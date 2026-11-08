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Összeütközött két vonat, halálos áldozatokat követelt a szerencsétlenség Egyiptomban
Globál

Összeütközött két vonat, halálos áldozatokat követelt a szerencsétlenség Egyiptomban

MTI
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Két vonat ütközött össze vasárnap Egyiptomban, Kairó határában. A legfrissebb adatok szerint hét ember meghalt, 112-en megsérültek. A baleset Gíza kormányzóság al-Ajjat körzetében, a fővárost Asszuánnal összekötő fontos vasútvonalon történt, ahol az egyik szerelvény hátulról belerohant a másikba. Abdel Fattáh esz-Szíszi elnök gyors vizsgálatot rendelt el, és felelősségre vonást ígért, a vasúttársaság pedig a forgalom mielőbbi helyreállításán dolgozik.

Összeütközött két vonatszerelvény vasárnap Egyiptomban, a legfrissebb értesülések szerint hét ember életét vesztette, 112-en megsérültek

- közölte az egyiptomi egészségügyi tárca.

Korábban úgy lehetett tudni, hogy négyen vesztették életüket és 88-an sérültek meg, s közülük sokakat kórházba kellett szállítani.

Abdel Fattáh esz-Szíszi elnök a történtek gyors kivizsgálását rendelte el. Közölte, felelősségre fogják vonni azokat, akiknek a gondatlansága okozta a balesetet.

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A szerencsétlenség Gíza kormányzóság al-Ajjat körzetében, Kairó határában, a fővárost a déli Asszuánnal összekötő fontos vasútvonalon történt. Az egyik szerelvény hátulról belefutott a másikba, aminek hatására az elöl lévő kocsijai kisiklottak.

A vasúttársaság közölte, a kisiklott kocsikat darukkal visszaemelik a vágányokra, hogy minél előbb újraindulhasson a forgalom. Több mint 70 mentőautót küldtek a baleset helyszínére.

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