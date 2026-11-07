Őrségváltás a Fehér Házban: hiába az óriási bukta, Trump csak még feljebb tekerheti az indulatokat

A demokraták körében rendkívül népszerűtlen, sokak által idegengyűlölőnek és rasszistának tartott Miller nem a kétpárti alkuk híve, sokkal inkább konfrontatív politikájáról ismert.
Mick Mulvaney, aki Trump első ciklusa alatt szolgált kabinetfőnökként, valamint Joe Grogan, az elnök korábbi belpolitikai tanácsadója egyaránt úgy látja, hogy Miller kinevezésével a Fehér Ház a Kongresszussal való együttműködés helyett az agresszív rendeleti kormányzást helyezi előtérbe. Grogan szerint ugyanakkor Miller felemelését egyfajta tárgyalási taktikaként is lehet értelmezni, amivel Trump az erejét akarja demonstrálni politikai ellenfeleivel szemben.
A lépés a republikánus táboron és az elnök közvetlen környezetén belül is komoly aggodalmakat váltott ki. Egy névtelenséget kérő korábbi kormányzati tisztviselő szerint
a döntés teljesen ellentétes a választói elvárásokkal, és úgy vélte, a távozó Susie Wiles volt a legjobb dolog, ami Trumppal történhetett.
Egy másik egykori fehér házi munkatárs okosnak, de arrogáns "magányos farkasnak" írta le Millert, akinek nincsenek közeli barátai a stábban, és akivel szemben olykor maga az elnök is fellépett, ha túl messzire ment. Miller mindkét elnöki ciklusban a szigorú bevándorláspolitika legfőbb képviselője volt, kíméletlen megközelítése pedig komoly belpolitikai vihart kavart az év elején, többek közt a Minnesotában bevándorlási ügynökök által megölt két amerikai állampolgár tragédiája miatt.
Hakeem Jeffries, a képviselőház demokrata frakcióvezetője és a házelnöki poszt várományosa az X-en "veszélyes szélsőségesnek" nevezte Millert.
Szerinte az új kabinetfőnök egy "rosszindulatú daganathoz" hasonlítható, akit kellene eltávolítani a kormányzatból.
Chuck Schumer szenátusi demokrata frakcióvezető úgy reagált, hogy Trump semmit sem tanult a történelmi vereségéből, és a kormányzat legembertelenebb intézkedéseinek fő strómanját választotta ki, akivel a demokrata többség minden lépésnél harcolni fog.
Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images
Sokkoló vereséget hozott Trump elhibázott háborús stratégiája - Fordulat vagy igazi katasztrófa vár most a világra?
A Republikánus Párton belül is hatalmas a belharc, mindenki az elnök döntését várja.
Jöhet itthon is a DSR és P2X? Nem gond, ha nem érted, majd mi elmagyarázzuk!
Elkészült az első magyar Nemzeti Rugalmassági Jelentés.
Kiderült, mire ment el a hatalmas összeg: a gyerekek nyaralása helyett reklámra költöttek milliárdokat Magyarországon
Hűtlen kezelés gyanújával tettek feljelentést.
Új korszak a magyar vasútnál: mesterséges intelligenciát és drónokat vetnek be a tragédiák ellen
A MÁV-vezérigazgató bejelentése szerint.
Lángba borult egy tankerhajó a Hormuzi-szorosban
Robbanószerkezetnek ütközött a jármű.
Bénító akció Oroszország ellen: elérhetetlenné váltak a kiemelt statisztikai adatbázisok
A Roszsztat továbbra is a rendszerei helyreállításával küzd.
Tovább esik a benzin ára Magyarországon: jelentős a különbség a gázolajhoz képest
A gázolajnál csekélyebb árcsökkenést tapasztalhatunk.
Átalakuló egészségügyi bértábla: részletekkel szolgált a miniszter
Cáfolta a témában terjedő téves híreszteléseket.
Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!
Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo
Kamera a taxiban: arányos védelem vagy folyamatos megfigyelés?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. október 30-án állásfoglalását adott ki a személytaxikban alkalmazott kamerás megfigyeléssel kapcsolatban. A NAIH elsősorba
Kétféle út a luxushoz - az LVMH és a Hermès üzleti modellje
A luxus a minőség és a művészet találkozása; egy letisztult, ikonikus és időtlen arculat és legfőképp a velejáró identitás. Több a prémiumnál, hiszen az értékajánlat... The post Kétf
A vagyonadóval kapcsolatban mindenki téved
Eltelt már pár hét a vagyonadó bejelentése óta, és engem őszintén meglepett, hogy milyen társadalmi támogatottsága van. Közgazdasági háttérrel nem rendelkező közszereplők társadalmi iga
Globális minimumadó 2026: november 20-án lejár a bevallási és fizetési határidő
A globális minimumadóval érintett vállalatcsoportok számára 2026. november 20. újabb fontos adózási határidő: eddig kell bevallaniuk és adott esetben megfizetniük a 2025-ös adóévre vonatkoz
Generációk a munkahelyen
A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!
Az osztalék portfólióm - 2026. október
Lett új cégem, és egy meglévő mellé is vettem még részvényeket is. Volt olyan cégem, ami emelte az osztalékot, aktív hónap volt az október.VáltozásokMcCormick & Company, Incorporated (M
Mi voltunk a régió királyai élelmiszerben, a lengyelek azóta ebben is megelőztek minket
Harminc éve még Magyarország és Bulgária emelte a régió agrárexportját, ma Lengyelország áll az élen: kivitele a térség exportjának csaknem felét adja. Közben a BB... The post Mi voltunk a
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Vérengzés a piacokon: merre induljanak most a befektetők?
Turbulens napok jöhetnek.
Sok magyar cég csak most szembesül vele: komoly uniós megfelelési hullám közeleg
Vendégünk volt Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója.
Csapkod a tőzsde Amerikában: medvepiacot hoz a demokrata győzelem?
Izgalmas napokat élnek a befektetők.