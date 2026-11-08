9°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Kritikus helyzet a frontvonalon fekvő atomerőműben: leállt a távvezeték, beindultak a tartalék generátorok
Globál

Kritikus helyzet a frontvonalon fekvő atomerőműben: leállt a távvezeték, beindultak a tartalék generátorok

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megszűnt a külső áramellátás az orosz ellenőrzés alatt álló, délkelet-ukrajnai zaporizzsjai atomerőműben, miután meghibásodás miatt leállt az egyik kulcsfontosságú távvezeték – közölte vasárnap a létesítmény oroszok által kinevezett vezetősége. Az erőmű biztonságos üzemét jelenleg vészhelyzeti dízelgenerátorokkal tartják fenn, a háttérsugárzás szintje nem emelkedett.

Az üzemeltetők az orosz állami háttérrel működő MAX üzenetküldő alkalmazáson keresztül adtak tájékoztatást a helyzetről.

Közleményük szerint a Feroszplavna távvezetéket valamilyen sérülés miatt az automatikus védelmi rendszer választotta le a hálózatról.

A kieső külső betáplálás pótlására azonnal beléptek a tartalék dízelgenerátorok, amelyek jelenleg is biztosítják a biztonságos üzemvitelhez nélkülözhetetlen berendezések áramellátását.

A tájékoztatás szerint az erőmű szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik a berendezések üzemi paramétereit, és minden szükséges óvintézkedést megtesznek a reaktorblokkok biztonságos állapotának fenntartása érdekében. Hozzátették azt is, hogy a sugárzási értékek mind a létesítmény területén, mind a környező megfigyelési övezetben a normál határértéken belül mozognak.

Még több Globál

Ekkor ül össze először a szerb parlament Vucic bukása után

Több mint fél millió ember maradt áram nélkül Ukrajna keleti régióiban, záporoztak az orosz drónok az éjszaka - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Kulcsfontosságú fegyverszállítmányoktól esik el Ukrajna: nem képes többet szolgáltatni az egyik legnagyobb szövetségesük

Kapcsolódó cikkünk

Több mint fél millió ember maradt áram nélkül Ukrajna keleti régióiban, záporoztak az orosz drónok az éjszaka - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!

Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo

Pán Péter Stop

Generációk a munkahelyen

A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Drámai fordulat a munkaerőpiacon: a mai fiatalok nem fogják elérni szüleik életszínvonalát
Tisza-kormány: 57 milliárdból zöldítené ki az országot a kormány, leállítanak egy útfejlesztést a környezeti károk miatt
Megerősítették: kiderült, ki lesz Európa legerősebb országának új államfője
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility