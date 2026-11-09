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Egyetlen ordító jele van, miért van nagy bajban az orosz hadsereg Ukrajnában
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Egyetlen ordító jele van, miért van nagy bajban az orosz hadsereg Ukrajnában

Portfolio
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Az orosz védelmi minisztérium rendszeresen beszámol különböző területek elfoglalásáról a szomszédos országban, egy ideje viszont megváltozott a helyzet – szúrta ki a Militarnyi.

Moszkva rendszeresen beszámol néhány kisebb ukrán település elfoglalásáról, bár ezek nem mindig bizonyulnak helytállónak. Arra is volt már példa, hogy ugyanazt a sikert több alkalommal is bejelentették, hogy ezzel még jobban növeljék a siker jelentőségét. Az sem volt példa nélküli, hogy olyan győzelmeket jelentettek be, amiket később nem lehetett hiteles forrásból igazolni, az ukránok is cáfolták ezeket a beszámolókat. A Militarnyi ugyanakkor észrevette, hogy egy ideje elmaradtak ezek a kérdéses hitelességű beszámolók:

október 28. óta egyetlen friss település elfoglalásáról sem jelentettek.

Korábban októberben még rendszeresen számoltak be falvak bevételéről, ezek a korábbi gyakorlathoz hasonlóan megkérdőjelezhető sikereket jelentettek.  

A jelenség azért is különleges, mivel az ukránok a frontvonal több pontján is ellentámadásba lendültek, Limannál a Vivaldi-hadművelettel nagyobb területeket foglaltak vissza. Megoszlanak a beszámolók, pontosan mekkora rész felett sikerült visszaszerezni a felügyeletet, a Militaryi 277 négyzetkilométert ír, míg korábban Zaporizzsja megyében mintegy 800 négyzetkilométeren szorították vissza az oroszokat.

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