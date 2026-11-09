2,5 millió ember jelenlétében üzent az argentin elnöknek XIV. Leó pápa

XIV. Leó pápa hétfőn nyomatékosan felszólította Javier Milei argentin elnököt a társadalom kiszolgáltatott csoportjainak nagyobb figyelembevételére a latin-amerikai országban.

A gazdaságnak az ember szolgálatában kell állnia, és nem az embernek a gazdaság szolgálatában

- hangoztatta a katolikus egyházfő a fővárosban, Buenos Airesben tett látogatásának kezdetén. A három éve hivatalban lévő Milei elnök politikája, amely az állam befolyásának radikális visszaszorítására irányul, rendkívül ellentmondásos.

Hétfőn a pápa látogatást tett egy katolikus gondozóközpontban, ahol fogyatékkal élő emberekkel foglalkoznak, majd szabadtéri misét tartott. A szentmisére a Vatikán helyi hatóságokra hivatkozó közlése szerint

2,5 millió ember gyűlt össze, ami XIV. Leó eddigi pápaságának legnagyobb istentisztelete volt.

A misén a pápa a katolikus hit terjesztésére szólított fel. "Ne hallgassatok azokra a hangokra, amelyek folyton azt állítják, hogy a katolikus család meghaladottá vált" - jelentette ki. "Ennek éppen az ellenkezője igaz: mostanra egy sziklává vált korunk számos bizonytalansága közepette" - fűzte hozzá.

Az Egyesült Államokban született pápa egy Milei jelenlétében tartott fogadáson arra szólította fel a jelenlévőket, hogy "

gondoskodjanak a gyengékről, bocsássanak meg, osztozkodjanak másokkal, és álljanak azok mellé, akiknek segítségre van szükségük.

"A gazdasági növekedésnek azoknak is javára kell szolgálnia, "akik nagyobb nehézségekkel küzdenek".

A több igazságosságért szóló felhívásában különös tekintettel utalt a családok nehéz helyzetére. Milei jelenlétében így fogalmazott: "Aki hatalommal rendelkezik, annak kötelessége is, hogy körültekintően cselekedjen, felismerje a rá bízott hatalom határait, és döntéseit az egész közösség javára irányítsa".

A zömében fiatal argentinok elvándorlásáról, akik jövőjüket olyan európai országokban látják, mint Spanyolország vagy Olaszország, a pápa így nyilatkozott: "Egy nemzetnek komolyan meg kell kérdeznie magától, hol vallott kudarcot, ha fiataljai kénytelenek elhagyni szülőföldjüket ahhoz, hogy megvalósíthassák álmaikat". Meg kell erősíteni az oktatási rendszert és a szakképzést, határozottan fel kell lépni a szervezett bűnözés, az emberkereskedelem és a korrupció ellen - tette hozzá.

Milei viszont beszédében a szabadság értékét hangsúlyozta, amelyet már a Biblia is rögzített.

Az élethez, a szabadsághoz és a tulajdonhoz való jog minden nyugati demokrácia gerincét képezi - hangoztatta az argentin elnök.

A dpa német hírügynökség felidézte, hogy Argentínában a szegények és a gazdagok közötti szakadék Milei hivatalba lépése óta egyre szélesebbé válik. A radikálisan piacorientált politikus intézkedéseinek köszönhetően az egykor elszabadult infláció jelentősen csökkent, s az ország gazdasági növekedést ért el. Ugyanakkor számos bírálat is érte az intézkedésekkel járó szociális megszorításokat. A hivatalos statisztikák szerint a 46 millió argentinból 15 millióan a szegénységi küszöb alatt élnek. Az országot kivándorlási hullám is sújtja.

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