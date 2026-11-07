Orosz rakétatámadás érte Kijevet szombatra virradóra; pusztító csapást mért az orosz hadiüzemekre is Ukrajna

A város katonai adminisztrációja két sebesültről tud, illetve a Telegramon közzétett tájékoztatásában egy megrongálódott óvodaépületről is hírt adott.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál három sebesültről, köztük egy gyerekről adott hírt. Az utóbbi hetekben Oroszország fokozta támadásait az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, elsősorban Kijev térségében. A műveletek nyomán több millió embert érintő áramkimaradásokra került sor, illetve súlyos fennakadásokat jelentettek a vízellátásban és a fűtésben. A városban - ahol a hőmérséklet jelenleg két Celsius-fok körül van - a hatóságok több melegedő pontot is létrehoztak.

Pénteki összefoglalónk

Pénteken több jel is arra utalt, hogy a háború újabb eszkalációs szakaszba léphet. Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy hírszerzési információk szerint Oroszország nagyszabású támadást készíthet elő Ukrajna kritikus infrastruktúrája, köztük hidak és energetikai létesítmények ellen. Ezt erősíti, hogy ukrán adatok szerint Moszkva három nap alatt 78 csapást mért az ukrán energetikai infrastruktúrára, Kijev térségében is támadások érték az energiaellátáshoz kapcsolódó célpontokat, miközben az ukrán légvédelem hatékonyságával kapcsolatban is aggasztó értékelések jelentek meg.

A fronton és a hátországban is folytatódtak az ukrán csapások orosz célpontok ellen. Ukrán erők fegyverraktárakat támadtak az oroszok által megszállt Zaporizzsjei régióban, valamint olajlétesítményeket Dél-Oroszországban, köztük a krasznodari Afipszkij olajfinomítót. Beszámolók szerint az ukrán támadások már közel harminc jelentős orosz finomító működését bénították meg vagy korlátozták, ami komoly gazdasági károkat okozhat Moszkvának. Közben az ukrán hadsereg földi drónjai októberben rekordot döntöttek: több mint 30 ezer bevetést hajtottak végre, főleg logisztikai és sebesültszállítási feladatokban.

Diplomáciai és nemzetközi téren is sűrű nap volt

Donald Trump amerikai elnök orosz különmegbízottal tárgyalt a közelgő orosz-ukrán-amerikai béketárgyalások előtt, Jared Kushner pedig ötpilléres európai biztonsági tervet vázolt fel. Zelenszkij szerint akár télen is lehetne választás Ukrajnában, de ehhez amerikai közvetítéssel elért tűzszünetre lenne szükség.

Spanyolország 437 millió eurós katonai csomagot ígért Kijevnek, és januártól újraindulhatnak az amerikai fegyverszállítások is, ha a Kijevet támogató demokraták többségbe kerülnek a kongresszusban. Emellett Oroszország bővítette a külföldre távozott ellenzékiekkel szembeni korlátozások listáját, Moldova pedig jelezte, hogy az EU vízumpolitikájához igazodva felmondhatja a vízummentességet Oroszországgal és Fehéroroszországgal.

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