Sokkoló vereséget hozott Trump elhibázott háborús stratégiája - Fordulat vagy igazi katasztrófa vár most a világra?

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Történelmi kudarcot szenvedett a Republikánus Párt az időközi választásokon; az gyorsan világossá vált, hogy ennek elsődleges oka, hogy a Donald Trump (és Benjámin Netanjahu) által megindított iráni háború hatásai miatt az egekbe szöktek a megélhetési költségek az Egyesült Államokban. Erről Trump alelnöke, JD Vance kifejezetten nyílt és kritikus hangnemeben írt, de maga az elnök is elismerte, hogy a konfliktusnak „köze volt” a vereséghez. Választási kudarccal való szembenézés és kiábrándulás ide vagy oda, tény, hogy az iráni háború továbbra is megoldatlan kérdés, ennek a lezárásához egy „bocsi, de meggondoltam magam” nyilvánvalóan nem lesz elég. Nézzük meg, milyen irányba folytatódhat most a konfliktus.

„Azért vesztettünk, mert háború folyik”

One of the things the data analysts on our side obsessed over was — JD Vance (@JDVance) November 4, 2026

Az időközi választásokon hatalmasat bukott a Republikánus Párt: a Kongresszus és az állami kormányzói székek többsége is demokrata kézre került.

Ennek okaival és a kudarcot követő politikai nyilatkozatottak több elemzésben is foglalkoztunk, mégis van néhány megszólalás, amit külön érdemes kiemelni.

A legfontosabb és legőszintébb ezek közül talán JD Vance alelnök X-bejegyzése, aki számos más hiba mellett egyetlen dolgot emel ki igazán hangsúlyosan:

a republikánusok az iráni háború miatt bukták el a választásokat.

Azért vesztettünk, mert háború folyik. Ezt tegnap este maga az elnök is elmondta”

– írja Vance, aki szerint a választók elvárták volna, hogy Trump az Amerika az első elv mellett kormányozzon, illetve felülvizsgálja a kapcsolatát Izraellel.

Vance Trump elnök közvetlenül a választás után adott nyilatkozatára utal, aki azt mondta,

„Irán egy része volt” a választási vereség okainak.

Trump viszont arról is beszélt, hogy

összességében nem bánta meg azt, hogy megtámadta Iránt, sőt, ismét megtenné, ha úgy adódna a helyzet.

Csütörtök este, a vereség után alig két nappal pedig Trump pedig arról beszélt: elképzelhető, hogy ismét meg fogja támadni Iránt, ezúttal megsemmisíti az egész országot.

Nem szeretném elpusztítani az ország maradék részét, ha lehet, de lehet, hogy meg kell tennem. Hamarosan kiderül”

– fogalmazott az amerikai elnök.

Eddig tehát nem tűnik úgy, hogy Trump nagyon megbánta volna Irán megtámadását vagy összességében jelentős irányváltást jelezne előre a háborúval kapcsolatosan.

Az elnök azt kommunikálja: neki személyesen semmi köze a választási vereséghez, ő mindent jól csinált, rosszak voltak a republikánus jelöltek.

Sajtóhírekből annyit biztosan tudni, hogy a Republikánus Párton, még a Fehér Házon belül is valóságos belháború dúl az iráni hadművelet kapcsán. Vannak, akik amellett érvelnek, hogy most, gyorsan el kéne intézni Iránt egy hatalmas csapással, mielőtt a demokraták januárban beülnek a Kongresszusba, mások szerint pedig ideje nemhogy Iránt békén hagyni, hanem szinte teljesen kivonulni a Közel-Keletről.

Azt is fontos hangsúlyozni: republikánus belharc ide vagy oda,

az iráni háború nem zárult le, nincs semmilyen megegyezés Teheránnal,

a héten is több tankert ért támadás a Hormuzi-szoroson áthaladva, bár nem szólnak a fegyverek éjjel-nappal, a térség nem biztonságos.

Jön a folytatás?

F/A-18E Super Hornet vadászbombázó száll fel a USS Abraham Lincoln fedélzetéről, hogy részt vegyen az Irán elleni katonai műveletben. Fotó: United States Department of Defense

Számos érvet láthat Donald Trump elnök a háború folytatása mellett, annak ellenére, hogy a Republikánus Párt helyzetét (rövid távon) szinte biztosan nem könnyíti meg.

Az biztos, hogy a Fehér Házban egyes vezetők, többek közt Pete Hegseth védelmi miniszter, teljes mellszélességgel kiállnak a háború mellett, az is biztos, hogy csupán Hegsethnek jelentős befolyása van az elnök döntéseire, szimplán azért, mert Trump kedveli őt és elégedett vele.

