevezésű rendezvényt két év múlva tartják meg először. A szervezők pénteki közleménye szerint a nagyszabású űr- és repülőipari kiállítást és légibemutatót 2028. március 27. és április 2. között rendezik meg az űrközpont egykori űrsikló-leszállópályáján.

A CapeWeeket a hasonló külföldi rendezvények alternatívájának szánják. A Fehér Ház szeptemberben arra szólította fel az űripari vállalatokat, hogy ne vegyenek részt az Emmanuel Macron francia elnök által Párizsban szervezett nagyszabású nemzetközi űrügyi csúcstalálkozón.

AZ ÚJ RENDEZVÉNY CÉLJA, HOGY BEMUTASSA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ŰR- ÉS REPÜLŐIPARI KÉPESSÉGEIT, VALAMINT FELKELTSE A NEMZETKÖZI ÜZLETI ÉLET ÉRDEKLŐDÉSÉT.

A CapeWeek olyan nagyszabású nemzetközi légibemutatók versenytársa lenne, mint a párizsi, az angliai farnborough-i és a dubaji, amelyekre vállalatvezetők, kormányzati tisztségviselők és mérnökök ezrei látogatnak el.

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