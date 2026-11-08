Az emberihez hasonló „álmodással” kísérletezik az Anthropic az AI-ügynökeinél

Az Anthropic által közzétett kutatás szerint az AI-alapú ügynökrendszerek működésének egyik legnagyobb kihívása annak eldöntése, hogy mit érdemes megőriznie a modelleknek megőrizniük a memóriafájljaikban. Az ügynökök a működésük során rengeteg dokumentációt készítenek saját maguk számára, amiben gyakran megpróbálnak minden apró részletet rögzíteni. Ezáltal azonban sokszor egy átláthatatlan adathalmaz jön létre, a technika pedig egyszerre hordozza magában annak veszályét, hogy egy-egy fontos kontextus kimarad a feljegyzésekből, vagy éppen elavult adatok benne maradnak, ezek pedig rontják a rendszerek hatékonyságát.
A Claude-ot fejlesztő cég elemzése szerint az emberi álmodáshoz hasonló, "üresjáratokban" végzett memóriaszelektáló folyamatok megoldást jelentketnek erre a problémára.
A kutatók a Pokémon Red videójátékkal tesztelték ezt a problémát, amelyben két modell teljesítményét vetették össze, körülbelül tízezer, a játékban tett lépés után.
- Míg a tavaly év elején bemutatott Sonnet 3.7 modell szinte mindent feljegyzett – több mint négyszáz fájlban közel egymillió karaktert halmozva fel –, mindössze egyetlen jelvényt tudott megszerezni a játékban.
- Ezzel szemben az idénem megjelent Claude Fable 5 modell mindössze tíz fájlba és bő negyvenezer karakternyi jegyzetet készített, mégis négy jelvényt gyűjtött be a játékban.
Az Anthropic szakemberei szerint azért kerülhetett előnybe a fejlettebb modell, mivel az kizárólag a navigációs stratégiákra, a levont tanulságokra és az aktuális célokra összpontosított a jegyzetkészítés során,
elkerülve a játék felületéről amúgy is leolvasható adatok felesleges tárolását.
Az üresjáratokban végzett felülvizsgálat a memóriába csúszott hibák javításában is kulcsszerepet játszik, mivel a tévesen eltárolt adatokat a modellek a későbbi munkamenetek során kész tényként kezelhetnék, amely pontatlan válaszokat eredményezne. Egy másik Pokémon-kísérletben a modell rosszul jegyezte fel az egyik épület elhelyezkedését, ezért onnan kilépve folyamatosan eltévedt, és ugyanabba az akadályba ütközött. Amikor azonban a rendszer egy offline felülvizsgálat során összevetette a jegyzeteit az eredeti naplóval, felismerte a tévedést, frissítette a memóriafájlt, és a javított adatokkal már sikeresen eljutott a következő városba.
Az Anthropic azt is megvizsgálta, hogy ez a módszer képes-e hatalmas dokumentumgyűjteményeket egymással összekapcsolt, wiki-szerű tudásbázisokká alakítani. A kutatók a Stainless szoftvercég mintegy 350 ezer belső dokumentumát – nagyjából 420 millió tokent – adták át a rendszernek, amely 128 munkamenet alatt fokozatosan felépített és finomított egy saját wikit.
A tudásbázis felhasználásának köszönhetően modell teljesítménye egy huszonöt kérdéses teszten 13-ról 48 százalékra javult.
Egy másik, vállalati fúziós és felvásárlási dokumentumokkal végzett kísérletben a Claude a saját wikije segítségével 87 százalékos pontossággal válaszolt a több forrás összekapcsolását igénylő kérdésekre, míg közvetlen dokumentumkereséssel csak 73 százalékot ért el.
A háttérben zajló rendszerezés során a modell a gyakran használt adatokat közvetlenül elérhetővé teszi a későbbi munkamenetek számára, a ritkábban szükséges részleteket pedig kereshető fájlokba rendezi.
A módszer ugyanakkor gondos felügyeletet igényel, mivel a memória karbantartása jelentős számítási kapacitást emészt fel, a túl sok információ pedig továbbra is túlterhelheti a rendszert.
A kísérletek mindenesetre igazolják, hogy a tudatosabb memóriakezelés révén az AI-ágensek jóval hatékonyabban birkóznak meg a több munkameneten átívelő, bonyolult feladatokkal.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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