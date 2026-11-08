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Bejelentette a francia külügyminiszter: Európa is ott lesz ukrán háború lezárását célzó béketárgyaláson
Globál

Bejelentette a francia külügyminiszter: Európa is ott lesz ukrán háború lezárását célzó béketárgyaláson

Portfolio
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Franciaország is részt vesz az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország között zajló, jövőhétre tervezett béketárgyalásokon, amelyek célja az orosz-ukrán háború lezárása. Az tartandó csúcstalálkozóján. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter kijelentette, hogy Párizs gondoskodni fog arról, hogy az orosz–ukrán háború lezárását célzó egyeztetéseken az európai érdekek is megfelelő súllyal szerepeljenek - írta az Ukrajinszka Pravda.

A tárcavezető az RTL rádiónak nyilatkozva erősítette meg, hogy Franciaország is ott lesz a tárgyalóasztalnál az Abu Dzabi-ban zajló hátomoldalú találkozón. Bár azt egyelőre nem tudta megmondani, pontosan ki képviseli majd az országot a találkozón, hangsúlyozta, hogy

az európaiak a megfelelően vesznek részt a háborúról szóló egyeztetéseken.

Barrot szerint az európai országok az elmúlt hetekben határozottan hallatták a hangjukat. Világossá tették az amerikai közvetítők számára, hogy a kontinens jövőjét érintő kérdésekben nem lehet figyelmen kívül hagyni az európai elvárásokat és követeléseket. Mint fogalmazott, a konfliktus Európát érinti a legközvetlenebbül, ezért Franciaország garantálni fogja, hogy a kontinens szempontjai érvényesüljenek.

A találkozón orosz részről több magas rangú politikus is részt vesz majd, Amerika pedig már egy öt pilléren álló európai biztonsági tervre is javaslatot tett.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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