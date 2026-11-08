Ekkor ül össze először a szerb parlament Vucic bukása után

A parlament elnöke emlékeztetett arra, hogy a központi választási bizottság november 5-én kihirdette az október 25-i előrehozott parlamenti választás végleges eredményét, másnap pedig kiosztotta a képviselői mandátumokat,
így minden feltétel teljesült az új parlament összehívásához.
Az alakuló ülés napirendjén hat pont szerepel, köztük a képviselői mandátumok hitelesítése, a házelnök és az alelnökök megválasztása, a főtitkár kinevezése, valamint a parlamenti bizottságok és a nemzetközi parlamenti küldöttségek tagjainak megválasztása.
Az október 25-i előrehozott parlamenti választást az Egyetemista Lista - Az egyetemisták győznek elnevezésű ellenzéki tömörülés nyerte meg, amivel 140 mandátumot szereztek a 250 fős törvényhozásban. Az Aleksandar Vucic - Egyesült Szerbia lista 103 képviselői helyhez jutott, míg a fennmaradó hét mandátumon nemzeti kisebbségi pártok osztoznak. A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) két képviselőt küldhet az új parlamentbe.
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