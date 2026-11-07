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Őrségváltás a Fehér Házban: hiába az óriási bukta, Trump csak még feljebb tekerheti az indulatokat
Globál

Őrségváltás a Fehér Házban: hiába az óriási bukta, Trump csak még feljebb tekerheti az indulatokat

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök tegnap Stephen Millert nevezte ki a Fehér Ház új kabinetfőnökévé, miután Susie Wiles távozott a posztról. A Hill cikke szerint a keményvonalas Miller előléptetése egyértelmű üzenetet küld a kongresszusi többséget megszerző demokratáknak: a republikánus Fehér Ház a következő két évben nem a törvényhozással köthető kompromisszumokra, hanem a végrehajtó hatalomra és az elnöki rendeletekre kíván támaszkodni.

A demokraták körében rendkívül népszerűtlen, sokak által idegengyűlölőnek és rasszistának tartott Miller nem a kétpárti alkuk híve, sokkal inkább konfrontatív politikájáról ismert.

Mick Mulvaney, aki Trump első ciklusa alatt szolgált kabinetfőnökként, valamint Joe Grogan, az elnök korábbi belpolitikai tanácsadója egyaránt úgy látja, hogy Miller kinevezésével a Fehér Ház a Kongresszussal való együttműködés helyett az agresszív rendeleti kormányzást helyezi előtérbe. Grogan szerint ugyanakkor Miller felemelését egyfajta tárgyalási taktikaként is lehet értelmezni, amivel Trump az erejét akarja demonstrálni politikai ellenfeleivel szemben.

A lépés a republikánus táboron és az elnök közvetlen környezetén belül is komoly aggodalmakat váltott ki. Egy névtelenséget kérő korábbi kormányzati tisztviselő szerint

a döntés teljesen ellentétes a választói elvárásokkal, és úgy vélte, a távozó Susie Wiles volt a legjobb dolog, ami Trumppal történhetett.

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Egy másik egykori fehér házi munkatárs okosnak, de arrogáns "magányos farkasnak" írta le Millert, akinek nincsenek közeli barátai a stábban, és akivel szemben olykor maga az elnök is fellépett, ha túl messzire ment. Miller mindkét elnöki ciklusban a szigorú bevándorláspolitika legfőbb képviselője volt, kíméletlen megközelítése pedig komoly belpolitikai vihart kavart az év elején, többek közt a Minnesotában bevándorlási ügynökök által megölt két amerikai állampolgár tragédiája miatt.

Hakeem Jeffries, a képviselőház demokrata frakcióvezetője és a házelnöki poszt várományosa az X-en "veszélyes szélsőségesnek" nevezte Millert.

Szerinte az új kabinetfőnök egy "rosszindulatú daganathoz" hasonlítható, akit kellene eltávolítani a kormányzatból.

Chuck Schumer szenátusi demokrata frakcióvezető úgy reagált, hogy Trump semmit sem tanult a történelmi vereségéből, és a kormányzat legembertelenebb intézkedéseinek fő strómanját választotta ki, akivel a demokrata többség minden lépésnél harcolni fog.

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Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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