Kőkemény elszámoltatás indulhat az Egyesült Államokban: célkeresztben Trump kriptobizniszei

A demokraták a választási kampány egyik központi témájává tették az elnök vélt összeférhetetlenségi ügyeit és a kriptoszektorból érkező politikai kenőpénzeket.
A november 3-án tartott félidős választásokon ez a téma is hozzájárult ahhoz, hogy a demokraták számos, korában még republikánus bástyának számító államban, tbbek között például Texasban és Kansasben is diadalmaskodtak.
Mindez annak ellenére alakult így, hogy a kriptoágazat szereplői – olyan vállalatok révén, mint a Coinbase, a Ripple, az Andreessen Horowitz és a Tether – közel 200 millió dollárt költöttek politikai akcióbizottságokon (PAC) keresztül a számukra kedvező jelöltek támogatására, ám ezek a próbálkozások sorra elbuktak.
Donald Trump tavalyi hivatalba lépése óta intenzív deregulációt hajtott végre az ágazatban, így az iparág számára kedvező törvényeket írt alá, és elnöki kegyelemben részesítette a Binance kriptotőzsde pénzmosás elleni mulasztások miatt korábban bebörtönzött társalapítóját, Csangpeng Zsaót is. Ahogy arról korábban a Portfolio is több cikkben beszámolt,
A digitális eszközök ugyanakkor személyesen az elnöknek is hatalmas hasznot hoztak, aki tavaly több mint 1,16 milliárd dollárt keresett kriptoértékesítésekből és jogdíjakból.
Emellett exkluzív hozzáférést biztosító mémcoinokat árult, külföldi befektetések miatt gyanúba keveredett kriptovállalkozásokat indított, a szektor prominens szereplőitől – köztük a Coinbase-től, a Ripple-től és a Gemini tőzsdét vezető Winklevoss ikrektől – pedig adományokat fogadott el olyan projektekre, mint a Fehér Ház új bálterme.
A képviselőház felügyeleti bizottságának élére januárban érkező Robert Garcia demokrata képviselő kijelentette, hogy
kiemelten fognak összpontosítani a Trump család milliárdos kriptobevételeire.
A szenátusi vizsgálóbizottság vezetésére készülő Richard Blumenthal fókuszában elsősorban a családhoz köthető World Liberty Financial áll majd, amelyből az elnök kriptoprofitjának jelentős része származott, bár a cég korábban azt állította, hogy Trumpnak a hivatalba lépése óta nincs köze a vállalkozáshoz.
Az elmúlt két évben a demokrata szenátorok – például Blumenthal és Elizabeth Warren – rendszeresen küldtek megkereséseket a Binance-nek és a stablecoin-piacot uraló Tethernek különböző illegális tevékenységek gyanúja miatt, de a cégvezetők ezeket többnyire figyelmen kívül hagyták. A kétkamarás többség birtokában azonban a demokraták most már idézéseket is kibocsáthatnak, amelyek megtagadása polgári jogi vagy büntetőjogi következményekkel járhat.
A vizsgálatok az iparág több olyan szereplőjét is érinthetik, amelyek profitáltak a jelenlegi adminisztráció döntéseiből, még akkor is, ha szabályosan jutottak hozzá a szükséges engedélyekhez.
Mivel a Fehér Ház részéről szinte biztosra vehető az együttműködés megtagadása és az elnöki kiváltságokra való hivatkozás,
a demokraták a televízióban is közvetített meghallgatásokon várhatóan a kriptocégektől és azok vezetőitől próbálnak majd bizonyítékokat kicsikarni.
Bár a szektorra nehezedő politikai nyomás valós lesz, egyes iparági szereplők abban bíznak, hogy a jelenlegi Kongresszus már sokkal jobban ért a kriptovalutákhoz, mint az előző, így célzottabb vizsgálatokat folytat majd, és képes lesz szétválasztani a tisztességes piaci szereplőket a szabályszegőktől.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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