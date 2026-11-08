Kritikus helyzet a frontvonalon fekvő atomerőműben: leállt a távvezeték, beindultak a tartalék generátorok

Megszűnt a külső áramellátás az orosz ellenőrzés alatt álló, délkelet-ukrajnai zaporizzsjai atomerőműben, miután meghibásodás miatt leállt az egyik kulcsfontosságú távvezeték – közölte vasárnap a létesítmény oroszok által kinevezett vezetősége. Az erőmű biztonságos üzemét jelenleg vészhelyzeti dízelgenerátorokkal tartják fenn, a háttérsugárzás szintje nem emelkedett.

Az üzemeltetők az orosz állami háttérrel működő MAX üzenetküldő alkalmazáson keresztül adtak tájékoztatást a helyzetről.

Közleményük szerint a Feroszplavna távvezetéket valamilyen sérülés miatt az automatikus védelmi rendszer választotta le a hálózatról.

A kieső külső betáplálás pótlására azonnal beléptek a tartalék dízelgenerátorok, amelyek jelenleg is biztosítják a biztonságos üzemvitelhez nélkülözhetetlen berendezések áramellátását.

A tájékoztatás szerint az erőmű szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik a berendezések üzemi paramétereit, és minden szükséges óvintézkedést megtesznek a reaktorblokkok biztonságos állapotának fenntartása érdekében. Hozzátették azt is, hogy a sugárzási értékek mind a létesítmény területén, mind a környező megfigyelési övezetben a normál határértéken belül mozognak.

Forrás: Reuters

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