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Orosz rakétatámadás érte Kijevet, pusztító csapást mértek az orosz hadiüzemekre - Híreink az orosz-ukrán frontról szombaton
Globál

Orosz rakétatámadás érte Kijevet, pusztító csapást mértek az orosz hadiüzemekre - Híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

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Orosz rakétatámadás érte Kijevet szombatra virradóra, a lehulló törmelékek megrongáltak egy lakóházat - jelentette be az ukrán főváros polgármestere. Vitalij Klicsko a Telegramon azt közölte, a Kijev egyik nyugati körzetében történt támadást ballisztikus rakétákkal követték el, és hozzátette, hogy robbanásokat jelentettek a külvárosból is. Péntek éjjel több oroszországi célpontra is, köztük hadiipari létesítményekre és olajfinomítókra mért csapást az ukrán haderő az orjoli, a szaratovi és a rosztovi régióban. A támadások következtében több helyszínen tűz ütött ki.
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Azonnal megindulhatnak a dollármilliárdok Kijevbe? – Olyan fordulat jön Amerikában, amit Ukrajnában is megérezhetnek

2027-től új lendületet kaphat Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciós politika a demokraták amerikai félidős választási győzelmét követően - írja a Financial Times. Miközben az amerikai, orosz és ukrán delegációk jövő héten Abu-Dzabiban ülnek tárgyalóasztalhoz a háború lezárása érdekében, a demokrata törvényhozók állítólag egy 15 milliárd dolláros új biztonsági segélycsomag összeállításán dolgoznak.

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Azonnal megindulhatnak a dollármilliárdok Kijevbe? – Olyan fordulat jön Amerikában, amit Ukrajnában is megérezhetnek
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Hackerek támadták meg az európai vezetőt: a családját is célba vették – Sejtik, ki lehetett az elkövető

Hackertámadást intéztek Antonio Tajani olasz külügyminiszter ellen, aki az X-en közzétett szombati bejegyzésében azt mondta, Olaszország Ukrajnának nyújtott támogatása miatt vált célponttá.

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Hackerek támadták meg az európai vezetőt: a családját is célba vették – Sejtik, ki lehetett az elkövető
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Bénító akció Oroszország ellen: elérhetetlenné váltak a kiemelt statisztikai adatbázisok

Kibertámadás érte az orosz állami statisztikai hivatalt, a Roszsztatot, amely továbbra is a rendszerei helyreállításával küzd - írta meg a Bloomberg. Az informatikai incidens miatt több fontos makrogazdasági jelentés megjelenése is csúszik, ráadásul a szervezet honlapjáról számos korábban közzétett adat is eltűnt.

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Bénító akció Oroszország ellen: elérhetetlenné váltak a kiemelt statisztikai adatbázisok
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Putyin kulcsembereivel bővült a béketárgyalásokra készülő orosz delegáció

Magas rangú katonai vezetők és diplomaták, köztük Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes is helyet kapott abban az orosz küldöttségben, amely a jövő héten tárgyalóasztalhoz ül az Egyesült Államok és Ukrajna képviselőivel. Az Abu-Dzabiban megrendezendő háromoldalú találkozó célja az ukrajnai háború lezárása, február óta pedig ez lesz az első ilyen jellegű egyeztetés a felek között.

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Putyin kulcsembereivel bővült a béketárgyalásokra készülő orosz delegáció
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Megérkeztek az első felvételek: pusztító csapást mért Ukrajna Oroszország fontos hadiüzemeire

Több oroszországi célpontra, köztük hadiipari létesítményekre és olajfinomítókra mért csapást az ukrán haderő az orjoli, a szaratovi és a rosztovi régióban. A támadások következtében több helyszínen tűz ütött ki, az ukrán vezérkar szerint pedig a találatok jelentősen megnehezítik majd az orosz rakétagyártást - számolt be a Kyiv Independent.

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Megérkeztek az első felvételek: pusztító csapást mért Ukrajna Oroszország fontos hadiüzemeire
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Nagyszabású ukrán drón- és rakétatámadás az éjjel

Nagyszabású ukrán drón- és rakétatámadás ért számos orosz régiót az éjszaka folyamán. A szombati hatósági jelentések szerint a csapások csak kisebb anyagi károkat okoztak, személyi sérülés nem történt - írja a Reuters. A közép-oroszországi Orjol városában kereskedelmi raktárakat és ipari létesítményeket ért találat – közölte Andrej Klicskov területi kormányzó az Interfax hírügynökség beszámolója szerint. A becsapódások nyomán tűz ütött ki, amelyet a tűzoltók később sikeresen eloltottak. A kormányzó arról nem árult el további részleteket, hogy pontosan milyen üzemeket ért kár.

