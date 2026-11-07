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Pengeélen táncol a kormány sorsa: 50 éve nem látott fordulat jöhet a távoli szigetországban
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Pengeélen táncol a kormány sorsa: 50 éve nem látott fordulat jöhet a távoli szigetországban

Portfolio
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Szinte teljesen fej fej mellett végzett a kormányzó jobbközép Nemzeti Párt és a legfőbb ellenzéki erőnek számító balközép Munkáspárt a szombati új-zélandi parlamenti választáson - írja a Reuters. A voksok túlnyomó részének összeszámlálása után a jelenlegi kormánykoalíciónak mindössze kétfős többséget jósolnak, a végeredményre azonban a külföldön leadott szavazatok miatt még heteket kell várni.

Az új-zélandi választási bizottság adatai szerint több mint 95 százalékos feldolgozottságnál

mindkét nagy párt támogatottsága egy hajszállal 30 százalék alatt áll, és csupán néhány ezer szavazat választja el őket egymástól.

Az előrejelzések alapján a Nemzeti Párt vezette hárompárti koalíció szűk, kétmandátumos többséget szerezhet.

Sem Christopher Luxon nemzeti párti miniszterelnök (címlapképünkön), sem Chris Hipkins, a Munkáspárt vezetője nem hirdetett győzelmet, mindketten elismerték, hogy egyelőre túl szoros az állás.

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A végleges erőviszonyok csak november 27-én, a hivatalos végeredmény közzétételekor derülnek ki. Ekkor számolják majd hozzá az eredményhez a külföldön, illetve a választók saját körzetén kívül leadott különleges szavazatokat. Ezek a voksok hagyományosan a baloldali pártoknak szoktak kedvezni.

A Munkáspárt vezette baloldal ambíciója, hogy

50 év után a most regnáló kormánykoalíció legyen az első, amelynek nem sikerül újraválasztást nyernie,

azaz csak egyetlen hároméves ciklust töltsön hatalmon. Az 1996-ban bevezetett vegyes arányos választási rendszer miatt Új-Zélandon a koalíciós kormányzás a jellemző,

A két nagy párt támogatottsága ugyanakkor történelmi mélypontra süllyedt, kulcsszerephez juttatva a kisebb politikai erőket.

Ha a jelenlegi kormánykoalíció a végleges számolásnál elveszíti a többségét, a kormányalakításhoz mind a jobb-, mind a baloldalnak szüksége lesz a parlamentbe várhatóan először bejutó centrista Lehetőség Párt (Opportunity Party) támogatására. A párt vezetője, Qiulae Wong közölte, hogy azzal fognak tárgyalni a koalícióról, amelyik a hivatalos végeredmény szerint a legtöbb mandátumot szerzi meg.

A választási kampányt a gazdasági nehézségek és a nagy pártokból való kiábrándultság határozta meg a Reuters tudósítása szerint. Az ország nagyon lassan lábal ki az elhúzódó gazdasági visszaesésből, miközben a növekedés gyenge, a munkanélküliségi ráta pedig 11 éves csúcsra, 5,7 százalékra emelkedett a harmadik negyedévben. A választók jó része elvesztette a hitét abban, hogy a két nagy párt képes megoldani az elöregedő infrastruktúra problémáit.

A megélhetési gondok mellett az egészségügy helyzete és a lakhatás megfizethetősége jelentette a szavazók számára a legfőbb problémát. A maori választók körében pedig komoly aggodalmat keltett, hogy a jelenlegi kormányzat megpróbálta visszanyesni az őslakos helyzetét javító korábbi intézkedéseket, valamint csökkenteni akarta az ország alapító okiratának számító waitangi szerződés politikai súlyát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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