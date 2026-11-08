Szívszorító számok szivárogtak ki: ennyi orosz áldozatot követelt az 1719 napja tartó orosz-ukrán háború

A Cyber Partisans nevű belarusz ellenzéki csoport és a Silent Crow ukrán hackerkollektíva mintegy huszonötezer számítógéphez fért hozzá az orosz statisztikai hivatal belső hálózatán, ahonnan huszonhárom terabájtnyi adatot töltöttek le. A dokumentumok között 2022. február 24. és 2026 augusztusának vége között
csaknem 392 700 olyan halotti anyakönyvi kivonat szerepel, amely a kódolása vagy a szöveges megjegyzések – például a "katonai művelet", "ágyúzás" vagy "drónok" kifejezések – alapján egyértelműen a háborúhoz köti az elhalálozást.
A Roszsztat elismerte, hogy célzott kibertámadás érte a rendszereit, az adatszivárgást azonban tagadta.
A tényleges veszteségek szinte biztosan meghaladják a nyilvántartásban szereplő számokat, mivel az eltűnteket, az azonosítatlan holttesteket és a sebesüléseikbe hónapokkal később belehaló katonákat gyakran egyáltalán nem, vagy más kategóriák alatt rögzítik. Ráadásul az adminisztrációs csúszás is egyre nagyobb, hiszen míg 2023 második felében átlagosan hat hét telt el a haláleset és a regisztráció között, 2025-re ez az időtartam több mint négy hónapra nőtt. A nem harci jellegű és a pontos ok nélkül rögzített eseteket is beleszámítva a Silent Crow nagyjából 450 ezerre becsüli az orosz halottak számát, ami összhangban van a független orosz média és a nyugati hírszerzés eddigi számításaival.
Az adatokból az is kiderül, hogy a kezdetben fiatalokra épülő hadsereg egyre idősebb korosztályokat kényszerül bevonni. Míg 2022 első felében mindössze 146 ötven és ötvenkilenc év közötti férfi halt meg a fronton – ami a korcsoport összes halálozásának kevesebb mint egy százalékát tette ki –, addig 2025 első hat hónapjában ez a szám meghaladta a 12 600-at, vagyis az adott korosztály halálozásainak több mint tizenhat százalékát. A tizennyolc és huszonkilenc év közötti férfiaknál ugyanezen időszakban a halálesetek mintegy kétharmadáért volt felelős a háború.
A veszteségek területi eloszlása szintén rendkívül aránytalan, a szegényebb és etnikailag sokszínűbb régiók ugyanis jóval nagyobb áldozatot hoznak, mint a nagyvárosok. A Mongóliával határos távoli szibériai területeken – például Burjátföldön, Tuvában és a Bajkálontúli határterületen – az invázió kezdete és 2024 közepe között elhunyt tizennyolc és negyvenkilenc év közötti férfiak mintegy harmada a háborúban vesztette életét. Ezzel szemben Moszkvában és Szentpéterváron csupán minden tizedik haláleset volt a harcokhoz köthető ebben a korosztályban.
Az idei évben eddig közel 37 800 katonai halálesetet regisztráltak, amelyeknek több mint a fele a kelet-ukrajnai fronton történt, ahol az orosz erők komoly veszteségek árán sem tudják áttörni az ukrán védvonalakat. Mivel a havi veszteségek gyakran meghaladják az újoncok számát, a növekvő költségvetési nyomás miatt pedig már a belépési bónuszokat is csökkenteni kellett, Moszkva egyre nehezebben pótolja a kieső katonákat. A hatóságok időközben kiépítették a digitális behívók rendszerét, és miután a 2022-es részleges mozgósításról szóló rendeletet hivatalosan sosem vonták vissza, a Kreml újabb mozgósítás kihirdetése nélkül is bármikor behívhatja a tartalékosokat. A harctéri elakadás miatt
Oroszország az ukrán városok és a kritikus infrastruktúra intenzív bombázására helyezte át a hangsúlyt,
miközben ezen a héten orosz, ukrán és amerikai tisztviselők ülnek tárgyalóasztalhoz Abu-Dzabiban, hogy megvitassák egy lehetséges tűzszünet feltételeit.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rábíztuk a pénzünket egy AI-chatbotra, máris keresett nekünk 4200 eurót
Több chatbotnak is sikerült legyőznie a benchmarkot.
Az emberihez hasonló „álmodással” kísérletezik az Anthropic az AI-ügynökeinél
Fontos hiányosságát oldanák meg ezzel a rendszereknek.
Pusztító csapást mért Ukrajna az oroszok elitalakulatára: kulcsfontosságú bázisok semmisültek meg
Találat érte a Rubikon egységet.
Harold James: Mekkora válság kell ahhoz, hogy Európában végre érdemi közös lépésekről döntsenek?
A Princeton professzorának írása.
Hogyan lehet átalakítani az oktatást úgy, hogy közben működnie is kell?
A legfontosabb kérdés, hogyan és ki vezeti végig a változást.
Bejelentette a francia külügyminiszter: Európa is ott lesz ukrán háború lezárását célzó béketárgyaláson
Képviselik a kontinens érdekeit a háromoldalú egyeztetésen.
Kevesebb munkaóra, lassabb növekedés – így fizet Európa a hőségért
A klímaváltozás már az európai munkaerőpiacon, a GDP-pályán és az egészségügyi rendszereken is nyomot hagy.
Mégsem olyan halott bolygó a Mars, mint azt a kutatók gondolták: megdöbbentő felfedezést tettek
Akár lakott is lehetett az égitest a "közelmúltban".
Globális minimumadó 2026: november 20-án lejár a bevallási és fizetési határidő
A globális minimumadóval érintett vállalatcsoportok számára 2026. november 20. újabb fontos adózási határidő: eddig kell bevallaniuk és adott esetben megfizetniük a 2025-ös adóévre vonatkoz
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is a helyzetünk, mik az erősségeink és a gyengeségeink az EU-val és a V4-ekkel összevetve
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is a helyzetünk, mik az erősségeink és a gyengeségeink az EU-val és a V4-ekkel összevetve
Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!
Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo
Kamera a taxiban: arányos védelem vagy folyamatos megfigyelés?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. október 30-án állásfoglalását adott ki a személytaxikban alkalmazott kamerás megfigyeléssel kapcsolatban. A NAIH elsősorba
Kétféle út a luxushoz - az LVMH és a Hermès üzleti modellje
A luxus a minőség és a művészet találkozása; egy letisztult, ikonikus és időtlen arculat és legfőképp a velejáró identitás. Több a prémiumnál, hiszen az értékajánlat... The post Kétf
A vagyonadóval kapcsolatban mindenki téved
Eltelt már pár hét a vagyonadó bejelentése óta, és engem őszintén meglepett, hogy milyen társadalmi támogatottsága van. Közgazdasági háttérrel nem rendelkező közszereplők társadalmi iga
Generációk a munkahelyen
A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!
Vérengzés a piacokon: merre induljanak most a befektetők?
Turbulens napok jöhetnek.
Sok magyar cég csak most szembesül vele: komoly uniós megfelelési hullám közeleg
Vendégünk volt Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója.
Csapkod a tőzsde Amerikában: medvepiacot hoz a demokrata győzelem?
Izgalmas napokat élnek a befektetők.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.