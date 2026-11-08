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Több mint fél millió ember maradt áram nélkül Ukrajna keleti régióiban, záporoztak az orosz drónok az éjszaka - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap
Globál

Több mint fél millió ember maradt áram nélkül Ukrajna keleti régióiban, záporoztak az orosz drónok az éjszaka - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Portfolio
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Szombatról vasárnapra virradó éjszaka folyamán az ukrán légierő bejelentése szerint Ukrajna több mint 130 orosz drónt hatástalanított. Szombat este Odessza városában tűz ütött ki az orosz támadásokat követően, amelyekben egy személy életét vesztette. Oroszország továbbra is kiterjedt támadásokat folytat az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, amely miatt a Reuters vasárnap reggeli közlése szerint Kelet-Ukrajnában mintegy 600 ezer ember maradt elektromos áram nélkül. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi híreivel.
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Ez történt szombaton

  • Szombatra virradóra Oroszország ballisztikus rakétákat lőtt Kijev egyik nyugati kerületére. Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a lehulló roncsok egy lakóépületet rongáltak meg az ukrán fővárosban.
  • Jövő heti Abu-Dzabiban ülnek tárgyalóasztalhoz az amerikai, orosz és ukrán delegáció. A tegnapi hírek szerint az tárgyalásokra készülő orosz delegációban magas rangú katonai vezetők és diplomaták is ott éesznek, köztük Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes. Ez lesz az első ilyen háromoldalú egyeztetés az Egyesült Államokkal és Ukrajnával február óta.
  • Mindeközben az ukrán erők orosz hadiipari létesítményeket és olajfinomítókat találtak el az orjoli, a szaratovi és a rosztovi régióban, több helyen tűz ütött ki. Az ukrán vezérkar szerint a csapásoktól azt remélik, ezzel jelentősen visszavetik az orosz rakétagyártást.
  • A Financial Times tegnapi cikke szerint a demokraták félidős győzelme után 2027-től lendületet kaphat Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók. Demokrata törvényhozók állítólag egy 15 milliárd dolláros biztonsági segélycsomagot készítenek elő.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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