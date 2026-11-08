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Súlyos nemzetbiztonsági ügy robbanhat ki az Egyesült Államokban: célkeresztbe került az Nvidia vezére
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Súlyos nemzetbiztonsági ügy robbanhat ki az Egyesült Államokban: célkeresztbe került az Nvidia vezére

Portfolio
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Kétpárti kongresszusi vizsgálat indulhat az Egyesült Államokban, miután sajtóhírek szerint az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang kapcsolatban állt egy feltételezett kínai kémmel. A demokrata és republikánus törvényhozók nemcsak a technológiai óriáscég vezetőjétől várnak magyarázatot a nemzetbiztonsági aggályokra, hanem azt is firtatják, pontosan mit tudott az ügyről a Trump-adminisztráció - írta meg a CNBC.

A botrány középpontjában egy Alice Huang nevű kínai állampolgár áll, aki a szingapúri székhelyű Megaspeed technológiai vállalat egyik vezetője.

Az amerikai hatóságok gyanúja szerint ez a cég segített Kínának kijátszani a mesterségesintelligencia-chipek értékesítésére vonatkozó exportkorlátozásokat.

A The New York Times beszámolója szerint a Trump-kormányzat döntéshozói már tavaly tavasszal kaptak egy hírszerzési feljegyzést, amelyből kiderült, hogy a nőt beszervezte a kínai Állambiztonsági Minisztérium, és kapcsolatban áll az Nvidia vezérigazgatójával.

Az ügy hatására a képviselőház három republikánus bizottsági elnöke levélben szólította fel Jensen Huangot, hogy november 18-án – egy nappal a vállalat harmadik negyedéves gyorsjelentésének közzététele után – zárt ajtók mögött adjon tájékoztatást a törvényhozóknak. Levelükben hangsúlyozták, hogy a napvilágra került információk súlyos nemzetbiztonsági kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, miként férhet hozzá Peking az érzékeny amerikai technológiákhoz.

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A demokrata oldalról még élesebb kritikák fogalmazódtak meg. Chris Coons delaware-i szenátor – aki januártól, a demokraták szenátusi többségének átvételével várhatóan a külügyi bizottság elnöke lesz – az X-en közzétett bejegyzésében korrupcióval vádolta a kormányzatot az amerikai AI-milliárdosok és a kínai kémek közötti összefonódások miatt, egyúttal kongresszusi vizsgálatot ígért. Eközben Seth Magaziner demokrata képviselő, a belbiztonsági bizottság tagja azt követelte, hogy a cégvezér mellett Howard Lutnick kereskedelmi miniszter is tegyen vallomást a törvényhozás előtt.

Az Nvidia szóvivője, John Rizzo nem kívánt nyilatkozni arról, hogy a vezérigazgató megjelenik-e a meghallgatáson. Azt azonban közölte, hogy Huang kiváló biztonsági csapattal rendelkezik, az érintett üzletasszonnyal folytatott megbeszélései pedig semmiben sem tértek el a vállalat más ügyfeleivel tartott szokásos találkozóktól.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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