Azt is biztosan tudni, hogy nemzetközi szinten is vannak olyan érdekkörök, melyek folyamatosan rágják az elnök fülét az újabb csapások megindítása miatt, élükön Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, aki otthon is kisebb-nagyobb politikai válsággal küzd. Netanjahu és pártkoalíciója ugyanis az októberi izraeli választást nem nyerte meg (de az ellenzék sem aratott egyértelmű győzelmet), valószínűleg új választás lesz néhány hónap múlva, Irán elintézése pedig Netanjahu esélyeit is jelentősen javíthatja egy következő választás során. Ha Netanjahu megbukik, jó esély van rá, hogy korrupciós ügyek miatt börtönben fogja végezni.

Ráadásul, ami talán a legfontosabb: Donald Trump elnöknek nem kell az újraválasztáson izgulnia, van még két éve elnökként, a politikai következményekkel már nem neki kell szembenéznie.

Simán lehet, hogy végeredményében meggyőzik arról, hogy egy hatalmas, elsöprő csapással katonai győzelmet tud szerezni Irán felett akár januárig, amíg a Kongresszusba be nem ül a demokrata többség. Ráadásul nyomós érv, hogy ha Trump tényleg sikerrel jár, személyes imidzse is jelentősen javulhat, hiszen ő lesz az ember, aki végre eltüntette a Közel-Keletet évtizedeken keresztül nyomasztó síita katonai hatalom veszélyét. Ha viszont a háborút félbe hagyja, egy elbaltázott katonai konfliktus lesz az elnöki életműve; ügyetlen és kártékony elnökként vonul be a történelembe.

Van-e értelme megint megtámadni Iránt?

March 8, 2026 - Tehran at sunrise today. But the sun is hidden behind a sky filled with smoke. After a night of intensive strikes on oil facilities, thick black clouds now hang over the city, turning morning into something that feels like night. https://t.co/7MghBnWRRw — RKOT (@RKOTOfficial) March 8, 2026

A fő kérdés természetesen továbbra is az, hogy van-e bármi stratégiai értelme újra megindítani a háborút, el lehet-e érni az iráni rezsim kapitulációját még több bombázással.

Ahogy korábban, így most is: rengeteg a világgazdaságra, a régió stabilitására és az amerikai államra leselkedő veszélyfaktor, elsősorban Irán potenciális válaszcsapása miatt.

Arról, hogy pontosan mi lehet a megtorlás és mennyire fájhat ez a világnak, ebben a cikkben írtunk, de a lényeg, hogy

ahogy a 2026 eleji háborúban, úgy most is elképzelhető, hogy Irán valami olyat húz, amire nincs felkészülve a világ.

Az iszlamista vezetők pontosan tudják, hogy a Nyugat hol sebezhető: magas benzinárak, politikai instabilitás, polgári áldozatok, érezhető infláció, romló közbiztonság. Persze, Iránnak is fájni fog, hiszen a háború folytatása újabb polgári áldozatok ezreit, a katonai és polgári infrastruktúra jelentős sérülését, az ország további geopolitikai elszigetelődését és a gazdaság rombolását fogja eredményezni.

Ugyanakkor egyáltalán nem garantálható, hogy az iszlamista rezsim összeomlik attól, hogy még több bombát dobnak le rájuk az amerikaiak, sőt, a 2025-ös és 2026-os konfliktus alapján úgy tűnt, az alapvetően számos belső problémától szenvedő ország inkább összezár az ellenséges agresszióval szemben.

Adott tehát a helyzet:

Amerika lehet, hogy sikerrel jár, lehet, hogy nem; az viszont biztos, hogy a háború folytatása mindenkinek fájni fog.

Ez – nagyon leegyszerűsítve – a helyzet kockázatértékelése, melyről az elnöknek döntenie kell.

Megállíthatják Trumpot a demokraták?

Chuck Schumer demokrata frakcióvezető egyértelmű ígéretet tett a háború lezárására. Fotó: DHS / Public Domain

Chuck Schumer, a Demokrata Párt szenátusi frakcióvezetője már a választás másnapján megígérte, hogy le fogják állítani az iráni háborút és felelősségre fogják vonni Donald Trump elnököt, fel is csillant a remény, hogy innentől fogva vége a háborúnak, megint lehet értelmes áron tankolni.

