Donald Trump megszólalt az újabb Irán elleni támadásról

Donald Trump amerikai elnök a CNN-nek adott interjújában felettébb valószínűtlennek nevezte az újabb nagyszabású támadásokat Irán ellen, amíg előrelépést lát a tárgyalásokon, de szükség esetén nem zárja ki azokat. A nyilatkozat a kongresszusi választások után hangzott el, amelyeken a republikánusok mindkét házban elveszítették többségüket, részben az iráni háború miatt emelkedő üzemanyagárak következtében.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap a CNN hírtelevíziónak adott telefonos interjújában

"felettébb valószínűtlennek" mondta az újabb nagyszabású támadásokat Irán ellen, amíg előrelépéseket lát a tárgyalásokon.

"Ez attól függ, hogy aláírnak-e egy erős megállapodást, vagy sem" - mondta Trump a teheráni vezetésre utalva. Ugyanakkor - hangsúlyozta - szükség esetén el fog rendelni további támadásokat. Mindemellett úgy fogalmazott, hogy erre meglátása szerint nem lesz szükség Irán gazdasági problémái miatt.

Az utóbbi hetekben több sajtójelentés is volt arról, hogy az amerikai kongresszusi választásokat követően Trump újabb támadásokat rendelhet el Irán ellen. A Republikánus Párt azonban vereséget szenvedett, elveszítve többségét az amerikai törvényhozás mindkét házában.

A demokraták választási győzelmének egyik fontos tényezője az iráni háború következtében emelkedő üzemanyagárak voltak. A konfliktus a republikánusok egy részénél is népszerűtlen, akik úgy érzik, hogy Trump megszegte azt a választási ígéretét, miszerint nem engedi, hogy az Egyesült Államok új háborúkba keveredjen. Trump azonban a választási kudarc után kijelentette, hogy nem bánja a háborút, mivel Irán nem rendelkezhet atomfegyverekkel.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a hétvégén a Telegramon közzétett bejegyzésében felszólította Washingtont, hogy folytassa az iráni javaslaton alapuló tárgyalásos megoldás keresését.

Fuád Mohamed Huszein iraki külügyminiszter vasárnap az al-Dzsazíra hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy az amerikai pénzügyminisztérium arra kérte a bagdadi vezetést, kettő kivételével zárjon le minden átkelőhelyet Irak és Irán határán, tovább növelve a gazdasági nyomást a teheráni vezetésen. Az egyik ilyen kivétel az iraki félautonóm Kurdisztán régióban található.

"Számos hivatalos és nem hivatalos átkelőhely van Iránnal, elég nehéz volna lezárni mindegyiket, és ez hatással lenne a gazdaságunkra is. Az amerikaiak továbbra is követelik az átkelőhelyek lezárását és jelenleg is tárgyalunk velük" - mondta.

Októberben Irak lezárta a forgalmas Séb átkelőhelyet az Iránnal közös határán, hogy felülvizsgálja a biztonsági intézkedéseket és érzékelőberendezéseket telepítsen a csempészet megakadályozása érdekében.

Huszein közölte azt is, Irak megállapodásra jutott az Egyesült Államokkal arról, hogy az iraki olajexport a Hormuzi-szoroson, az Omán közelében húzódó hajózási útvonalon keresztül történjen. Rávilágított, hogy Irak gazdasági vesztesége az iráni háború és az olajexport zavarai következtében elérte a 60 milliárd dollárt (20 ezer milliárd forint).

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