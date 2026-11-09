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Bréking: megindult az eljárás Trump védelmi minisztere ellen
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Bréking: megindult az eljárás Trump védelmi minisztere ellen

Portfolio
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Alkotmányos vádeljárást (impeachment) kezdeményezett Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter ellen Thomas Massie képviselő, így a képviselőház akár már a héten szavazhat a tárcavezető elmozdításáról - írta a CNBC.

Thomas Massie hétfőn nyújtotta be a hivatalos vádpontokat tartalmazó indítványt a Pentagon vezetője ellen. A lépés a vonatkozó eljárási szabályok értelmében azonnali folyamatot indít el a törvényhozásban, így az ügy rövid időn belül a képviselőház elé kerülhet, ahol

a képviselők még ezen a héten szavazhatnak a tárcavezető elmozdításáról.

Címlapkép forrása: Jam Sta Rosa - Pool/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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