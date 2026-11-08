Kulcsfontosságú fegyverszállítmányoktól esik el Ukrajna: nem képes többet szolgáltatni az egyik legnagyobb szövetségesük

Pistorius a Focus magazinnak nyilatkozva megerősítette, hogy

a Bundeswehr elérte teljesítőképessége végső határát, miután a háború során már több Patriot üteget és lőszercsomagot is leszállított Kijevnek.

A tárcavezető szerint ha jelenleg további Patriot-szállítmányokat küldenének, nem tudnák azokat azonnal pótolni, ezáltal pedig a saját biztonsági rendszerükön is rések keletkeznének.

Pistorius hangsúlyozta, hogy most más nemzetközi partnereknek kell nagyobb terhet vállalniuk a korszerű föld-levegő rakétarendszerek biztosításában, ami a november közepére tervezett, Ukrajnát támogató országok részvételével szervezett védelmi találkozón is központi téma lesz.

A német készletek kimerülésével párhuzamosan Volodimir Zelenszkij új alkut ajánlott az Egyesült Államoknak. A Fox Newsnak adott interjújában kijelentette, hogy Ukrajna hajlandó leállítani az orosz olajfinomítók elleni nagy hatótávolságú dróncsapásokat, ha Moszkva felhagy az ukrán energetikai infrastruktúra támadásával, vagy ha Washington további Patriot-rakétákat biztosít.

Az európai lőszerhiány áthidalására Zelenszkij egy másik sürgősségi mechanizmust is felvázolt Isztambulban, az ott tartott béketárgyalásokon. Ennek lényege, hogy Ukrajna 10-30 darab hadrendben álló elfogórakétát venne kölcsön a partnerországok aktív készleteiből. Ezeket szerződéses garanciák mellett – akár kamatostul – abból a kontingensből szolgáltatnák vissza, amely az amerikai gyártósorokról érkezik majd a jövőben.

Erre a cserére azért van szükség, mert bár a Trump-adminisztráció a közelmúltban jóváhagyott egy 2,1 milliárd dolláros fegyvereladást Ukrajnának, amely 500 darab korszerűsített, PAC-3 MSE típusú Patriot elfogórakétáról szól, a diplomáciai források szerint ezek újonnan gyártott eszközök lesznek.

A szállításuk ezért csak 2030 után kezdődhet meg, így az idei télen nem nyújtanak segítséget.

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