Ekkor ül össze először a szerb parlament Vucic bukása után

November 17-re hívta össze a parlament alakuló ülését Ana Brnabic szerb házelnök vasárnap Belgrádban - számolt be az MTI.

A parlament elnöke emlékeztetett arra, hogy a központi választási bizottság november 5-én kihirdette az október 25-i előrehozott parlamenti választás végleges eredményét, másnap pedig kiosztotta a képviselői mandátumokat,

így minden feltétel teljesült az új parlament összehívásához.

Az alakuló ülés napirendjén hat pont szerepel, köztük a képviselői mandátumok hitelesítése, a házelnök és az alelnökök megválasztása, a főtitkár kinevezése, valamint a parlamenti bizottságok és a nemzetközi parlamenti küldöttségek tagjainak megválasztása.

Az október 25-i előrehozott parlamenti választást az Egyetemista Lista - Az egyetemisták győznek elnevezésű ellenzéki tömörülés nyerte meg, amivel 140 mandátumot szereztek a 250 fős törvényhozásban. Az Aleksandar Vucic - Egyesült Szerbia lista 103 képviselői helyhez jutott, míg a fennmaradó hét mandátumon nemzeti kisebbségi pártok osztoznak. A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) két képviselőt küldhet az új parlamentbe.

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