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Az emberihez hasonló „álmodással” kísérletezik az Anthropic az AI-ügynökeinél
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Az emberihez hasonló „álmodással” kísérletezik az Anthropic az AI-ügynökeinél

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Az Anthropic legújabb kutatásában azt vizsgálja, miként képes a Claude nevű nyelvi modell az üresjárataiban áttekinteni a korábbi tapasztalatait, kijavítani a tévesen rögzített "emlékeit", és rendszerezni azokat a későbbi beszélgetésekhez. A fejlesztők ezt a folyamatot az emberi "álmodáshoz" hasonlították, amely az agy memóriarögzítéséhez járul hozzá. A módszer segítségével a mesterséges intelligencia a tétlen időszakokban kiszűri a hibás információkat, pontosítja a jegyzeteit és strukturált tudásbázist épít, ami jelentősen javítja a teljesítményét az összetett, hosszan tartó feladatok során - számolt be az Interesting Engineering.
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Az Anthropic által közzétett kutatás szerint az AI-alapú ügynökrendszerek működésének egyik legnagyobb kihívása annak eldöntése, hogy mit érdemes megőriznie a modelleknek megőrizniük a memóriafájljaikban. Az ügynökök a működésük során rengeteg dokumentációt készítenek saját maguk számára, amiben gyakran megpróbálnak minden apró részletet rögzíteni. Ezáltal azonban sokszor egy átláthatatlan adathalmaz jön létre, a technika pedig egyszerre hordozza magában annak veszályét, hogy egy-egy fontos kontextus kimarad a feljegyzésekből, vagy éppen elavult adatok benne maradnak, ezek pedig rontják a rendszerek hatékonyságát.

A Claude-ot fejlesztő cég elemzése szerint az emberi álmodáshoz hasonló, "üresjáratokban" végzett memóriaszelektáló folyamatok megoldást jelentketnek erre a problémára.

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Az AI-ügynökök álmodásának folyamatábrája. Kép forrása: Anthropic

A kutatók a Pokémon Red videójátékkal tesztelték ezt a problémát, amelyben két modell teljesítményét vetették össze, körülbelül tízezer, a játékban tett lépés után.

  • Míg a tavaly év elején bemutatott Sonnet 3.7 modell szinte mindent feljegyzett – több mint négyszáz fájlban közel egymillió karaktert halmozva fel –, mindössze egyetlen jelvényt tudott megszerezni a játékban.
  • Ezzel szemben az idénem megjelent Claude Fable 5 modell mindössze tíz fájlba és bő negyvenezer karakternyi jegyzetet készített, mégis négy jelvényt gyűjtött be a játékban.

Az Anthropic szakemberei szerint azért kerülhetett előnybe a fejlettebb modell, mivel az kizárólag a navigációs stratégiákra, a levont tanulságokra és az aktuális célokra összpontosított a jegyzetkészítés során,

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elkerülve a játék felületéről amúgy is leolvasható adatok felesleges tárolását.

Az üresjáratokban végzett felülvizsgálat a memóriába csúszott hibák javításában is kulcsszerepet játszik, mivel a tévesen eltárolt adatokat a modellek a későbbi munkamenetek során kész tényként kezelhetnék, amely pontatlan válaszokat eredményezne. Egy másik Pokémon-kísérletben a modell rosszul jegyezte fel az egyik épület elhelyezkedését, ezért onnan kilépve folyamatosan eltévedt, és ugyanabba az akadályba ütközött. Amikor azonban a rendszer egy offline felülvizsgálat során összevetette a jegyzeteit az eredeti naplóval, felismerte a tévedést, frissítette a memóriafájlt, és a javított adatokkal már sikeresen eljutott a következő városba.

Az Anthropic azt is megvizsgálta, hogy ez a módszer képes-e hatalmas dokumentumgyűjteményeket egymással összekapcsolt, wiki-szerű tudásbázisokká alakítani. A kutatók a Stainless szoftvercég mintegy 350 ezer belső dokumentumát – nagyjából 420 millió tokent – adták át a rendszernek, amely 128 munkamenet alatt fokozatosan felépített és finomított egy saját wikit.

A tudásbázis felhasználásának köszönhetően modell teljesítménye egy huszonöt kérdéses teszten 13-ról 48 százalékra javult.

Egy másik, vállalati fúziós és felvásárlási dokumentumokkal végzett kísérletben a Claude a saját wikije segítségével 87 százalékos pontossággal válaszolt a több forrás összekapcsolását igénylő kérdésekre, míg közvetlen dokumentumkereséssel csak 73 százalékot ért el.

A háttérben zajló rendszerezés során a modell a gyakran használt adatokat közvetlenül elérhetővé teszi a későbbi munkamenetek számára, a ritkábban szükséges részleteket pedig kereshető fájlokba rendezi.

A módszer ugyanakkor gondos felügyeletet igényel, mivel a memória karbantartása jelentős számítási kapacitást emészt fel, a túl sok információ pedig továbbra is túlterhelheti a rendszert.

A kísérletek mindenesetre igazolják, hogy a tudatosabb memóriakezelés révén az AI-ágensek jóval hatékonyabban birkóznak meg a több munkameneten átívelő, bonyolult feladatokkal.

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