Közel három évtizede nem látott lépésre szánta el magát Oroszország

A murmanszki kereskedelmi kikötő megerősítette, hogy

október 14-én kezdték meg az öntödék és az elektromos ívkemencék alapanyagául szolgáló nyersvas berakodását, amire 1996 óta nem volt példa a létesítményben.

A Financial Times értesülései szerint az első, 65 ezer tonnás próbaszállítmány célja várhatóan Törökország lesz, mivel az Európai Unió 2026. január 1-jével teljes behozatali tilalmat vezetett be az orosz nyersvasra. Brazília és Ukrajna mellett Oroszország a világ egyik legnagyobb exportőre ezen a piacon, így a kiszállítás fenntartása kulcsfontosságú az iparág számára.

Oroszország azért folyamodik a szokatlan útvonal használatához, mert a fekete-tengeri kereskedelmi hajózás, az egyre gyakoribb drón és rakétatámadások miatt egyre veszélyesebbé vált. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a második világháborúban fontos utánpótlási vonalat jelentő útvonalat Oroszország az elmúlt hónapokban először a gabonaexport lebonyolítására kezdte el használni.

Az Ambrey tengeri biztonsági tanácsadó cég csak idén közel hétszáz dróntámadást és egyéb becsapódást regisztrált a térségben. A folyamatos támadások miatt a legfontosabb déli kikötőben, Novorosszijszkban teljesen leállt a fémipari ömlesztett áruk berakodása, ahonnan az utolsó nyersvasszállítmány július 31-én futott ki.

Az exportőrök először a balti-tengeri terminálok felé irányították át az árut, ám az ott kialakult súlyos torlódások miatt az állami logisztikai vállalatoknak végül több ezer kilométerrel északabbra, a sarkkörön túlra kellett terelniük a nehézipari szállítmányokat.

Az északi kerülőút így rendkívüli mértékben megdrágítja és lelassítja a szállítást.

Az első szállítmányt több mint 180 vasúti kocsival kellett eljuttatni az uráli kohóktól Murmanszkig, a Barents-tengerről induló hajóút pedig nagyjából tíz nappal tart tovább a földközi-tengeri vevőkig, mint a fekete-tengeri útvonalon. Az Argus piackutató cég elemzője szerint a murmanszki tengeri fuvardíjak közel kétszeresei a délieknek, így

egyes orosz gyártók tonnánként akár 100 dollárral is többet fizetnek a vasúti és tengeri szállításért, csak hogy fenntartsák az exportot.

A szűkös vasúti kapacitások és a zord sarkvidéki tél miatt ezek a rögtönzött, hatalmas távolságokat áthidaló kerülőutak nehezen tarthatók fenn hosszú távon az elemzők szerint.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio