Bejelentette a francia külügyminiszter: Európa is ott lesz ukrán háború lezárását célzó béketárgyaláson

A tárcavezető az RTL rádiónak nyilatkozva erősítette meg, hogy Franciaország is ott lesz a tárgyalóasztalnál az Abu Dzabi-ban zajló hátomoldalú találkozón. Bár azt egyelőre nem tudta megmondani, pontosan ki képviseli majd az országot a találkozón, hangsúlyozta, hogy

az európaiak a megfelelően vesznek részt a háborúról szóló egyeztetéseken.

Barrot szerint az európai országok az elmúlt hetekben határozottan hallatták a hangjukat. Világossá tették az amerikai közvetítők számára, hogy a kontinens jövőjét érintő kérdésekben nem lehet figyelmen kívül hagyni az európai elvárásokat és követeléseket. Mint fogalmazott, a konfliktus Európát érinti a legközvetlenebbül, ezért Franciaország garantálni fogja, hogy a kontinens szempontjai érvényesüljenek.

A találkozón orosz részről több magas rangú politikus is részt vesz majd, Amerika pedig már egy öt pilléren álló európai biztonsági tervre is javaslatot tett.

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