Megjött az ukász Washingtonból: azonnali hatállyal le kell zárni a határokat Irakban

Az amerikai pénzügyminisztérium felszólította Irakot, hogy kettő kivételével zárja le az összes iráni határátkelőjét
- írja a Reuters. Washington ezzel a lépéssel kívánja tovább fokozni a Teheránra nehezedő gazdasági nyomást, miközben a bagdadi vezetés a saját gazdaságát félti a drasztikus intézkedéstől.
Fuád Huszejn iraki külügyminiszter az al-Dzsazíra hírtelevíziónak adott interjújában számolt be az amerikai követelésről. A tárcavezető elmondta, hogy a nyitva hagyandó két határátkelő egyike a kurdisztáni régióban található.
A miniszter rámutatott, hogy Irak és Irán között számos hivatalos és nem hivatalos átkelőhely működik, amelyek teljes lezárása komoly nehézségekbe ütközne, és érzékenyen érintené az iraki gazdaságot is. Huszejn hozzátette, hogy az amerikai fél továbbra is ragaszkodik a határzár életbe léptetéséhez, ezért a két ország jelenleg is tárgyalásokat folytat a kérdésről.
A határellenőrzés szigorítása ugyanakkor már megkezdődött, miután Irak szeptemberben lezárta a forgalmas Síb határátkelőt az iráni szakaszon. Erre a lépésre azért volt szükség, hogy átvilágítsák a biztonsági rendszert, és a csempészet visszaszorítására alkalmas új ellenőrző berendezéseket telepítsenek.
Forrás: Reuters
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