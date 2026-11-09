Bréking: megindult az eljárás Trump védelmi minisztere ellen

Thomas Massie hétfőn nyújtotta be a hivatalos vádpontokat tartalmazó indítványt a Pentagon vezetője ellen. A lépés a vonatkozó eljárási szabályok értelmében azonnali folyamatot indít el a törvényhozásban, így az ügy rövid időn belül a képviselőház elé kerülhet, ahol

a képviselők még ezen a héten szavazhatnak a tárcavezető elmozdításáról.

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