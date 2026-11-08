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Szívszorító számok szivárogtak ki: ennyi orosz áldozatot követelt az 1719 napja tartó orosz-ukrán háború
Globál

Szívszorító számok szivárogtak ki: ennyi orosz áldozatot követelt az 1719 napja tartó orosz-ukrán háború

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Mintegy négyszázezer orosz állampolgár vesztette életét az ukrajnai háborúban a közel öt évvel ezelőtti teljes körű invázió kezdete óta. Az erről tanúskodó, több mint tizenegymillió halotti anyakönyvi kivonatot tartalmazó adatbázist belarusz és ukrán hackercsoportok szerezték meg az orosz statisztikai hivataltól (Roszsztat), majd az adatokat megosztották a nemzetközi sajtóval.

A Cyber Partisans nevű belarusz ellenzéki csoport és a Silent Crow ukrán hackerkollektíva mintegy huszonötezer számítógéphez fért hozzá az orosz statisztikai hivatal belső hálózatán, ahonnan huszonhárom terabájtnyi adatot töltöttek le. A dokumentumok között 2022. február 24. és 2026 augusztusának vége között

csaknem 392 700 olyan halotti anyakönyvi kivonat szerepel, amely a kódolása vagy a szöveges megjegyzések – például a "katonai művelet", "ágyúzás" vagy "drónok" kifejezések – alapján egyértelműen a háborúhoz köti az elhalálozást.

A Roszsztat elismerte, hogy célzott kibertámadás érte a rendszereit, az adatszivárgást azonban tagadta.

A tényleges veszteségek szinte biztosan meghaladják a nyilvántartásban szereplő számokat, mivel az eltűnteket, az azonosítatlan holttesteket és a sebesüléseikbe hónapokkal később belehaló katonákat gyakran egyáltalán nem, vagy más kategóriák alatt rögzítik. Ráadásul az adminisztrációs csúszás is egyre nagyobb, hiszen míg 2023 második felében átlagosan hat hét telt el a haláleset és a regisztráció között, 2025-re ez az időtartam több mint négy hónapra nőtt. A nem harci jellegű és a pontos ok nélkül rögzített eseteket is beleszámítva a Silent Crow nagyjából 450 ezerre becsüli az orosz halottak számát, ami összhangban van a független orosz média és a nyugati hírszerzés eddigi számításaival.

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Az adatokból az is kiderül, hogy a kezdetben fiatalokra épülő hadsereg egyre idősebb korosztályokat kényszerül bevonni. Míg 2022 első felében mindössze 146 ötven és ötvenkilenc év közötti férfi halt meg a fronton – ami a korcsoport összes halálozásának kevesebb mint egy százalékát tette ki –, addig 2025 első hat hónapjában ez a szám meghaladta a 12 600-at, vagyis az adott korosztály halálozásainak több mint tizenhat százalékát. A tizennyolc és huszonkilenc év közötti férfiaknál ugyanezen időszakban a halálesetek mintegy kétharmadáért volt felelős a háború.

A veszteségek területi eloszlása szintén rendkívül aránytalan, a szegényebb és etnikailag sokszínűbb régiók ugyanis jóval nagyobb áldozatot hoznak, mint a nagyvárosok. A Mongóliával határos távoli szibériai területeken – például Burjátföldön, Tuvában és a Bajkálontúli határterületen – az invázió kezdete és 2024 közepe között elhunyt tizennyolc és negyvenkilenc év közötti férfiak mintegy harmada a háborúban vesztette életét. Ezzel szemben Moszkvában és Szentpéterváron csupán minden tizedik haláleset volt a harcokhoz köthető ebben a korosztályban.

Az idei évben eddig közel 37 800 katonai halálesetet regisztráltak, amelyeknek több mint a fele a kelet-ukrajnai fronton történt, ahol az orosz erők komoly veszteségek árán sem tudják áttörni az ukrán védvonalakat. Mivel a havi veszteségek gyakran meghaladják az újoncok számát, a növekvő költségvetési nyomás miatt pedig már a belépési bónuszokat is csökkenteni kellett, Moszkva egyre nehezebben pótolja a kieső katonákat. A hatóságok időközben kiépítették a digitális behívók rendszerét, és miután a 2022-es részleges mozgósításról szóló rendeletet hivatalosan sosem vonták vissza, a Kreml újabb mozgósítás kihirdetése nélkül is bármikor behívhatja a tartalékosokat. A harctéri elakadás miatt

Oroszország az ukrán városok és a kritikus infrastruktúra intenzív bombázására helyezte át a hangsúlyt,

miközben ezen a héten orosz, ukrán és amerikai tisztviselők ülnek tárgyalóasztalhoz Abu-Dzabiban, hogy megvitassák egy lehetséges tűzszünet feltételeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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