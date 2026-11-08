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Leállítja a kulcsfontosságú fegyver szállítását Ukrajna szövetségese, Európa részvételével tartanak béketárgyalást jövőhéten - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap
Globál

Leállítja a kulcsfontosságú fegyver szállítását Ukrajna szövetségese, Európa részvételével tartanak béketárgyalást jövőhéten - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Portfolio
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Oroszország továbbra is kiterjedt támadásokat folytat az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, amely miatt a Reuters vasárnap reggeli közlése szerint Kelet-Ukrajnában mintegy 600 ezer ember maradt elektromos áram nélkül. A kelet ukrajnai zaporizzsjai atomerőműnél vészhelyzeti dízelgenerátorokat kellett üzembe állítani, mert egy távvezeték megrongálódása miatt megszűnt a reaktorok hűtéséhez elengedhetetlen külső áramellátás. Németország külügyminisztere egy interjúban elmondta, hogy az ország a saját készleteinek megcsappanása miatt nem fog tudni további szállítmányokat küldeni Ukrajnának a védelmi szempontból kulcsfontosságú Patriot rakétarendszerből. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi híreivel.
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Pusztító csapást mért Ukrajna az oroszok elitalakulatára: kulcsfontosságú bázisok semmisültek meg

Az ukrán fegyveres erők négy orosz drónirányító központra mértek csapást a megszállt ukrajnai területeken és az oroszországi Brjanszki területen. A művelet során az elfoglalt Bergyanszkban eltalálták a Moszkva által kiemelten kezelt Rubikon drónegység egyik bázisát is - írta meg a United24.

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Pusztító csapást mért Ukrajna az oroszok elitalakulatára: kulcsfontosságú bázisok semmisültek meg
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Bejelentette a francia külügyminiszter: Európa is ott lesz ukrán háború lezárását célzó béketárgyaláson

Franciaország is részt vesz az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország között zajló, jövőhétre tervezett béketárgyalásokon, amelyek célja az orosz-ukrán háború lezárása. Az tartandó csúcstalálkozóján. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter kijelentette, hogy Párizs gondoskodni fog arról, hogy az orosz–ukrán háború lezárását célzó egyeztetéseken az európai érdekek is megfelelő súllyal szerepeljenek - írta az Ukrajinszka Pravda.

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Bejelentette a francia külügyminiszter: Európa is ott lesz ukrán háború lezárását célzó béketárgyaláson
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Kritikus helyzet a frontvonalon fekvő atomerőművében: levált a távvezeték, beindultak a tartalék generátorok

Megszűnt a külső áramellátás az orosz ellenőrzés alatt álló, délkelet-ukrajnai zaporizzsjai atomerőműben, miután meghibásodás miatt leállt az egyik kulcsfontosságú távvezeték – közölte vasárnap a létesítmény oroszok által kinevezett vezetősége. Az erőmű biztonságos üzemét jelenleg vészhelyzeti dízelgenerátorokkal tartják fenn, a háttérsugárzás szintje nem emelkedett.

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Kritikus helyzet a frontvonalon fekvő atomerőművében: levált a távvezeték, beindultak a tartalék generátorok
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Kulcsfontosságú fegyverszállítmányoktól esik el Ukrajna: nem képes többet szolgáltatni az egyik legnagyobb szövetségesük

Németország kimerítette saját készleteit, ezért a saját védelmi képességeinek veszélyeztetése nélkül már nem tud több Patriot légvédelmi rendszert és elfogórakétát átadni Ukrajnának – jelentette be Boris Pistorius német védelmi miniszter - írta meg a Kyiv Post.

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Kulcsfontosságú fegyverszállítmányoktól esik el Ukrajna: nem képes többet szolgáltatni az egyik legnagyobb szövetségesük
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Közel három évtizede nem látott lépésre szánta el magát Oroszország

Harminc év után először indított útnak nyersvasszállítmányt az északi-sarki Murmanszk kikötőjéből Oroszország. A Kyiv Post cikke szerint azért kényszerültek az orosz acélipari szereplők a szokatlan lépésre, mert a fekete-tengeri ukrán drón- és rakétatámadások gyakorlatilag megbénították a hagyományos déli szállítási útvonalakat, a balti-tengeri kikötők pedig már nem bírják a megnövekedett forgalmat.

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Közel három évtizede nem látott lépésre szánta el magát Oroszország
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Ez történt szombaton

  • Szombatra virradóra Oroszország ballisztikus rakétákat lőtt Kijev egyik nyugati kerületére. Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a lehulló roncsok egy lakóépületet rongáltak meg az ukrán fővárosban.
  • Jövő heti Abu-Dzabiban ülnek tárgyalóasztalhoz az amerikai, orosz és ukrán delegáció. A tegnapi hírek szerint az tárgyalásokra készülő orosz delegációban magas rangú katonai vezetők és diplomaták is ott éesznek, köztük Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes. Ez lesz az első ilyen háromoldalú egyeztetés az Egyesült Államokkal és Ukrajnával február óta.
  • Mindeközben az ukrán erők orosz hadiipari létesítményeket és olajfinomítókat találtak el az orjoli, a szaratovi és a rosztovi régióban, több helyen tűz ütött ki. Az ukrán vezérkar szerint a csapásoktól azt remélik, ezzel jelentősen visszavetik az orosz rakétagyártást.
  • A Financial Times tegnapi cikke szerint a demokraták félidős győzelme után 2027-től lendületet kaphat Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók. Demokrata törvényhozók állítólag egy 15 milliárd dolláros biztonsági segélycsomagot készítenek elő.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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