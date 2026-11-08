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Pusztító csapást mért Ukrajna az oroszok elitalakulatára: kulcsfontosságú bázisok semmisültek meg
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Pusztító csapást mért Ukrajna az oroszok elitalakulatára: kulcsfontosságú bázisok semmisültek meg

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Az ukrán fegyveres erők négy orosz drónirányító központra mértek csapást a megszállt ukrajnai területeken és az oroszországi Brjanszki területen. A művelet során az elfoglalt Bergyanszkban eltalálták a Moszkva által kiemelten kezelt Rubikon drónegység egyik bázisát is - írta meg a United24.

Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint a támadások az orosz pilóta nélküli repülőgépek (UAV) irányítórendszereit vették célba Zaporizzsja, Herszon és Donyeck megyékben, valamint Oroszország területén belül található helyszíneken. A megsemmisített létesítmények kulcsszerepet játszottak az orosz harctéri felderítésben, a tüzérségi tűzvezetésben, továbbá az ukrán állások és utánpótlási útvonalak elleni támadások összehangolásában.

A legjelentősebb csapás a Zaporizzsja megyei Bergyanszkban történt, ahol az ukrán erők a Rubikon egység ideiglenes állomáshelyét és drónirányító központját találták el.

Ez a speciális orosz katonai alakulat kifejezetten a drónhadviselésre – ezen belül a felderítő és csapásmérő műveletekre – szakosodott, és a jelentések szerint korábban a frontvonal menti települések civil lakossága elleni támadásokban is részt vett.

A bergyanszki akció mellett az ukránok további drónirányító pontokat támadtak a Dnyeper folyó megszállt bal partján fekvő Oleski közelében, valamint a Donyeck megyei Bilicke térségében. A művelet az oroszországi Brjanszki területre is kiterjedt, ahol Alekszandrovszkoje település mellett mértek csapást egy hasonló parancsnoki létesítményre. A vezérkar nem hozta nyilvánosságra, hogy pontosan milyen fegyvereket vetettek be az akció során, az orosz élőerőben és haditechnikában keletkezett veszteségek felmérése pedig még tart.

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A Rubikon elitalakulatot rövid időn belül másodszor érte komoly veszteség. Október 14-én az ukrán erők a szintén megszállt Zaporizzsja megyei Novokosztyantinivka közelében már csapást mértek az egység személyi állományára. Ez a támadás egy olyan átfogó hadművelet része volt, amely az orosz drónok tárolására, felkészítésére és indítására szolgáló létesítmények megsemmisítésére irányult.

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Címlapkép forrása: Andrei Bok/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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