A Szaratovi területen szintén dróntámadás történt, amelyben több lakóépület is megrongálódott. Roman Buszargin kormányzó megerősítette, hogy ebben a régióban sem követelt áldozatokat a támadás. Az orosz védelmi minisztérium szombat reggeli közleményében arról számolt be, hogy a légvédelmi egységek az éjszaka folyamán összesen 411 ukrán drónt semmisítettek meg több mint egy tucat orosz régió felett.

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Pusztító éjszakai csapás Ukrajnában: itt vannak a részletek

Átfogó éjszakai csapásmérést hajtott végre az orosz hadsereg Kijevben és a fővárost övező régióban. Moszkva közlése szerint a támadások az ukrán hadiipart, valamint az energetikai és a közlekedési infrastruktúrát vették célba, de a művelet során más térségekben található létesítményeket és egy fekete-tengeri teherhajót is ért találat.

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Pusztító éjszakai csapás Ukrajnában: itt vannak a részletek
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Orosz rakétatámadás érte Kijevet szombatra virradóra

A város katonai adminisztrációja két sebesültről tud, illetve a Telegramon közzétett tájékoztatásában egy megrongálódott óvodaépületről is hírt adott.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál három sebesültről, köztük egy gyerekről adott hírt. Az utóbbi hetekben Oroszország fokozta támadásait az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, elsősorban Kijev térségében. A műveletek nyomán több millió embert érintő áramkimaradásokra került sor, illetve súlyos fennakadásokat jelentettek a vízellátásban és a fűtésben. A városban - ahol a hőmérséklet jelenleg két Celsius-fok körül van - a hatóságok több melegedő pontot is létrehoztak.

Pénteki összefoglalónk

Pénteken több jel is arra utalt, hogy a háború újabb eszkalációs szakaszba léphet. Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy hírszerzési információk szerint Oroszország nagyszabású támadást készíthet elő Ukrajna kritikus infrastruktúrája, köztük hidak és energetikai létesítmények ellen. Ezt erősíti, hogy ukrán adatok szerint Moszkva három nap alatt 78 csapást mért az ukrán energetikai infrastruktúrára, Kijev térségében is támadások érték az energiaellátáshoz kapcsolódó célpontokat, miközben az ukrán légvédelem hatékonyságával kapcsolatban is aggasztó értékelések jelentek meg.

A fronton és a hátországban is folytatódtak az ukrán csapások orosz célpontok ellen. Ukrán erők fegyverraktárakat támadtak az oroszok által megszállt Zaporizzsjei régióban, valamint olajlétesítményeket Dél-Oroszországban, köztük a krasznodari Afipszkij olajfinomítót. Beszámolók szerint az ukrán támadások már közel harminc jelentős orosz finomító működését bénították meg vagy korlátozták, ami komoly gazdasági károkat okozhat Moszkvának. Közben az ukrán hadsereg földi drónjai októberben rekordot döntöttek: több mint 30 ezer bevetést hajtottak végre, főleg logisztikai és sebesültszállítási feladatokban.

Diplomáciai és nemzetközi téren is sűrű nap volt

Donald Trump amerikai elnök orosz különmegbízottal tárgyalt a közelgő orosz-ukrán-amerikai béketárgyalások előtt, Jared Kushner pedig ötpilléres európai biztonsági tervet vázolt fel. Zelenszkij szerint akár télen is lehetne választás Ukrajnában, de ehhez amerikai közvetítéssel elért tűzszünetre lenne szükség.

Spanyolország 437 millió eurós katonai csomagot ígért Kijevnek, és januártól újraindulhatnak az amerikai fegyverszállítások is, ha a Kijevet támogató demokraták többségbe kerülnek a kongresszusban. Emellett Oroszország bővítette a külföldre távozott ellenzékiekkel szembeni korlátozások listáját, Moldova pedig jelezte, hogy az EU vízumpolitikájához igazodva felmondhatja a vízummentességet Oroszországgal és Fehéroroszországgal.

Címlapkép forrása: Vincenzo Circosta/Anadolu via Getty Images

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