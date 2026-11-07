Pusztító éjszakai csapás Ukrajnában: itt vannak a részletek

Átfogó éjszakai csapásmérést hajtott végre az orosz hadsereg Kijevben és a fővárost övező régióban. Moszkva közlése szerint a támadások az ukrán hadiipart, valamint az energetikai és a közlekedési infrastruktúrát vették célba, de a művelet során más térségekben található létesítményeket és egy fekete-tengeri teherhajót is ért találat.

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint Kijevben eltalálták az

Északi hidat, amelyet az ukrán fegyveres erők fegyverek, haditechnikai eszközök és katonai járművek szállítására használtak.

Emellett csapást mértek a fővárosi Meridijan üzemre is, ahol Moszkva állítása szerint Flamingo típusú robotrepülőgépeket gyártanak.

A Kijevi területen

több energetikai és ipari létesítmény is megrongálódott

az éjszakai támadásban. Az orosz beszámoló alapján a célpontok között szerepelt egy erőmű, egy transzformátor-alállomás, valamint egy lőszergyár is.

A hadművelet más régiókra is kiterjedt, így az orosz erők a Zsitomiri területen szintén eltaláltak egy transzformátor-alállomást. A szárazföldi célpontok mellett a

Fekete-tengeren csapást mértek egy teherhajóra is,

amely a minisztérium közlése szerint katonai felszerelést és kettős felhasználású termékeket szállított Ukrajnába.

Forrás: Reuters

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