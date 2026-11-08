Ballisztikus rakéták és manőverező robotrepülőgépek csaptak le egy ikonikus épületre Rijádban

A vasárnapi,

ballisztikus rakétákkal és manőverező robotrepülőgépekkel végrehajtott támadássorozatban a Saudi Aramco állami olajipari óriásvállalat irodái kisebb károkat szenvedtek.

A hivatalos jelentések szerint azonban a légvédelem sikeresen hárította a csapások többségét, így halálos áldozatok vagy sérültek nem voltak. A támadásért az Irán által támogatott jemeni húszik vállalták a felelősséget, válaszul pedig a szaúdi hadsereg megsemmisített két, az akcióhoz használt rakétaindító állást.

A rijádi pénzügyi központot (KAFD) ért ritka csapás tovább rontja a nemzetközi nagyvállalatok biztonságérzetét a hónapok óta tartó regionális konfliktus közepette. Ebben a negyedben működik az ország szuverén vagyonalapja, a szaúdi tőzsde, valamint olyan globális pénzügyi szereplők helyi képviseletei, mint a Goldman Sachs vagy a Brookfield. A közvetlen károkat mérsékelte, hogy az üzleti negyed vezetése szombaton visszavonta a néhány nappal korábbi enyhítést, és ismét elrendelte az otthoni munkavégzést. A támadás ugyanakkor a reggeli csúcsforgalom idején történt, éppen azon a napon, amikor a rijádi iskolák egy hónap szünet után újra kinyitottak.

A biztonsági helyzet romlása újabb utazási korlátozásokat vonhat maga után a Dubajból, Abu-Dzabiból és Londonból Rijádba ingázó cégvezetők számára. A főváros nemzetközi repülőterén a forgalom továbbra is korlátozott a múlt havi, több mint egy tucat halálos áldozatot és több száz sebesültet követelő húszi támadás óta. A kialakult helyzet komoly nyomást helyez Mohamed bin Szalmán trónörökösre és több ezermilliárd dolláros gazdaságátalakítási programjára. Az országnak ugyanis az elmúlt hónapban olyan, a külföldi tőke bevonzására szánt kulcsfontosságú eseményeket kellett elhalasztania vagy törölnie, mint az Ázsia-kupa és a Future Investment Initiative (FII) befektetési fórum, miközben a gazdaság zsugorodik, a költségvetési hiány pedig nő.

A szaúdi–húszi konfliktus éleződése egy olyan időszakban történik, amikor a tágabb közel-keleti régióban komoly politikai változások zajlanak. Sajtóértesülések szerint több hónapnyi patthelyzet után Washington és Teherán közeledik a február végén kirobbant háború lezárását célzó megállapodáshoz, miközben Izraelben az ellenzéki Gadi Eisenkot kapott kormányalakítási megbízást, ami véget vethet Benjamin Netanjahu miniszterelnökségének.

Az amerikai–izraeli és iráni háború februári kezdete óta

a Saudi Aramco létesítményei rendszeres célponttá váltak, az elmúlt hónapokban pedig tovább sűrűsödtek a szaúdi hajózás és infrastruktúra elleni húszi támadási kísérletek.

A célpontok között szerepelt már a vállalat zaharáni központja, a Perzsa-öböl menti Rász Tanúra-i olajkikötő, valamint a kőolajat a Vörös-tengerhez szállító kelet–nyugati csővezeték is. A leállások kivédése és az ellátásbiztonság növelése érdekében az Aramco vezetése már jelezte, hogy bővíteni kívánja csővezeték-kapacitását, és növeli a külföldön tárolt olajkészleteinek mennyiségét.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio