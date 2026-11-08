Egy rossz mozdulat, és Kína előzhet: hatalmas arcvesztés fenyegeti Amerikát a Holdért folyó versengésben

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A NASA igazgatója, Jared Isaacman szerint az Egyesült Államok ismét űrversenyben van, a másik térfélen viszont ezúttal Kína áll. Bár az amerikaiak 2028-ra, a kínaiak pedig 2030-ra terveznek az emberes holdraszállással, Amerika elsősége a területen annyira bizonytalan, hogy már Isaacman is elismerte, hogy jóval sorosabb versenyfutásra számít, "mint amilyennek kellene lennie". Az amerikai Artemis-program egy rendkívül bonyolult, drága és ezáltal ritkán indítható rakétára, az SLS-re épül, a SpaceX-től és a Blue Origin-től várt leszállóegységek fejlesztése pedig késésben van. Kína ezzel szemben egyetlen állami vállalatcsoporttal, lépésről lépésre tesztelné rakétáját, űrkapszuláját és leszállóegységét, a távol-keleti állam konkrét terveiről azonban csak részleges információink vannak. A jövő év kulcsfontosságú tesztrepülései megmutathatják, melyik nagyhatalom tűzött ki reális célokat és ki indulhat el először a Hold meghódítását célzó úton.

Már az űrben is zajlik a versenyfutás a két nagyhatalom között

A NASA igazgatója, Jared Isaacman nemrégiben egy rendezvényen egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok egy modernkori űrversenyben van, csak a másik térfélen ezúttal Kína áll a Szovjetunió helyett. A legfőbb célpont pedig mindkét ország számára a Hold "meghódítása", vagy legalábbis első körben az, hogy eljuttassák űrhajósaikat oda.

A két nagyhatalom persze a gazdaságtól, a technológia különféle szegmensein át a geopolitikáig, számos területen feszül egymásnak jelenleg, azonban az űrkutatás esetén nem egyértelmű, hogy a minden országnál több tapasztalattal rendelkező Egyesült Államokat miért is ilyen könnyű megszorongatni. Hiszen - gondolhatnánk - a Hold az ő terepük, mivel ők az egyetlenek, akik ott jártak eddig.

Mégis, Isaacman az Artemis-program jövőjéről tartott sajtóeseményen úgy fogalmazott, hogy a versengés a Holdra való eljutásért, vagy Amerika esetében visszajutásért,

sokkal szorosabb lesz, mint amilyennek lennie kellett volna.

Mivel az elmúlt években lassan haladt az ország, Isaacman szerint NASA-nak most az Apollo-korszak mai szemmel hajmeresztő tempóját kell újra elővennie, amely szerinte nem új vezetési filozófia, hanem az ügynökség korábban már, jól ismert és bevált módszere.

A két űrügynökség (a NASA és CNSA) által készített tervek szerint az Egyesült Államok 2028-ra ütemezte be a következő amerikai holdraszállást, Kína pedig 2030-ig juttatná el tajkonautáit az égitestre. A „menetrendeket” és a NASA több évtizedes tapasztalatát egybevéve úgy tűnhet, hogy az USA még mindig előnyben van ázsiai riválisával szemben, viszont, ha jobban megnézzük az amerikai Artemis-program körüli fejleményeket az elmúlt időszakból, azért számos kétség felmerülhet bennünk.

Az Artemis-2 küldetés legénysége visszatekint a Földre. Kép forrása: NASA

Hiába jártak már ott, közel sem sétagalopp eljutni a Holdra Amerikának

Ahogy korábban az Artemis-programról szóló cikkeinkben is kifejtettük már, az Egyesült Államoknak hiába sikerült már több mint 50 éve embert juttatniuk a kráterekkel lyuggatott égitest felszínére, az oda való visszatérés lett nem könnyebb semmilyen szempontból.

Az Apollo-program leállításától egészen a 2010-es évekig a NASA figyelme leginkább a Föld körüli pálya és a Nemzetközi Űrállomás kiszolgálása körül összpontosult, amely teljesen más típusú fejlesztéseket igényelt. Ezért amikor a Holdra helyeződött a fókusz az ügynökség stratégiájában, először a megbízható technikai hátteret kellett megteremtenie.

Ennek pedig az eszközök szintjén három kulcseleme van:

a hordozórakéta,

a leszállóegység, amely a Hold körüli pályáról az égitest felszínére képes szállítani a legénységet,

valamint az űrkapszula, amiben az asztronauták utazhatnak.

Ha eltekintünk az Orion űrkapszula – NASA közlése szerint rendben lévő – hőpajzsát érintő aggodalmaktól, akkor mondhatjuk azt, hogy utóbbi eszközzel már rendelkezik a NASA. A hordozórakétát és a holdi leszállóegységet (HLS) illetően bőven vannak még kérdőjelek.

Az amerikai rakéta működik, de hosszú távon fenntarthatatlan

A 2022-es, legénység nélkül zajló Artemis-1, és az idén tavasszal négy fővel a fedélzetén elstartoló Artemis-2 küldetések során, a NASA még a saját fejlesztésű rakétarendszerét, az SLS-t használta, az Orion űrkapszulával egyetemben. Az SLS egy nagy teherbírású hordozórakéta, amelyet kifejezetten az emberes mélyűri küldetésekhez, és elsősorban az Orion űrkapszula szállítására terveztek.

Az egyik leggyakrabban felmerülő kritika az SLS kapcsán a fejlesztési költségeket illeti, amelyek,

a kezdetben tervezett 7 milliárdhoz képest végül a 11 milliárd dollárt is meghaladták, a rakéta indításonkénti költsége is nagyon magas.

A NASA főfelügyelőjének korábbi becslése szerint egy SLS-indítás 4,1 milliárd dollárba kerül, a gyártási kapacitások szűkössége miatt az ügynökség pedig mindössze évente egyszer tudná csak elindítani a rakétát, a Hold vagy más mélyűri célpontok felé

It's World Space Week! This year's theme is — NASA (@NASA) October 5, 2026

A fent említett korábbi két Artemis-küldetés során is megfigyelhető volt, hogy az SLS-szel a költségeken és a hatékonyságon túl bizony technikai oldalon is akadhatnak problémák. A hidrogén-oxigén hajtóanyagú főfokozat üzemanyagszivárgása, illetve a felső fokozat héliumszivárgásai miatt az Artemis-1 és az Artemis-2 küldetések is csúszással tudtak csak útnak indulni.

Az SLS-ről mostanra kiderült, hogy a konstrukcióból és a gyártási kapacitásból adódó indítási sűrűséggel egyszerűen nem lesz képes eleget tenni a NASA ambíciózus terveiben rögzített céloknak. Az űrügynökség ugyanis márciusban frissítette a Hold-programra vonatkozó terveket, amelyekben hosszú távon évi két indítással, Hold-bázissal és azon állandó emberi jelenléttel számolnak. Épp ezért, a NASA az Artemis-5-ös küldetés után egyre inkább kereskedelmi szolgáltatók megoldásaival váltaná fel az SLS-t. Az Artemis-program szempontjából pedig kulcsszerepet játszó két űrvállalat, a SpaceX és a Blue Origin nagy teherbírású rakétái – bár a tervezőasztalon jóval modernebb, újrafelhasználható elemekből állnak – még mindig tesztüzem alatt vannak és ahogy azt korábban elemzésünkben részletesen is bemutattuk, egyáltalán nem haladnak vele zökkenőmentesen.

Két lóra tett a NASA a leszállóegységekkel, de mindkét kiválasztott késlekedik

Az Artemis-programhoz elengedhetetlen holdi leszállóegység (human landing system, HLS) fejlesztését a NASA, a rakétával ellentétben már a program elejétől kezdve külsős cégekre bízta, saját fejlesztés helyett.

Az amerikai űrügynökség 2021-ben a SpaceX-et választotta ki egy leszállóegység fejlesztésére, amelynek feladata, hogy az űrkapszula által elért Hold körüli pálya és az égitest felszíne közötti oda-vissza biztosítsa az utat a legénység számára.

A SpaceX által megálmodott HLS-t a gyártó már többször is említett Starship rakétarendszere tudná majd eljuttatni a Holdhoz, ahol a rendszer speciálisan kialakított felső fokozata lenne képes a landolásra.

2023-ban, hogy csökkentse az egy beszállítótól való függését a NASA, a Jeff Bezos által alapított Blue Originnel is szerződést kötött egy teherszállító és egy emberes landolómodul kifejlesztésére. A Blue Moon Mark 2 névre keresztelt emberes küldetésekre tervezett landert a cég saját fejlesztésű New Glenn rakétája juttatná el a Holdig, ahol az égitest felszínén landolna, miután dokkolt a NASA Orion űrkapszulájával.

Még nincs eldöntve, ki vehet részt az első holdraszállásban

A történelmi fontosságú, 2028-ra tervezett, első Artemis holdraszállásban viszont értelemszerűen csak az egyik leszállóegység kaphat szerepet. A NASA azonban eddig még nem jelölte ki, hogy kinek az eszközét használnák ezen a küldetésen, annak érdekében hogy a két cég a lehető legtöbb időt kapja a felkészülésre, valamint, hogy az űrügynökség is a leginkább megalapozott döntést hozhassa.

Így, az Artemis-program következő mérföldköveit maga az eszközök kiválasztása és azok tesztküldetései jelentik majd.

Olyannyira körültekintő akar lenni az Egyesült Államok, hogy idén év elején a korábbi terveket alaposan átírva egy plusz tesztküldetést is beiktattak az Artemis-programba. Az eredeti tervek szerint az Artemis-3 küldetés során a legénység már a Hold felszínét célozta volna meg, azonban látva a SpaceX és a Blue Origin, az ígértektől elmaradó, fejlesztési ütemét, úgy döntöttek, hogy 2027 nyarára betervezett harmadik misszión a Föld körüli pályán próbálnák csak el az űrkapszula és a leszállóegységek dokkolását. Ezen a kéthetes küldetésen az Orion a Blue Origin és a SpaceX egységével is dokkolna majd és az űrhajósok számos kritikus fontosságú rendszert letesztelnének az „éles” leszállás előtt.

A döntés minden bizonnyal csak ezt a tesztrepülést követően születhet meg arról, hogy melyik űrvállalat megoldása mellett köteleződik el a NASA az Artemis-4-re.

Az Artemis-3 küldetés tervezett menetrendje. Kép forrása: NASA

A Blue Origin és a SpaceX által megálmodott megoldások némileg más megközelítést alkalmaznak.

A Starship gigantikus méretéből fakadóan a gyorsítófokozatán túl a felső, landolásra szánt egység üzemanyagának jelentős részét elégeti, mire eléri a Föld körüli pályát. Épp ezért, ahhoz, hogy a felső fokozat tovább haladhasson a Hold irányába, a keringési pályán meg kell tankolni az űreszközt. Ehhez tovább üzemanyagtartályokat, illetve azok feltöltéséhez további Starshipeket kellene felbocsátani egyetlen küldetéshez . Az egyetlen holdi úthoz szükséges pontos indításszámot a NASA sem tudja még egyelőre, de az októberi sajtótájékoztatón 6-8 repülésről beszéltek, ami a Starship jelenlegi, nagyjából kéthavi, kizárólag tesztelési céllal történő indítási ütemétől még eléggé távol van.

Az Artemis-4 küldetés koncepciója, ha végül a SpaceX megoldását választja ki a NASA. Kép forrása: NASA

A Blue Origin leszállóegysége, a Blue Moon mellőzné a keringési pályán történő tankolást. Ehelyett a Hold eléréséhez szükséges tolóerőt több, külön indított transzferfokozattal érnék el, amelyek a keringés közben kapcsolódnának a Blue Moon-hoz. Útközben az első két fokozat sorban leválik, ahogy kifogy belőlük az üzemanyag, a harmadik pedig a leszállóval együtt egy elnyúlt, a Hold pólusai felett húzódó pályára áll. Ide érkezik meg külön az Orion négy űrhajóssal a fedélzetén.

Az Artemis-4 küldetés koncepciója a Blue Origin megoldásának választása esetén. Kép forrása: NASA

Kína is lépésről lépésre jutna a Holdra, a kártyáit pedig csak most terítette ki a nagyhatalom

Az Egyesült Államok Artemis-programjáról, ahogy a fentiekben is látható, igen sok anyag és elemzés érhető el a nyilvánosságban, és sokat foglalkozik a sajtó a tervekkel. Kína esetében azonban már jóval kevesebb a fellelhető információ, és leggyakrabban arról is a kínai államhoz köthető hírügynökségek és platformok adnak hírt, így azok hitelességét érdemes alapvető fenntartásokkal kezelni.

A jövő Hold-küldetéseihez használandó technikai architektúrát a kínai szakemberek 2020-ban egy konferencián mutatták be először, a programot pedig

2023-ban jelentették be hivatalosan, egy új rakéta, űrkapszula és landolómodul fejlesztésével együtt.

A három kulcseszközt egyaránt az állam alá tartozó Kínai Űrtechnológiai és Űrkutatási Vállalatcsoport (CASC) intézetei fejlesztik, így – ahogy ez Kína esetén több technológiai területen így van – az egész program jóval központosítottabb, mint a NASA esetén.

A Kína által 2030-ra tervezett holdraszállás pontos menetrendjét a múlthét folyamán egy pekingi szimpóziumon részletezték, ahol azt is bejelentették, hogy a Mengcsou névre keresztelt űrkapszulát és a Lanjüe leszállóegységet személyzet nélküli repülésekkel is tesztelnék az éles repülések előtt. Az Ars Technica beszámolója szerint a következő lépésekben jutna el Kína a Holdra:

2027 elején kerül sor, alacsony Föld körüli pályán tesztelnék a gyorsítórakéták nélkül i Hosszú Menetelés-10A hordozórakétát , valamint a Mengcsou űrkapszulát, még személyzet nélkül.

kerül sor, alacsony Föld körüli pályán tesztelnék a gyorsítórakéták nélkül , valamint a Mengcsou űrkapszulát, még személyzet nélkül. 2028-ban a nagyobb, két gyorsítórakétával felszerelt Hosszú Menetelés-10 rakéta és a Lanjüe holdkomp önálló tesztje következne, amelynek során a leszállást és a felszínről való felemelkedést is gyakorolják a Holdon.

a nagyobb, két gyorsítórakétával felszerelt rakéta és a Lanjüe holdkomp önálló tesztje következne, amelynek során a leszállást és a felszínről való felemelkedést is gyakorolják a Holdon. 2029-ben már egyszerre indítanak két Hosszú Menetelés-10 rakétát, amelyek közül az egyik a személyzet nélküli Mengcsou űrhajót, a másik pedig a Lanjüe leszállóegységet viszi magával, majd ezek Hold körüli pályán dokkolnának is. Amennyiben ez a főpróba sikeres lesz, még 2030 előtt megismétlik a kettős indítást, de ekkor már űrhajósokkal a Mengcsou fedélzetén, végrehajtva a tényleges holdraszállást.

Kína tervei szintén igen ambíciózusnak tűnnek időzítés szempontjából, azonban a terv az utóbbi években érezhetően kevesebb újragondoláson és módosításon esett át, mint az amerikaiak programja, és úgy tűnik, ahhoz konzekvensen ragaszkodik az ázsiai ország. A technikai eszközök szintjén azonban,

hiába nem kell Kínának annyit aggódnia a beszállítókon, mint az Egyesült Államoknak, még kritikus teszteket kell végrehajtania egy sikeres holdraszállás előtt.

Sok teszt vár még a kínai rakétára

Kína Hosszú Menetelés-10 rakétacsaládjának három tagja van: a holdi küldetésekre szánt 10-es, az űrállomásra legénységet szállító 10A és a kereskedelmi műholdindításokra fejlesztett 10B. A holdi változat nagyjából 92 méteres magasságával kicsit marad el az amerikai SLS-től, az általa a Hold felé juttatható maximális hasznos teher tekintetében (27 tonna) pedig nagyjából megegyeznek. Egyetlen holdraszálláshoz két rakétát kell elindítani, amelyek közül az egyik rakéta a Mengcsou nevű űrkapszulát, a másik pedig a Lanjüe névre keresztelt leszállóegységet juttatja a Hold felé vezető pályára.

For the first time, China has successfully launched and recovered the first stage of its new Long March 10B rocket. The booster was caught by a tensioned steel net on an autonomous recovery vessel. China is now the second nation (after the US) that has successfully recovered the first stage of an orbital-class rocket. Long March 10B Rocket: • Height: 70.2 meters (230 ft) • Diameter: 5 meters (16.4 ft) • Liftoff Mass: ~740 metric tons • Low Orbit Payload Capacity: ~16,000 kg — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) July 10, 2026

A Hosszú Menetelés több látványos teszten is túl van már, ugyanakkor emberes küldetést még nem végeztek a rakétával, és a holdi, három rakétaelemből álló változat legelső repülési tesztje legkorábban 2028-ban lesz csak esedékes. Idén februárban sikeresen bocsátották fel a rakéta egy kisebb (egy testből álló) prototípusát a Mengcsou űrkapszula tesztpéldányával együtt egy alacsony magasságon, még nem Föld körüli pályán történő tesztrepülésen. A rakéta első fokozata ráadásul irányítottan ereszkedett vissza a tengerre.

Júliusban a rakétacsalád mélyűri küldetések helyett kereskedelmi műholdindításokra fejlesztett tagjának, a 10B-nek már pályára is sikerült állítania a rakományát. A küldetés azonban azért lett igazán maradandó, mert

ez volt az első, nem amerikai rakéta amely úgynevezett „puha” landolást hajtott végre,

tehát kontrollált körülmények között ereszkedett vissza a Földre, pontosabban egy hajón kifeszített, hálószerű szerkezetbe.

JUST IN - China’s Long March 10B rocket has successfully caught and recovered its first stage. This marks the fourth orbital rocket to recover its booster, after Falcon 9, Starship, and New Glenn, and makes China the second country to do so. https://t.co/xADRMGVRkP — Toby Li (@tobyliiiiiiiiii) July 10, 2026

A 10A első orbitális repülését eredetileg 2026 végére tervezték, ugyanakkor a China in Space űripari blog nyári elemzése szerint a küldetés 2027 első hónapjaira csúszhat, mivel a startra kijelölt indítóállás még építés alatt volt. Novemberben viszont már a start előkészítéséről szóltak a hírek, a beszámolók szerint a Mengcsou megérkezett a wenchangi űrközpontba.

Álomhajót indítana Kína

A Mengcsou („Álomhajó”) névre hallgató űrkapszula a másik alapeleme a kínai stratégiának. A szintén a CASC által fejlesztett Mengcsou egy visszatérő kapszulából áll, amelyhez hátul egy szervizmodul csatlakozik, ez biztosítja az energiaellátást és a meghajtást. A kapszula Föld körüli változata akár hat-hét űrhajós szállítására is képes, a holdi változat pedig három űrhajóst visz. A nagyobb kapacitás azért is fontos, mert egyszerre használnák fel azt Kína saját űrállomásának, a Tienkungnak a jövőbeli kiszolgálásához, valamint a Hold-program indításaihoz.

A Mengcsou prototípusa először 2020-ban jutott Föld körüli pályára, egy másik nagy mérföldkövet pedig a tavaly nyáron végzett indítóállási teszt jelentett, amikor sikeresen tesztelték az egység menekülőrendszerét.

A kínai állami űrügynökség a Mengcsou-t a kezdetektől fogva „újrafelhasználható” kapszulának nevezte. Ez ugyan első hallásra egyértelműen jól hangzik, de a holdi keringést követő visszatérés extrém erő- és hőhatásoknak teszi ki az űrkapszulákat, amelyet eddig a Mengcsou kapszula nem tapasztalt meg. Az amerikai Orion ezzel szemben már kétszer is járt a Hold körül, egyszer emberekkel a fedélzetén, így repülési tesztekben egyértelműen előrébb jár.

A leszállóegység csak a Földön bizonyított

A kínai holdi leszállóegység, a Lanjüe („a Hold átölelése”) a harmadik kulcseleme a programnak, amelyet a kapszulához hasonlóan a CASC űrhajófejlesztő intézete, a Kínai Űrtechnológiai Akadémia (CAST) fejleszt. A nagyjából 26 tonnás egység egy hajtóműmodulból, valamint egy leszállómodulból áll, amelyben két űrhajós utazhat. A hajtóműmodul viszi el a leszállót a Hold körüli pályára és kezdi meg vele az ereszkedést, majd még a landolás előtt leválik, a leszállómodul pedig a saját hajtóműveivel ér földet. A felszíni munka után az űrhajósok ugyanezzel a modullal emelkednek vissza a Hold körüli pályán várakozó Mengcsouhoz.

Az egységet 2025 augusztusában kína Hebei tartományában próbálták ki először átfogóan. A teszt során

a leszállóegységet egy hatalmas acélszerkezetre függesztve szimulálták a holdi leszállást és felszállást.

CMSA is offering a free ride for active scientific payloads aboard the uncrewed test flight of the Lanyue lunar lander ahead of crewed Moon landing before 2030. Allocation is capped at 50 kg in total mass and 100 W in power draw, with zero launch fees charged to selected teams. Proposals are open to domestic universities, research institutes, and commercial firms through March 1, 2027. #CNSPACE — CNSPACE (@CNSpaceflight) October 22, 2026

A Lanjüe azonban, akárcsak a Mengcsou, még nem járt az űrben. Kína október végén pályázatot írt ki tudományos rakományokra egy személyzet nélküli Lanjüe-küldetéshez, amely az emberes leszállás előtt bizonyítaná a leszálló működését. A küldetés időpontját és a leszállás helyét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A NASA-n van leginkább teher, Kína számára másodikként is nagy siker lenne egy holdraszállás

Nem fogjuk magunkat abban a hitben ringatni, hogy több idő, több pénz és kevesebb repülés valamilyen módon biztonságosabbá vagy elérhetőbbé fogja tenni a céljaink elérését

– mondta Jared Isaacman a már említett Kennedy Űrközpontban tartott tájékoztatón, jelezve, hogy a NASA a jövőben szeretne aktívabban hozzáállni a Holdra való visszatéréshez.

A két nagyhatalom közül az Egyesült Államok van nagyobb időnyomás alatt. A több mint 60 éves emberes űrrepülési múltra visszatekintő országnak nagy arcvesztést jelentene, ha a gazdaság minden területén vele versengő Kína épp ezen az emblematikus területen előzné meg.

Kína esetén a fejlődés üteme jelentősnek mondható az űrkutatás terén. Az első kínai tajkonauta mindössze 23 éve, 2003-ban jutott el az űrbe, az ország pedig mostanra már állandó űrállomással és az annak kiszolgálásához szükséges űrkapszulákkal, rakétákkal rendelkezik, ezek mellett pedig a beszámolókat elnézve konzekvensen haladnak a 2030-as holdraszállási céljuk felé.

Az Egyesült Államok első űrhajósa 1961-ben jutott el az űrbe, majd 8 évvel később már a Holdon is járt amerikai űrhajós. Igaz, a Hold-program akkoriban a NASA abszolút fő fókusza volt és nem építettek mellette műhold-flottát és űrállomást sem.

A két Hold-programban a beszállítók terén nagy a különbség. Kína minden kulcseszközét egyetlen állami vállalatcsoport fejleszti, és a menetrend szerint ezeket egyenként, külön küldetéseken próbálja ki: 2027-ben a rakétát és a kapszulát, 2028-ban a leszállót, 2029-ben pedig a teljes küldetést, még személyzet nélkül.

Az amerikaiak által felvázolt terv ezzel szemben egymásra épülő lépések láncolata. A 2028-as holdraszálláshoz a New Glennek és a Starshipnek is igen komplex teszteket kell még teljesítenie egyenként és együtt is. Az Artemis-3 keretében a NASA-nak el kell próbálnia a dokkolásokat, és a leszállóegységeknek személyzet nélkül is le kell szállniuk a Holdra.

Ha ezek közül bármelyik csúszik, az összes többi tesztre is hatással lehet, így további csúszásokat okozhat.

Ha pedig az Artemis-program csúszik, azzal Kína, aki már évek óta konzekvensen a 2030-as dátumot jelöli meg véglegesként, egyre kevésbé tűnik vesztesnek ebben a versenyben.

A finanszírozás egy másik fontos aspektus, amiben alapjaiban eltér ez a két program. Kína űrprogramjának pontos költségvetését nem hozzák nyilvánosságra, a becslések szerint azonban az ország évente nagyjából 20 milliárd dollárt költ állami űrprogramokra, ami nagyjából hasonló nagyságrendet jelent, mint a NASA éves költségvetése. Az ázsiai országban azonban az űrkutatásra elkülönített összeg nem igen képezi vita tárgyát. A Hold-programot egyszer jóváhagyták, és nem kell a törvényhozásban minden évben újra megvédeni a finanszírozását.

A NASA ezzel szemben évről évre a Kongresszus jóváhagyásától függ, a programot pedig az elnökök stratégiái is nagyban meghatározhatják. Az Artemis elődjének, a Constellation-programnak a leállítását 2010-ben az Obama-kormányzat kezdeményezte, Donald Trump azonban tavaly év eleji beiktatásán mégis arról beszélt, hogy ciklusa végéig, tehát 2028-ig Amerika visszajut a Holdra.

Jövőre minden bizonnyal mindkét Hold-programról sok dolog kiderül majd, a realitások tekintetében.

A Mengcsou űrkapszula első repülésén, valamint a Starship első tankolási tesztje és holdi próbaleszállása jól jelzi majd, mennyire is reálisak a kitűzött célok. Ha Kína tartja a menetrendjét, az amerikai programban pedig tovább gyűlnek a csúszások, a 2028-as és a 2030 előtti céldátum közötti különbség gyorsan elolvadhat. Akkor derül ki igazán, mennyire volt igaza Isaacmannek, amikor azt mondta, hogy a verseny szorosabb lesz, mint amilyennek lennie kellett volna.