Saját szüleivel, és testvérével is végezhetett a lengyel merénylő

A tegnapi hírek szerint a hat halálos áldozattal járó merénylet elkövetőjének lakásában három személy, két nő és egy férfi holttestét találták meg. A vérengzésben tizenhatan – köztük maga a lövöldöző is – megsebesültek.
A rendőrség vasárnap reggel megerősítette, hogy az elkövető lakásában előző nap megtalált három holttest a támadó közvetlen családtagjaié, a szüleié és a húgá lehet.
A 24 éves, szélsőjobboldali ideológiákkal szimpatizáló Michał O. egy Subaruval hajtott be Krakkó főterére, majd válogatás nélkül tüzet nyitott a járókelőkre.
A krakkói ámokfutást követően a hatóságok átkutatták a férfi Ostrowiec Świętokrzyski településen található panellakását, ahol három holttestre bukkantak. Bár Donald Tusk miniszterelnök már a szombat esti sajtótájékoztatóján jelezte, hogy minden jel szerint a támadó hozzátartozóiról van szó, a hírt hivatalosan csak vasárnap reggel erősítette meg Andrzej Fijołek rendőrségi szóvivő az RMF FM rádiónak.
A helyi rendőrség tájékoztatása szerint az áldozatok a férfi 52 és 53 éves szülei, valamint a 21 éves húga.
A hatóságok közlése szerint a holttesteken talált sérülések az első vizsgálatok alapján lőtt sebek lehetnek.
A nyomozók a helyszínen hét lőfegyvert is lefoglaltak, amelyek valószínűleg az elkövető apjának tulajdonában voltak, aki rendelkezett a tartásukhoz szükséges engedéllyel. A szombat esti rendőrségi akció idejére a társasház lakóit evakuálták, a lakók pedig csak tizenegy óra után térhettek vissza otthonaikba.
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