Ezzel az ígérettel csak néhány probléma van:

Ahogy fentebb is írtuk: a demokraták csak 2027 januárjában veszik át a Kongresszusban a hatalmat, addig a republikánusok vannak többségben, akik eddig sem akadályozták Trump egyébként nemzetközi és amerikai jog szerint is teljesen törvénytelen háborúját. A demokratáknak nincs olyan eszközük, amellyel egyetlen csettintésre békét tudnak teremteni. Donald Trump elnökként a haderő főparancsnoka, a Kongresszus teljes megkerülésével adhat utasítást a katonáinak. A Kongresszus fel tudja szólítani a katonákat arra, hogy tagadják meg a parancsot, esetleg meg tudják kurtítani az amerikai védelmi költségvetést, de ettől nem lesz kevesebb bomba azokon a repülőgép-hordozókon, melyek épp a Közel-Keleten állomásoznak. És ami a legnagyobb probléma: ahhoz, hogy a háborúnak vége legyen, Iránnal is meg kéne egyezni. Ehhez pedig nyilván nem lesz az elég, hogy "bocsi, vesztettünk a választáson, inkább mégsem szeretnénk háborúzni."

Beszéljünk a harmadik pontról egy kicsit részletesebben.

Meg lehet egyáltalán állapodni Iránnal?

Iráni drónok hadgyakorlaton. Érdekes lehet megfigyelni a polgári teherautókra rejtett indítókat. Fotó: Student News Agency / Wikimedia Commons

Az nagyjából világossá vált, hogy Irán szándékosan húzta el a tárgyalási folyamatot Amerikával, hogy minél jobban fájjon az amerikai választóknak a magas benzinár és ennek gazdasági hatásai.

Elképzelhető, hogy innentől fogva Teherán nyitottabb lesz arra, hogy ténylegesen lezárják a háborút; az is lehet, hogy előbb vagy utóbb elkezdenek fájni annyira az amerikai "gazdasági D-nap hatásai," hogy a síiták valamilyen érdemi engedményt is tegyenek a nukleáris program, Hormuz-kapcsán. Többször is emlegetett tény, hogy 1981-ben Irán Ronald Reagan beiktatásának napján engedte el azt az 52 amerikai túszt, akinek az elrablásába Jimmy Carter lényegében belebukott.

Ugyanakkor egyelőre talán valószínűbbnek forgatókönyv, hogy az időhúzás-stratégia sikere után Teherán inkább felbátorodik.

Nagyobb kártérítést követelhetnek a háborúért, jöhetnek a vámok a Hormuzi-szoroson, teljes amerikai csapatkivonás, totális mentesülés a szankciók alól, a nukleáris program folytatása korlátok nélkül.

Változó amerikai politikai széljárás ide vagy oda: erre nyilvánvalóan sem a demokraták, sem a republikánusok nem fognak mosolyogva kezet rázni.

Egy Irán számára túlságosan kedvező alku ugyanis rendkívül sérülékennyé tenné nem csupán Izraelt, de más, Amerikával szövetséges országokat is: Szaúd-Arábiát, Katart, az Egyesült Arab Emírségeket, Jordániát, sőt, még akár Egyiptomot vagy Törökországot is. A Közel-Keleten Irán válna domináns hatalommá egyetlen csapásra, ez pedig visszafordíthatatlanul súlyos gazdasági és politikai károkat okozna, melyet nemcsak Amerikában, de Európában is a bőrünkön éreznénk. Tartósan 100 dollár fölött marad az olaj, elszabadul a nemzetközi terrorizmus, Amerika gyengesége pedig más, rivális hatalmakat is katonai agresszióra buzdíthat.

Nem mellesleg: Iránnal már csak azért is nehéz bármilyen előremutató megállapodást kötni, mert minden jel arra mutat, hogy az ország vezetői hierarchiája enyhén szólva kaotikusan működik. Hiába köt bármilyen egyezményt Amerika akár magával Hámenei ajatollahhal, könnyen lehet, hogy egy gárdista parancsnok úgy gondolja, hogy a megállapodás nem elég súlyos vereség az "amerikai sátán" számára, ezért ismét elkezdi drónokkal bombázni a Hormuzi-szoros forgalmát.

A Donald Trump által „zseniálisan” elindított Féktelen Düh hadművelet konklúziója tehát továbbra is valószínűleg a totális patthelyzet lesz.

Egykönnyen megállapodni nem lehet Iránnal, mert csak a teljes győzelmet fogadják el. Biztosan és véglegesen nem lehet legyőzni Iránt, mert az egész világgazdaság beleroppan.

Elképzelhető, hogy kisebb, regionális megállapodások (pl. Irán-Omán, Irán-Katar, Irán-Irak) némelyest csillapítani fogják a feszültséget a következő években, de egyelőre minden jel arra mutat, hogy a háború megoldásával még Donald Trump utódja is küzdeni fog.

Közben pedig az iráni uránkészlet, ami miatt ez az egész balhé elindult, továbbra is a perzsák kezében marad.

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