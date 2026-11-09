Bemondta Trump: ha úgy van, jöhetnek az újabb amerikai csapások

Donald Trump amerikai elnök szerint Katar és Szaúd-Arábia az iráni konfliktus békés rendezését szeretné elérni. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy az amerikai haderő készenlétben áll, és Washington bármikor kész kiújítani a katonai csapásokat, ha a helyzet úgy kívánja.

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Katar és Szaúd-Arábia az iráni konfliktus békés rendezésében érdekelt,

az Egyesült Államok azonban kész bármikor kiújítani a katonai csapásokat, amennyiben a helyzet úgy kívánja.

Az elnök a Reuters hírügynökségnek adott hétfői rövid telefonos interjújában beszélt a térségbeli helyzetről. Nyilatkozatát megelőzően, még ugyanazon a napon személyesen is tárgyalt a katari miniszterelnökkel.

A találkozóra hivatkozva Trump elmondta, hogy a közel-keleti ország vezetése kifejezetten a diplomáciai megoldást részesítené előnyben. Hozzátette ugyanakkor, hogy az amerikai haderő készenlétben áll, és Washington bármikor kész újabb támadásokat indítani, ha úgy látja jónak.

Forrás: Reuters

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