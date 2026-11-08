Összeütközött két vonat, halálos áldozatokat követelt a szerencsétlenség Egyiptomban

Összeütközött két vonatszerelvény vasárnap Egyiptomban, a legfrissebb értesülések szerint hét ember életét vesztette, 112-en megsérültek
- közölte az egyiptomi egészségügyi tárca.
Korábban úgy lehetett tudni, hogy négyen vesztették életüket és 88-an sérültek meg, s közülük sokakat kórházba kellett szállítani.
Abdel Fattáh esz-Szíszi elnök a történtek gyors kivizsgálását rendelte el. Közölte, felelősségre fogják vonni azokat, akiknek a gondatlansága okozta a balesetet.
A szerencsétlenség Gíza kormányzóság al-Ajjat körzetében, Kairó határában, a fővárost a déli Asszuánnal összekötő fontos vasútvonalon történt. Az egyik szerelvény hátulról belefutott a másikba, aminek hatására az elöl lévő kocsijai kisiklottak.
A vasúttársaság közölte, a kisiklott kocsikat darukkal visszaemelik a vágányokra, hogy minél előbb újraindulhasson a forgalom. Több mint 70 mentőautót küldtek a baleset helyszínére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ballisztikus rakéták és manőverező robotrepülőgépek csaptak le egy ikonikus épületre Rijádban
A támadásért a húszik vállalták a felelősséget.
Terták Elemér: A vagyonadó kialakítása kapcsán mit érdemes átgondolni?
Dönteni kell abban, hogy az adó a tőke nagysága vagy a hozama után legyen kivetve.
Kapitány István: 700 megawattnyi új szélenergia-kapacitás kaphat zöld utat
Megindulhat a szélerőművek építése Magyarországon.
Valaki 40 millió forintnyi pénzt adott ki egy gombáért
Egy fehér szarvasgombáért. Olaszországban.
Szívszorító számok szivárogtak ki: ennyi orosz áldozatot követelt az 1719 napja tartó orosz-ukrán háború
Hackercsoportok szerezték meg a statisztikát.
Rábíztuk a pénzünket egy AI-chatbotra, máris keresett nekünk 4200 eurót
Több chatbotnak is sikerült legyőznie a benchmarkot.
Az emberihez hasonló „álmodással” kísérletezik az Anthropic az AI-ügynökeinél
Fontos hiányosságát oldanák meg ezzel a rendszereknek.
Pusztító csapást mért Ukrajna az oroszok elitalakulatára: kulcsfontosságú bázisok semmisültek meg
Találat érte a Rubikon egységet.
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is a helyzetünk, mik az erősségeink és a gyengeségeink az EU-val és a V4-ekkel összevetve
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is a helyzetünk, mik az erősségeink és a gyengeségeink az EU-val és a V4-ekkel összevetve
Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!
Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo
Kamera a taxiban: arányos védelem vagy folyamatos megfigyelés?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. október 30-án állásfoglalását adott ki a személytaxikban alkalmazott kamerás megfigyeléssel kapcsolatban. A NAIH elsősorba
Kétféle út a luxushoz - az LVMH és a Hermès üzleti modellje
A luxus a minőség és a művészet találkozása; egy letisztult, ikonikus és időtlen arculat és legfőképp a velejáró identitás. Több a prémiumnál, hiszen az értékajánlat... The post Kétf
Globális minimumadó 2026: november 20-án lejár a bevallási és fizetési határidő
A globális minimumadóval érintett vállalatcsoportok számára 2026. november 20. újabb fontos adózási határidő: eddig kell bevallaniuk és adott esetben megfizetniük a 2025-ös adóévre vonatkoz
A vagyonadóval kapcsolatban mindenki téved
Eltelt már pár hét a vagyonadó bejelentése óta, és engem őszintén meglepett, hogy milyen társadalmi támogatottsága van. Közgazdasági háttérrel nem rendelkező közszereplők társadalmi iga
Generációk a munkahelyen
A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Vérengzés a piacokon: merre induljanak most a befektetők?
Turbulens napok jöhetnek.
Sok magyar cég csak most szembesül vele: komoly uniós megfelelési hullám közeleg
Vendégünk volt Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója.
Csapkod a tőzsde Amerikában: medvepiacot hoz a demokrata győzelem?
Izgalmas napokat élnek a befektetők.